TÜİK açıkladı! En hızlı evlenen ve en hızlı boşanan iller belli oldu

EVLENME HIZININ EN YÜKSEK OLDUĞU İL GAZİANTEP



Kaba evlenme hızının 2025 yılında en yüksek olduğu il, binde 7,76 ile Gaziantep oldu. Bu ili binde 7,68 ile Osmaniye, binde 7,50 ile Şanlıurfa izledi. Kaba evlenme hızının en düşük olduğu il ise binde 4,18 ile Tunceli oldu. Bu ili binde 4,58 ile Gümüşhane, binde 4,67 ile Ardahan izledi.

