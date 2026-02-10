Menü Kapat
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

TÜİK, Türkiye’nin evlilik haritasını açıkladı! En çok ve en az boşanan iller belli oldu

Şubat 10, 2026 16:21
1
TÜİK, Türkiye’nin evlilik haritasını açıkladı! En çok ve en az boşanan iller belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye’nin nüfusunu açıkladı. Kurum tarafından paylaşılan verilere göre ülke nüfusu 86 milyon 92 bin 168 kişi oldu. Ayrıca bu verilerle en çok ve en az boşanan iller de ortaya çıktı. İşte Türkiye’nin evlilik haritasına dair ayrıntılar…

2
TÜİK, Türkiye’nin evlilik haritasını açıkladı! En çok ve en az boşanan iller belli oldu

TÜİK tarafından paylaşılan verilere göre Türkiye’de toplamda 3 milyon 567 bin boşanmış kişi bulunuyor. Bu rakam, nüfusun yüzde 5,20’sini oluştururken; boşanan kadınların nüfusa göre oranı yüzde 5,7, erkeklerin oranı ise yüzde 4,7 olarak tespit edildi. İşte en çok ve en az boşanan iller listesinin detayları…

3
TÜİK, Türkiye’nin evlilik haritasını açıkladı! En çok ve en az boşanan iller belli oldu

BOŞANMA ORANI EN YÜKSEK OLAN İLLER

ANKARA

Boşanmış nüfus (kişi): 310.558

Boşananların yetişkin nüfusa oranı (%): 6.40

4
TÜİK, Türkiye’nin evlilik haritasını açıkladı! En çok ve en az boşanan iller belli oldu

TUNCELİ

Boşanmış nüfus (kişi):4.729

Boşananların yetişkin nüfusa oranı (%): 6.43

5
TÜİK, Türkiye’nin evlilik haritasını açıkladı! En çok ve en az boşanan iller belli oldu

MERSİN

Boşanmış nüfus (kişi):100.005

Boşananların yetişkin nüfusa oranı (%): 6.44

6
TÜİK, Türkiye’nin evlilik haritasını açıkladı! En çok ve en az boşanan iller belli oldu

BALIKESİR

Boşanmış nüfus (kişi):70.359

Boşananların yetişkin nüfusa oranı (%): 6.46

7
TÜİK, Türkiye’nin evlilik haritasını açıkladı! En çok ve en az boşanan iller belli oldu

ESKİŞEHİR

Boşanmış nüfus (kişi): 51.658

Boşananların yetişkin nüfusa oranı (%): 6.64

8
TÜİK, Türkiye’nin evlilik haritasını açıkladı! En çok ve en az boşanan iller belli oldu

YALOVA

Boşanmış nüfus (kişi): 17.036

Boşananların yetişkin nüfusa oranı (%): 6.69

9
TÜİK, Türkiye’nin evlilik haritasını açıkladı! En çok ve en az boşanan iller belli oldu

AYDIN

Boşanmış nüfus (kişi): 68.517

Boşananların yetişkin nüfusa oranı (%): 7.06

10
TÜİK, Türkiye’nin evlilik haritasını açıkladı! En çok ve en az boşanan iller belli oldu

ANTALYA

Boşanmış nüfus (kişi): 172.182

Boşananların yetişkin nüfusa oranı (%): 7.65

11
TÜİK, Türkiye’nin evlilik haritasını açıkladı! En çok ve en az boşanan iller belli oldu

MUĞLA

Boşanmış nüfus (kişi): 77.133

Boşananların yetişkin nüfusa oranı (%): 8.35

12
TÜİK, Türkiye’nin evlilik haritasını açıkladı! En çok ve en az boşanan iller belli oldu

İZMİR

Boşanmış nüfus (kişi): 315.019

Boşananların yetişkin nüfusa oranı (%): 8.37

13
TÜİK, Türkiye’nin evlilik haritasını açıkladı! En çok ve en az boşanan iller belli oldu

BOŞANMA ORANI EN DÜŞÜK İLLER

BİNGÖL

Boşanmış nüfus (kişi): 3.749

Boşananların yetişkin nüfusa oranı (%): 1.74

14
TÜİK, Türkiye’nin evlilik haritasını açıkladı! En çok ve en az boşanan iller belli oldu

MARDİN

Boşanmış nüfus (kişi): 9.946

Boşananların yetişkin nüfusa oranı (%): 1.59

15
TÜİK, Türkiye’nin evlilik haritasını açıkladı! En çok ve en az boşanan iller belli oldu

BATMAN

Boşanmış nüfus (kişi): 6.825

Boşananların yetişkin nüfusa oranı (%): 1.47

16
TÜİK, Türkiye’nin evlilik haritasını açıkladı! En çok ve en az boşanan iller belli oldu

AĞRI

Boşanmış nüfus (kişi): 5.009

Boşananların yetişkin nüfusa oranı (%): 1.46

17
TÜİK, Türkiye’nin evlilik haritasını açıkladı! En çok ve en az boşanan iller belli oldu

VAN

Boşanmış nüfus (kişi): 10.243

Boşananların yetişkin nüfusa oranı (%): 1.30

18
TÜİK, Türkiye’nin evlilik haritasını açıkladı! En çok ve en az boşanan iller belli oldu

BİTLİS

Boşanmış nüfus (kişi):3.082

Boşananların yetişkin nüfusa oranı (%): 1.20

19
TÜİK, Türkiye’nin evlilik haritasını açıkladı! En çok ve en az boşanan iller belli oldu

SİİRT

Boşanmış nüfus (kişi): 2.695

Boşananların yetişkin nüfusa oranı (%): 1.16

20
TÜİK, Türkiye’nin evlilik haritasını açıkladı! En çok ve en az boşanan iller belli oldu

MUŞ

Boşanmış nüfus (kişi): 2.979

Boşananların yetişkin nüfusa oranı (%): 1.10

21
TÜİK, Türkiye’nin evlilik haritasını açıkladı! En çok ve en az boşanan iller belli oldu

ŞIRNAK

Boşanmış nüfus (kişi): 3.906

Boşananların yetişkin nüfusa oranı (%): 1.01

22
TÜİK, Türkiye’nin evlilik haritasını açıkladı! En çok ve en az boşanan iller belli oldu

HAKKARİ

Boşanmış nüfus (kişi): 1.687

Boşananların yetişkin nüfusa oranı (%): 0.81

