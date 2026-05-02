Tuncer Ustael'in son hali ortaya çıktı! Palu Ailesi: Karanlık Sarmal fragmanı yayımlandı

Müge Anlı ile Tatlı Sert adlı programına katılmaları sonrası yaşadıklarıyla Türkiye'nin gündemine oturan Palu ailesi herkesi şoke etmişti. Damatları Tuncer Ustael'in her söylediğini yapan aile aylarca arabada kalmış, herkes yayınları dizi izler gibi takip etmeye başlamıştı. Yaşanan vahşete ilişkin "Palu Ailesi: Karanlık Sarmal" adını taşıyan bir belgesel hazırlandı.

TUNCER USTAEL'İN SON HALİ ORTAYA ÇIKTI

Suç belgeseli 8 Mayıs'tan itibaren izleyiciyle buluşmaya hazırlanırken, belgesele dair özel bir fragman yayınlandı. Ağırlaştırılmış müebbet cezası alan Tuncer Ustael, güncel halini paylaştı ve ilk kez konuştu.

PALU AİLESİ DAVASI NASIL SONUÇLANDI?

Dava, 13 Şubat 2020 tarihinde sonuçlandı:

Tuncer Ustael:

“Kişiyi hürriyetten yoksun kılmak” suçundan 4 yıl

“Meryem Tahnal'ın banka ve kredi kartlarını kullanması” suçundan 3 yıl

“Tahnal’ı eziyet çektirerek öldürmek” suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası aldı.

Emine Ustael, Havva Palu, İsa Palu ve Ayşe Palu:

“Suça iştirak etmek” suçundan 12 yıl 6’şar ay hapis cezası aldı.

“Kişiyi hürriyetten yoksun kılmak” suçundan verilen 1 yıl 6’şar aylık cezalar ertelendi.

Fatih Palu:

“Suça iştirak etmek” suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı ve tutukluluk süresi dikkate alınarak tahliye edildi.