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 | Bengü Sarıkuş

TÜİK ölüm verileri yayımlandı: En çok ölüm bu şehirde!

TÜİK, Türkiye'de ölüm oranları ve ölüm nedenleri raporunu paylaştı. Türkiye'de en çok hangi sebeple ölüm gerçekleşti? En çok ölüm oranı olan şehir hangisi oldu? İşte detaylar..

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TÜİK ölüm verileri yayımlandı: En çok ölüm bu şehirde!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
19.06.2025
saat ikonu 10:52
|
GÜNCELLEME:
19.06.2025
saat ikonu 10:54

Türkiye İstatistik Kurumu, ölüm oranları ve sebeplerine ilişkin raporunu yayımladı. Ölüm sayısı 2023 yılında 526 bin 416 iken 2024 yılında 489 bin 361 oldu. Ölen kişilerin 2024 yılında %54,8'ini erkekler, %45,2'sini kadınlar oluşturdu.

KABA ÖLÜM HIZI BİNDE 5,7 OLDU

Bin kişi başına düşen ölüm sayısını ifade eden kaba ölüm hızı, 2023 yılında binde 6,2 iken 2024 yılında binde 5,7 oldu. Diğer bir ifade ile 2023 yılında bin kişi başına 6,2 ölüm düşerken 2024 yılında bin kişi başına 5,7 ölüm düştü.

TÜİK ölüm verileri yayımlandı: En çok ölüm bu şehirde!

KABA ÖLÜM HIZININ EN YÜKSEK OLDUĞU İL, BİNDE 10,4 İLE KASTAMONU OLDU

Kaba ölüm hızının en yüksek olduğu il, 2024 yılında binde 10,4 ile Kastamonu oldu. Bu ili binde 10,0 ile Sinop, binde 9,7 ile Edirne ve Balıkesir, binde 9,6 ile Artvin izledi. Kaba ölüm hızının en düşük olduğu il ise binde 2,2 ile Hakkari oldu. Bu ili binde 2,4 ile Şırnak, binde 2,9 ile Van izledi.

TÜİK ölüm verileri yayımlandı: En çok ölüm bu şehirde!

ÖLÜM NEDENLERİ ARASINDA DOLAŞIM SİSTEMİ KAYNAKLI HASTALIKLAR İLK SIRADA YER ALDI

Ölümler nedenlerine göre incelendiğinde, 2024 yılında %36,0 ile dolaşım sistemi hastalıkları ilk sırada yer aldı. Bu ölüm nedenini %16,3 ile iyi huylu ve kötü huylu tümörler, %15,0 ile solunum sistemi hastalıkları izledi.

TÜİK ölüm verileri yayımlandı: En çok ölüm bu şehirde!

DOLAŞIM SİSTEMİ HASTALIKLARI KAYNAKLI ÖLÜMLERİN %42,9'UNU İSKEMİK KALP HASTALIKLARI OLUŞTURDU

Dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklı ölümler alt ölüm nedenlerine göre incelendiğinde, ölümlerin %42,9'unun iskemik kalp hastalıkları, %23,9'unun diğer kalp hastalıkları, %18,3'ünün serebro-vasküler hastalıklar kaynaklı olduğu görüldü.

TÜİK ölüm verileri yayımlandı: En çok ölüm bu şehirde!

DOLAŞIM SİSTEMİ HASTALIKLARI KAYNAKLI ÖLÜMLERİN EN YÜKSEK OLDUĞU İL HANGİSİ?

Dolaşım sistemi hastalıkları kaynaklı ölümler illere göre incelendiğinde, 2024 yılında bu hastalıklara bağlı ölüm oranının en yüksek olduğu ilin %50,7 ile Çanakkale olduğu görüldü. Bu ili %46,9 ile Karabük, %43,9 ile Balıkesir, %41,8 ile Çorum izledi. Bu hastalıklara bağlı ölüm oranının en düşük olduğu ilin ise %26,6 ile Kilis olduğu görüldü. Bu ili %29,9 ile Van, %30,9 ile Kayseri, %31,0 ile Gümüşhane izledi.

TÜİK ölüm verileri yayımlandı: En çok ölüm bu şehirde!

TÜMÖRDEN KAYNAKLI ÖLÜMLERE EN ÇOK GIRTLAK VE SOLUK BORUSU/BRONŞ/AKCİĞER TÜMÖRÜ NEDEN OLDU

İyi ve kötü huylu tümörlerden kaynaklı ölümler alt ölüm nedenlerine göre incelendiğinde, ölümlerin %29,1'inin gırtlak ve soluk borusu/bronş/akciğerin kötü huylu tümörü, %8,0'ının kolonun kötü huylu tümörü, %7,8'inin lenfoid ve hematopoetik kötü huylu tümörü kaynaklı olduğu görüldü.

TÜİK ölüm verileri yayımlandı: En çok ölüm bu şehirde!


İYİ VE KÖTÜ HUYLU TÜMÖRLERDEN KAYNAKLI ÖLÜMLERİN EN YÜKSEK OLDUĞU İL, %21,7 İLE AĞRI OLDU

İyi ve kötü huylu tümörlerden kaynaklı ölümler illere göre incelendiğinde, 2024 yılında bu hastalıklara bağlı ölüm oranının en yüksek olduğu ilin %21,7 ile Ağrı olduğu görüldü. Bu ili %21,4 ile Bingöl, %20,7 ile Ankara, %20,3 ile Van izledi. Bu hastalıklara bağlı ölüm oranının en düşük olduğu ilin ise %10,1 ile Kilis olduğu görüldü. Bu ili %10,9 ile Şanlıurfa, %11,0 ile Çorum, %11,4 ile Şırnak izledi.

TÜİK ölüm verileri yayımlandı: En çok ölüm bu şehirde!

BEBEK ÖLÜM HIZI BİNDE 9,0 OLDU

Bebek ölüm sayısı, 2023 yılında 9 bin 731 iken 2024 yılında 8 bin 475 oldu. Bin canlı doğum başına düşen bebek ölüm sayısını ifade eden bebek ölüm hızı, 2023 yılında binde 10,1 iken 2024 yılında binde 9,0 oldu.

TÜİK ölüm verileri yayımlandı: En çok ölüm bu şehirde!

BEŞ YAŞ ALTI ÖLÜM HIZI BİNDE 11,1 OLDU

Doğumdan sonraki beş yıl içinde ölme olasılığını ifade eden beş yaş altı ölüm hızı, 2023 yılında 14,7 iken 2024 yılında binde 11,1 oldu.

TÜİK ölüm verileri yayımlandı: En çok ölüm bu şehirde!

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