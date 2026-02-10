TÜİK, Türkiye’nin evlilik haritasını açıkladı! En çok ve en az boşanan iller belli oldu

Kategoriler
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye’nin nüfusunu açıkladı. Kurum tarafından paylaşılan verilere göre ülke nüfusu 86 milyon 92 bin 168 kişi oldu. Ayrıca bu verilerle en çok ve en az boşanan iller de ortaya çıktı. İşte Türkiye’nin evlilik haritasına dair ayrıntılar…
TÜİK tarafından paylaşılan verilere göre Türkiye’de toplamda 3 milyon 567 bin boşanmış kişi bulunuyor. Bu rakam, nüfusun yüzde 5,20’sini oluştururken; boşanan kadınların nüfusa göre oranı yüzde 5,7, erkeklerin oranı ise yüzde 4,7 olarak tespit edildi. İşte en çok ve en az boşanan iller listesinin detayları…
ANKARA
Boşanmış nüfus (kişi): 310.558
Boşananların yetişkin nüfusa oranı (%): 6.40
TUNCELİ
Boşanmış nüfus (kişi):4.729
Boşananların yetişkin nüfusa oranı (%): 6.43
MERSİN
Boşanmış nüfus (kişi):100.005
Boşananların yetişkin nüfusa oranı (%): 6.44
BALIKESİR
Boşanmış nüfus (kişi):70.359
Boşananların yetişkin nüfusa oranı (%): 6.46
ESKİŞEHİR
Boşanmış nüfus (kişi): 51.658
Boşananların yetişkin nüfusa oranı (%): 6.64
YALOVA
Boşanmış nüfus (kişi): 17.036
Boşananların yetişkin nüfusa oranı (%): 6.69
AYDIN
Boşanmış nüfus (kişi): 68.517
Boşananların yetişkin nüfusa oranı (%): 7.06
ANTALYA
Boşanmış nüfus (kişi): 172.182
Boşananların yetişkin nüfusa oranı (%): 7.65
MUĞLA
Boşanmış nüfus (kişi): 77.133
Boşananların yetişkin nüfusa oranı (%): 8.35
İZMİR
Boşanmış nüfus (kişi): 315.019
Boşananların yetişkin nüfusa oranı (%): 8.37
BİNGÖL
Boşanmış nüfus (kişi): 3.749
Boşananların yetişkin nüfusa oranı (%): 1.74
MARDİN
Boşanmış nüfus (kişi): 9.946
Boşananların yetişkin nüfusa oranı (%): 1.59
BATMAN
Boşanmış nüfus (kişi): 6.825
Boşananların yetişkin nüfusa oranı (%): 1.47
AĞRI
Boşanmış nüfus (kişi): 5.009
Boşananların yetişkin nüfusa oranı (%): 1.46
VAN
Boşanmış nüfus (kişi): 10.243
Boşananların yetişkin nüfusa oranı (%): 1.30
BİTLİS
Boşanmış nüfus (kişi):3.082
Boşananların yetişkin nüfusa oranı (%): 1.20
SİİRT
Boşanmış nüfus (kişi): 2.695
Boşananların yetişkin nüfusa oranı (%): 1.16
MUŞ
Boşanmış nüfus (kişi): 2.979
Boşananların yetişkin nüfusa oranı (%): 1.10
ŞIRNAK
Boşanmış nüfus (kişi): 3.906
Boşananların yetişkin nüfusa oranı (%): 1.01
HAKKARİ
Boşanmış nüfus (kişi): 1.687
Boşananların yetişkin nüfusa oranı (%): 0.81