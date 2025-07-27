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 | Baran Aksoy

Turistler ayaklandı, resepsiyonu bastı! Fahiş fiyat, kalitesiz hizmet... Bodrum gündemden düşmüyor

Fahiş fiyatlar ve yüksek ücretlere rağmen sunulan yetersiz hizmetlerle gündemden düşmeyen Bodrum'da yine bir skandal yaşandı. Kentte bulunan bir otelde, yerli ve yabancı turistler tesisin bakımsızlığına ve yaşanan uzun süreli elektrik kesintisine tepki göstererek resepsiyonu bastı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.07.2025
saat ikonu 13:00
|
GÜNCELLEME:
27.07.2025
saat ikonu 13:03

’nın ilçesine bağlı Akyarlar Mahallesi’nde bir otelde yaşanan olayda; otlelde konaklayan yerli ve yabancı turistler, tesisin bakımsızlığına ve yaşanan uzun süreli elektrik kesintisine tepki göstererek önünde eylem yaptı. Resepsiyonu basan kalabalık, yaklaşık 2 saat boyunca slogan atarak seslerini duyurmaya çalıştı.

Turistler ayaklandı, resepsiyonu bastı! Fahiş fiyat, kalitesiz hizmet... Bodrum gündemden düşmüyor

YETKİLİLERE ULAŞAMADILAR

Tatil için otele gelen turistler, tesisin hijyen şartlarından teknik donanımına kadar birçok konuda yetersiz olduğunu iddia etti. Elektriklerin kesilmesiyle birlikte klima ve aydınlatmaların çalışmaması, otel müşterilerinin sabrını taşırdı. Resepsiyona yürüyen onlarca , otel yönetimiyle görüşmek istedi ancak yetkililere bir türlü ulaşılamadı.

Turistler ayaklandı, resepsiyonu bastı! Fahiş fiyat, kalitesiz hizmet... Bodrum gündemden düşmüyor

OTELİ TERK EDENLER DE OLDU, HAVUZ BAŞINDA YATANLAR DA

Eylem sırasında otel önünde zaman zaman gergin anlar yaşanırken, bazı tatilciler çocuklarıyla birlikte otel odalarına dönmek yerine havuz başında geceyi geçirmeyi tercih etti. Yaşanan mağduriyetin ardından yüzlerce ailenin otelden ayrılmak istediği öğrenilirken, bazı turistlerin de konaklamalarını yarıda keserek Bodrum’dan erken ayrıldığı belirtildi. Olayla ilgili yetkililerden herhangi bir açıklama yapılmadı.

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ETİKETLER
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#Bakımsızlık
#Yaşam
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