Türkiye’de barajların son durumu ne doldu mu? İSKİ barajların son durumu

İSKİ’nin 30 Mart 2026 tarihli baraj doluluk verileri yayımlandı. İSKİ kayıtlarına göre 7 Aralık 2025’te yüzde 17,12 seviyesine kadar gerileyen baraj doluluk oranı, son yağışlarla birlikte yükseliş trendini sürdürdü. İstanbul’daki barajların doluluk oranı kaç oldu, yüzde kaç seviyesinde?

TÜRKİYE'DEKİ BARAJLARIN DOLULUK ORANLARI

28 Mart 2026 itibarıyla Türkiye genelindeki içme suyu barajlarının doluluk oranı, son yağışların etkisiyle yaklaşık yüzde 56 düzeyine çıktı. İstanbul’da ortalama baraj doluluğu yüzde 58,03 seviyesinde ölçülürken, Adana’da yüzde 72,09, Bursa’da yüzde 57,55, Ankara’da yüzde 38,21 ve İzmir’de yüzde 27,3 civarında kaydedildi. Genel tabloda barajlar geçen yıla oranla artış gösterse de bazı bölgelerde düşüş eğilimi gözlemlenebiliyor. Bununla birlikte kimi barajların doluluk oranında, geçen yılın aynı dönemine göre bu yıl mart sonu itibarıyla azalma yaşandı. Samsun’daki Altınkaya Barajı’nda doluluk oranı yüzde 61,9’dan yüzde 28,7’ye, Hasan Uğurlu Barajı’nda yüzde 94’ten yüzde 45’e, Suat Uğurlu Barajı’nda yüzde 100’den yüzde 44,8’e, Derbent Barajı’nda yüzde 92,1’den yüzde 78,7’ye, 19 Mayıs Barajı’nda yüzde 83,6’dan yüzde 72,5’e ve Sinop’taki Saraydüzü Barajı’nda yüzde 47,6’dan yüzde 15,2 seviyesine geriledi.

İSKİ BARAJLARDA SON DURUM NE?

30 Mart Pazartesi günü İSKİ tarafından açıklanan baraj doluluk oranı yüzde 58,03 olarak kaydedildi.