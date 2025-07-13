Turistlerin safari aracı kaza yaptı: 2 ölü, 6 yaralı

Bayburt'ta turistlerin kullandığı safari aracı ile ticari araç çarpıştı. Kazada bir anne ve oğlu hayatını kaybederken, 3'ü Polonya uyruklu 6 kişi de yaralandı.

Demirözü yol ayrımında ticari bir araç ile Polonyalı turistlere ait safari aracı çarpıştı. Kazada ticari araçta bulunan V.O. isimli anne ve oğlu F.O. olay yerinde yaşamını yitirdi. Aynı araçta bulunan baba M.O., M.Y.O. ve F.B.O. ile safari aracındaki 3 Polonya uyruklu turist ise yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ve AFAD ekipleri, araçta sıkışan yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerince yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.