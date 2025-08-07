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 | Yusuf Özgür Bülbül

Tuğla yüklü tıra çarptı: Hurdaya dönen tırdan yara almadan kurtuldu!

Bolu Dağı Tüneli'nin çıkışında meydana gelen trafik kazası, büyük bir faciayı önledi. Kontrolden çıkan bir tırın tuğla yüklü başka bir tıra çarpmasıyla ortalık savaş alanına dönerken, çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen tırın sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu...

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Tuğla yüklü tıra çarptı: Hurdaya dönen tırdan yara almadan kurtuldu!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.08.2025
saat ikonu 00:29
|
GÜNCELLEME:
07.08.2025
saat ikonu 00:29

’nun Tüneli çıkışında kontrolden çıkan bir tır, tuğla yüklü tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen tırdan, sürücü burnu bile kanamadan kurtuldu. Yola dökülen tuğlalar sebebiyle otoyolun İstanbul istikameti tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Tuğla yüklü tıra çarptı: Hurdaya dönen tırdan yara almadan kurtuldu!

TUĞLA YÜKLÜ TIRA ÇARPTI

, saat 21.30 sıralarında TEM Otoyolu’nun Bolu Dağı Tüneli çıkışında viyadükler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyreden Ukrayna uyruklu Vitaly Koval idaresindeki tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan tır, aynı istikamette seyreden Muhammed İdris B. yönetimindeki tuğla yüklü tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle otoyola tuğlalar dökülürken, Vitaly Koval idaresindeki tırın kupa kısmı motor kısmından ayrıldı.

Tuğla yüklü tıra çarptı: Hurdaya dönen tırdan yara almadan kurtuldu!

Kazayı gören diğer sürücüler tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye Otoyol Jandarması, sağlık ve karayolları ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan kurtulan Vitaly Koval’ın sağlık kontrolleri yapıldı. Kaza sebebiyle otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu. Jandarma ve karayolları ekipleri tarafından İstanbul istikametine , kontrollü olarak tek şeritten sağlandı. Yoldan tuğlaların temizlenmesi ve araçların kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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