Turistler için en popüler 10 yer belli oldu! Türkiye'den 2 şehir de listede

Yaz tatili öncesinde gidilecek rotalar ve kültürek yerlerin listesi tek tek yapılmaya başlandı. Seyahat tutkunlarının ve yaz tatili planı yapanların tercih ettiği yerlerin 2025'te de tekrar etmesi bekleniyor. Dünyanın en popüler turist yerleri açıklandı. Listeye Türkiye'den iki şehir girdi. İşte detaylar...

Dünya üzerinde yaz tatilinde turistlerin en çok tercih ettiği popüler mekanların bu yıl da dolması bekleniyor. Turizmin 2023 yılı boyunca patlama yapmasıyla birlikte, Avrupa'nın ziyaretçi sayıları nihayet pandemi öncesi seviyelere ulaşmıştı. Türkiye’de turist ziyareti sayısı yüzde 70’lere yükselmişti.

AVRUPA EN POPÜLER BÖLGE

Küresel uluslararası varışlar 2024'te %19 arttı ve Avrupa en popüler bölge olmaya devam ederken, Bangkok 2024'te 32 milyon seyahatle şehir bazında uluslararası varışlar listesinde zirveye oturdu. Şehir, 2023'teki pandemi öncesi seviyeyi aştı ve 2024'te %30'un üzerinde büyüme yaşadı. Bangkok'u İstanbul, Londra, Hong Kong, Mekke, Antalya, Dubai, Makao, Paris ve Kuala Lumpur izledi.

Seyahat tutkusu dolu gezginlerin bir sonraki tatil planı devam ederken 2024'ün En Popüler 10 turistik destinasyonu açıklandı. Bu listenin 2025’te de devam etmesi bekleniyor. Euromonitor International’da yer alan detaylara göre işte en popüler turistik şehirler…

İŞTE EN ÇOK POPÜLER 10 GİDİLECEK YER

Bangkok, Tayland – 32.4M

İstanbul, Türkiye – 23.0M

Londra, İngiltere – 21.7M

Hong Kong, Çin – 20.5M

Mekke, Suudi Arabistan – 19.3M

Antalya, Türkiye – 19.3M

Dubai, BAE – 18.2M

Makao, Çin – 18.0M

Paris, Fransa – 17.4M

Kuala Lumpur, Malezya – 16.5M