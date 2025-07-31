Tünelde motosiklet kazası: 2 kişi can verdi

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesine bağlı Asacık Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Eğribel Tüneli içerisinde feci bir kaza meydana geldi.

Dün akşam saat 21.00 sıralarında Şebinkarahisar'dan Giresun istikametine seyir halinde olan 06 CKJ 743 plakalı motosikletin sürücüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürüş hâkimiyetini kaybetti. Motosiklet yolun sağ tarafında bulunan kaldırıma çarparak devrildi.

Meydana gelen kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde Erdem Ç.'nin (40) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Gökhan T. (34) ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla inceleme başlatıldı.