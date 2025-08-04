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 | Özge Sönmez

Tüm gün tarlada çalıştı, eve döndüğünde vahşet yaşandı! Daha 16 yaşındaydı

Denizli’nin Kale ilçesinde ailesiyle birlikte tarlada çalıştıktan sonra eve dinlenmeye gelen 16 yaşındaki genç korkunç şekilde bulundu. Çocuklarını banyo girişinde kanlar içinde bulan ailenin feryatları yürek dağladı.

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Tüm gün tarlada çalıştı, eve döndüğünde vahşet yaşandı! Daha 16 yaşındaydı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.08.2025
saat ikonu 12:20
|
GÜNCELLEME:
04.08.2025
saat ikonu 12:20

ilçesinde 6 katlı binanın 1’inci katında meydana gelen kan dondurdu. Gün boyu ailesiyle birlikte tarlada çalışan 16 yaşındaki B.S. bir süre sonra evine geldi. Aile oğullarını aramasına rağmen bir türlü geri dönüş alamadı. Panikleyen aile eve gittiklerinde korkunç manzara ile karşılaştı.

Tüm gün tarlada çalıştı, eve döndüğünde vahşet yaşandı! Daha 16 yaşındaydı

KANLAR İÇİNDE BULDULAR

Aile oğullarını evin banyosunda kanlar içerisinde hareketsiz bir şekilde yatarken buldu. Ailenin feryatlarını duyan komşuları, daireye geldiklerinde acı manzarayla karşılaştı.

Tüm gün tarlada çalıştı, eve döndüğünde vahşet yaşandı! Daha 16 yaşındaydı

Komşuların 112 Acil Çağrı Merkezine durumu ihbar etmesinin ardından, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, B.S.'nin bir süre önce hayatını kaybettiği tespit etti. Tek başına döndüğü evde ölü bulunan gencin cenazesi, yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Tüm gün tarlada çalıştı, eve döndüğünde vahşet yaşandı! Daha 16 yaşındaydı

OTOPSİ RAPORU SONRASI NETLİK KAZANACAK

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde 16 yaşındaki B.S.'nin evde bulunan ile hayatını son verdiği değerlendirilirken, kesin ölümü otopsinin ardından netlik kazanacağı bildirildi. Polis ekipleri, evde bulunan av tüfeğini incelenmek üzere muhafaza altına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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ETİKETLER
#cinayet
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