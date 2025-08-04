Tüm gün tarlada çalıştı, eve döndüğünde vahşet yaşandı! Daha 16 yaşındaydı

Kale ilçesinde 6 katlı binanın 1’inci katında meydana gelen olay kan dondurdu. Gün boyu ailesiyle birlikte tarlada çalışan 16 yaşındaki B.S. bir süre sonra evine geldi. Aile oğullarını aramasına rağmen bir türlü geri dönüş alamadı. Panikleyen aile eve gittiklerinde korkunç manzara ile karşılaştı.

KANLAR İÇİNDE BULDULAR

Aile oğullarını evin banyosunda kanlar içerisinde hareketsiz bir şekilde yatarken buldu. Ailenin feryatlarını duyan komşuları, daireye geldiklerinde acı manzarayla karşılaştı.

Komşuların 112 Acil Çağrı Merkezine durumu ihbar etmesinin ardından, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, B.S.'nin bir süre önce hayatını kaybettiği tespit etti. Tek başına döndüğü evde ölü bulunan gencin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Başkanlığı morguna kaldırıldı.

OTOPSİ RAPORU SONRASI NETLİK KAZANACAK

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde 16 yaşındaki B.S.'nin evde bulunan av tüfeği ile hayatını son verdiği değerlendirilirken, kesin ölümü otopsinin ardından netlik kazanacağı bildirildi. Polis ekipleri, evde bulunan av tüfeğini incelenmek üzere muhafaza altına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.