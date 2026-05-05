TTK 262 işçi alımı başvurusu nasıl yapılır şartlar neler? Türkiye Taşkömürü Kurumu işçi alım başvuru tarihi

Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun üretim kapasitesini yükseltmek ve iş gücünü yenilemek amacıyla Zonguldak için 242, Bartın için ise 20 olmak üzere toplamda 262 yeni personeli bünyesine katacağı geniş kapsamlı işçi alımı süreci duyuruldu. 11 Mayıs 2026 tarihinde İŞKUR üzerinden başlayacak olan resmi başvurular toplam 5 gün devam edecek. Adaylar başvurularını, 11-15 Mayıs tarihleri arasında yayımlanacak ilanlar aracılığıyla gerçekleştirebilecek. Peki, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) 262 işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kimler başvurabilir?

TTK 262 İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

Türkiye Taşkömürü Kurumu, Zonguldak ve Bartın’da istihdam edilmek üzere sürekli işçi alımı gerçekleştirecek. Söz konusu alıma ilişkin ilanlar Resmi Gazete’de yayımlandı. Türkiye Taşkömürü Kurumu bünyesinde görev almak isteyen adaylar için başvuru süreci tamamen dijital ortamda ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla yürütülecek. Adaylar, 11 Mayıs 2026 ile 15 Mayıs 2026 tarihleri arasında İŞKUR’un resmi internet sitesi olan "esube.iskur.gov.tr" adresi üzerinden, e-Devlet şifreleriyle sisteme giriş yaparak online başvurularını tamamlayabilecek. Başvuru süresinin yalnızca 5 günle sınırlı olması nedeniyle adayların öncelikle İŞKUR kayıtlarını güncellemeleri ve iş arama durumlarını "aktif" hale getirmeleri büyük önem taşıyor.

TTK 262 İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

TTK tarafından yayımlanan ilana göre adayların karşılaması gereken belirli şartlar bulunuyor. Bu kriterlerin başında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve başvuru süresinin son günü itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak yer alıyor. Üst yaş sınırı olarak ise başvurunun ilk günü itibarıyla adayların 32 yaşından gün almamış olması şartı aranıyor. Ayrıca, alım yapılacak kontenjanlar iller bazında ayrıldığı için adayların Zonguldak ya da Bartın illerinde ikamet etmesi zorunlu tutuluyor. Türkiye Taşkömürü Kurumu 262 işçi alımı kapsamında elektronik kura çekimi 9 Haziran 2026 tarihinde yapılacak ve sonuçlar kurumun resmi internet sitesi aracılığıyla duyurulacak.