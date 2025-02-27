Türkiye ve Dünya’da bir ilk! Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde 'Dağ Kütüphanesi' açıldı

Erzincan Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde, kayak tutkunlarına hem spor yapma hem de kültürel bir deneyim yaşama fırsatı sunan "Dağ Kütüphanesi" kapılarını açtı. Şehir merkezine sadece 12 kilometrelik mesafede bulunan bu benzersiz kütüphane, kış sporlarının keyfini çıkaran ziyaretçilere farklı bir soluk getiriyor…

Erzincan Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde 'Dağ Kütüphanesi' hizmete açıldı. Kent merkezine 12 kilometre, havalimanına 13 dakika mesafedeki kayak merkezinde açılan kütüphane, kış sporlarının keyfini çıkaran vatandaşlara kültürel deneyim imkanı sağlayacak.

DÜNYADA BÖYLE BİR YAPI ÖRNEĞİ YOK

Çocuklar için zeka oyunlarının da bulunduğu kütüphaneye gelen misafirler, eğlenceli ve öğretici zaman geçirme fırsatı bulacak. Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Emre Canpolat, Türkiye ve dünyada böyle bir yapının örneğinin olmadığını söyledi.

“EŞSİZ MANZARASI VAR”

Sportif faaliyetler ile eğitim ve kültürü birleştirecek bir yapının hizmete girdiğini belirten Canpolat, şunları kaydetti:

"Dağ Kütüphanesi konsepti Valimiz Hamza Aydoğdu'nun talimatlarıyla hayat buldu. Yüksek rakımda temiz havayı teneffüs ederek ders çalışmak, kitap okumak isteyen misafirleri ağırlıyoruz. Misafirlerimiz burada kendileri kayarken çocukları kitap okuyorlar veya zeka oyunlarıyla vakit geçiriyorlar. Çocukları kayak yaparken, kızak yaparken aileler de burada kendilerine vakit ayırıyorlar. Bu sayede şu çağrıyı yapmak istiyorum. Ergan Dağı'nın eşsiz manzarası karşısında kitap okuyarak vakit geçirmek isteyen kayakseverleri Ergan'a, Dağ Kütüphanesine bekliyoruz."