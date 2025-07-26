Tüm zamanların rekoru kırıldı! O ilde sıcaklık 50.5 derece

Türkiye'de etkisini arttıran Afrika sıcakları şiddetlenerek devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü nefes aldırmayan sıcakların daha da artacağını bildirdi. Dün yurt genelinde şiddetlenen sıcaklar 31 ilde 40 dereceyi aştı. Silopi ise tüm zamanların rekorunu kırarak 50.5 dereceyi gördü.

31 İLDE 40 DERECEYİ GÖRDÜ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre sıcaklıklar Şırnak, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Batman Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Antalya, Adıyaman, Muğla, Hatay, Kahramanmaraş, Aydın, İzmir, Denizli, Adana, Bingöl, Elazığ, Manisa, Burdur, Balıkesir, Eskişehir, Tunceli, Edirne, Mersin, Malatya, Uşak, Çanakkale, Osmaniye ve Muş'ta gölgede ve yerden 2 metre yükseklikteki siper içinde yapılan ölçümlerde 40 derecenin üzerine çıktı.

50 DERECEYİ AŞTI

Bu 31 ilde sıcaklık ilçelere göre 40 ile 50,5 derece aralığında seyretti.

Dün en yüksek sıcaklık 50,5 dereceyle Şırnak'ın Silopi ilçesinde ölçüldü.

Sıcaklıklar Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 49,6 derece, Şırnak'ın Cizre ilçesinde 49,4 derece ve Mardin'in Nusaybin ilçesinde 49,3 derece olarak kayıtlara geçti.

REKOR 49.5 DERECE İLE ESKİŞEHİR'DEYDİ

Türkiye'nin sıcaklık rekoru düne kadar Eskişehir Sarıcakaya'daydı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre 15 Ağustos 2023'te Sarıcakaya'da termometreler hava sıcaklığını 49.5 derece olarak ölçmüştü.

Dünya çapındaki rekor ise 10 Temmuz 1913'te 56.7 dereceyle ABD'nin California eyaletinin Greenland Ranch (Death Valley) bölgesine ait.