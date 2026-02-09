Türk Kızılay bu Ramazan’da da bir başına olanların yanı başında! Hedef 1,8 milyar TL destekle 7,5 milyon kişiye ulaşmak

Ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında insani yardımlar, sosyal destek programları, kan bağışı organizasyonları ve uluslararası insani diplomasi faaliyetleriyle her yıl milyonlarca insana ulaşan Türk Kızılay, bu yıl da Ramazan kampanyasını başlattı. “Bu Ramazan’da da Bir Başına Olanların Yanı Başındayız” sloganıyla hayata geçen kampanyanın detayları, Türk Kızılay Kısıklı Merkez Binası’nda düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaşıldı.

“NEREDE BİR İNSANİ İHTİYAÇ VARSA ORADA OLACAĞIZ”

Kampanya filminin gösterimiyle başlayan toplantıda konuşan Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, “Bu Ramazan ayında da nerede bir insani ihtiyaç varsa orada olacağız” diyerek, şunları söyledi:

“Geçtiğimiz yıl Ramazan ayı boyunca ülkemizde ve başta Gazze olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinde yürüttüğümüz yardım çalışmalarıyla toplam 5.2 milyon ihtiyaç sahibine ulaştık. Bu yıl da nakdi ve ayni yardımlar, aşevlerimiz vasıtasıyla yapacağımız iftarlık dağıtımları, bayramlık desteği, yurt içinde ve başta Filistin olmak üzere yurt dışında kuracağımız iftar sofralarıyla yurt içinde 4 milyon 485 bin, yurt dışında 2 milyon 965 bin ihtiyaç sahibi olmak üzere toplamda 7 milyon 450 bin ihtiyaç sahibine 1 milyar 779 milyon 274 bin TL yardım ulaştırmayı hedefliyoruz. Uzman personelimiz ve gönüllülerimizle sahada adeta Ramazan seferberliği yürüteceğiz. 451 bin gönüllümüz 81 ilde her kapıyı çalacak, iyiliği ve dayanışmayı her sofraya taşıyacak. Gönüllülerimizin gücü ve enerjisiyle bu Ramazan’da da bir başına olanların yanı başında olacağız. Bu vesileyle Türk Kızılay’ın kardeşlik sofrasına katkı sunmak isteyen hayırseverleri, ‘Bu Ramazan çorbada benim de tuzum olsun’ diyenleri bağışlarıyla destek olmaya davet ediyorum.”

GIDA KOLİLERİ ÜÇ FARKLI TİPTE HAZIRLANDI

Kızılay, Ramazan boyunca Türkiye genelinde 891 bin 456 ihtiyaç sahibine 411 milyon 518 bin TL’lik nakdi; 47 bin 747 kişiye de 22 milyon 811 bin TL’lik ayni yardımda bulunacak. Gıda kolileri bu yıl hanelerin farklılaşan ihtiyaçları gözetilerek, üç farklı tipte hazırlandı. Koliler, 1 hafta, 15 gün ve 30 günlük mutfak ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde miktar ve içerik bakımından değişiklik gösterecek.

MARKET KODLARIYLA ALIŞVERİŞ, ‘GÖTÜR BİR İYİLİK’ HAREKETİ

Kızılay, gıda kolisi yardımları için bu yıl iki farklı iş birliği gerçekleştirdi. Buna göre Tarım Kredi Kooperatifleri iş birliği ile ihtiyaç sahipleri kooperatif mağazalarında geçerli 3000 TL değerinde market kodlarıyla temel gıda alışverişlerini yapabilecek. ‘Götür Bir İyilik’ temasıyla Migros ile yapılan iş birliğinde ise gıda kolileri Migros’ta online olarak satın alınıp bağışlanabilecek. Bu şekilde bağışlanan gıda kolileri, ihtiyaç sahibine ulaştığı anda bağışçı SMS yoluyla bilgilendirilecek. Gıda yardımları ülke genelinde 686 binden fazla kişiye ulaşacak.

KARDEŞLİK SOFRALARI KURULACAK

Ramazan’da 45 aşevi aracılığıyla günde 61 bin 718 kişiye iftarlık sıcak yemek dağıtacak Kızılay, şubeleri aracılığıyla da 570 bini aşkın kişilik iftar desteği sağlayacak. Başta İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirler olmak üzere pek çok şehrin meydanında 360 bin öğün çorba dağıtımı yapacak Kızılay, Ramazan’ın paylaşma ruhunu meydanlarda yaşatacak.

BAYRAMLIKLAR SEÇİLECEK, HARÇLIKLAR VERİLECEK

Ramazan boyunca 118 milyon 61 bin TL değerinde bayramlık desteğinden 107 bin 907 kişi yararlanacak. İhtiyaç sahipleri Kızılay Butiklerinden ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Bunun yanında Kızılay, bayramın neşesini çoğaltmak için çocuklara 250 TL’lik bayram harçlığı dağıtacak.

GAZZE’DEKİ AŞEVİNİN KAPASİTESİ İKİ KATINA ÇIKACAK

Kızılay başta Filistin olmak üzere 21 ülkede ihtiyaç sahiplerinin Ramazan ayında da yanında olacak. Kızılay, Gazze’de ilk günden beri devam eden ve halihazırda günlük 30 bin kişinin sıcak yemek ihtiyacını karşılayan aşevinin kapasitesini iftar ve sahurda iki katına çıkararak, ay boyunca 1 milyon 800 bin kişiye iftarlık desteği sunacak.

FARKLI BAĞIŞ KANALLARINDAN ULAŞMAK MÜMKÜN

Hayırseverler Kızılay’ın Ramazan yardımlarına zekât, fitre, fidye, yurt içi ve yurt dışı gıda yardımı, iftar sofrası ve bayramlık seçenekleriyle katkı sunabiliyor. Bağışlarını Kızılay’a yapmak isteyenler ‘fitre’, ‘fidye’, ‘iftar ve sahur sofrası’ yazıp 1877’ye gönderebiliyor. Aşevlerine destek olmak isteyenler 240 TL öğün bedeli ve katları olacak şekilde katkı sunabilirken, dileyen yardımseverler 2000 TL’lik bağışla bayramlık desteği verebiliyor. Ayrıca kizilay.org.tr internet sitesi üzerinden, kolay bağış uygulamasından, tüm bankalardan, mobil bankacılıktan, şubeler ve temsilcilikler aracılığıyla ya da 168 çağrı merkezini arayarak da Kızılay’a bağış ulaştırmak mümkün.