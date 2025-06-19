TÜİK ölüm verileri yayımlandı: En çok ölüm bu şehirde!

TÜİK, Türkiye'de ölüm oranları ve ölüm nedenleri raporunu paylaştı. Türkiye'de en çok hangi sebeple ölüm gerçekleşti? En çok ölüm oranı olan şehir hangisi oldu? İşte detaylar..
Türkiye İstatistik Kurumu, ölüm oranları ve sebeplerine ilişkin raporunu yayımladı. Ölüm sayısı 2023 yılında 526 bin 416 iken 2024 yılında 489 bin 361 oldu. Ölen kişilerin 2024 yılında %54,8'ini erkekler, %45,2'sini kadınlar oluşturdu.
Bin kişi başına düşen ölüm sayısını ifade eden kaba ölüm hızı, 2023 yılında binde 6,2 iken 2024 yılında binde 5,7 oldu. Diğer bir ifade ile 2023 yılında bin kişi başına 6,2 ölüm düşerken 2024 yılında bin kişi başına 5,7 ölüm düştü.
Kaba ölüm hızının en yüksek olduğu il, 2024 yılında binde 10,4 ile Kastamonu oldu. Bu ili binde 10,0 ile Sinop, binde 9,7 ile Edirne ve Balıkesir, binde 9,6 ile Artvin izledi. Kaba ölüm hızının en düşük olduğu il ise binde 2,2 ile Hakkari oldu. Bu ili binde 2,4 ile Şırnak, binde 2,9 ile Van izledi.
Ölümler nedenlerine göre incelendiğinde, 2024 yılında %36,0 ile dolaşım sistemi hastalıkları ilk sırada yer aldı. Bu ölüm nedenini %16,3 ile iyi huylu ve kötü huylu tümörler, %15,0 ile solunum sistemi hastalıkları izledi.
Dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklı ölümler alt ölüm nedenlerine göre incelendiğinde, ölümlerin %42,9'unun iskemik kalp hastalıkları, %23,9'unun diğer kalp hastalıkları, %18,3'ünün serebro-vasküler hastalıklar kaynaklı olduğu görüldü.
Dolaşım sistemi hastalıkları kaynaklı ölümler illere göre incelendiğinde, 2024 yılında bu hastalıklara bağlı ölüm oranının en yüksek olduğu ilin %50,7 ile Çanakkale olduğu görüldü. Bu ili %46,9 ile Karabük, %43,9 ile Balıkesir, %41,8 ile Çorum izledi. Bu hastalıklara bağlı ölüm oranının en düşük olduğu ilin ise %26,6 ile Kilis olduğu görüldü. Bu ili %29,9 ile Van, %30,9 ile Kayseri, %31,0 ile Gümüşhane izledi.
İyi ve kötü huylu tümörlerden kaynaklı ölümler alt ölüm nedenlerine göre incelendiğinde, ölümlerin %29,1'inin gırtlak ve soluk borusu/bronş/akciğerin kötü huylu tümörü, %8,0'ının kolonun kötü huylu tümörü, %7,8'inin lenfoid ve hematopoetik kötü huylu tümörü kaynaklı olduğu görüldü.
İyi ve kötü huylu tümörlerden kaynaklı ölümler illere göre incelendiğinde, 2024 yılında bu hastalıklara bağlı ölüm oranının en yüksek olduğu ilin %21,7 ile Ağrı olduğu görüldü. Bu ili %21,4 ile Bingöl, %20,7 ile Ankara, %20,3 ile Van izledi. Bu hastalıklara bağlı ölüm oranının en düşük olduğu ilin ise %10,1 ile Kilis olduğu görüldü. Bu ili %10,9 ile Şanlıurfa, %11,0 ile Çorum, %11,4 ile Şırnak izledi.
Bebek ölüm sayısı, 2023 yılında 9 bin 731 iken 2024 yılında 8 bin 475 oldu. Bin canlı doğum başına düşen bebek ölüm sayısını ifade eden bebek ölüm hızı, 2023 yılında binde 10,1 iken 2024 yılında binde 9,0 oldu.
Doğumdan sonraki beş yıl içinde ölme olasılığını ifade eden beş yaş altı ölüm hızı, 2023 yılında 14,7 iken 2024 yılında binde 11,1 oldu.