Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Türkiye’de barajların son durumu ne doldu mu? İSKİ barajların son durumu

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) baraj doluluk oranları, 30 Mart 2026’da etkili olan yağışların ardından son dakika verileriyle güncellendi. İstanbul’a su temin eden barajların doluluk seviyesi yüzde 50 eşiğinin üzerine yükseldi. Bazı barajlarda doluluk oranının, geçen yılın aynı dönemine kıyasla bu yıl mart ayı sonu itibarıyla gerilediği görülmüştü. İstanbul’da ve Türkiye genelinde yağış miktarının artması, baraj doluluk verilerine olumlu yönde yansıdı. Peki, Türkiye’de barajların güncel durumu nedir, doluluk oranları arttı mı?

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Türkiye’de barajların son durumu ne doldu mu? İSKİ barajların son durumu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.03.2026
saat ikonu 18:26
|
GÜNCELLEME:
30.03.2026
saat ikonu 18:36

’nin 30 Mart 2026 tarihli baraj doluluk verileri yayımlandı. İSKİ kayıtlarına göre 7 Aralık 2025’te yüzde 17,12 seviyesine kadar gerileyen , son yağışlarla birlikte yükseliş trendini sürdürdü. ’daki barajların doluluk oranı kaç oldu, yüzde kaç seviyesinde?

Türkiye’de barajların son durumu ne doldu mu? İSKİ barajların son durumu

TÜRKİYE'DEKİ BARAJLARIN DOLULUK ORANLARI

28 Mart 2026 itibarıyla Türkiye genelindeki içme suyu barajlarının doluluk oranı, son yağışların etkisiyle yaklaşık yüzde 56 düzeyine çıktı. İstanbul’da ortalama baraj doluluğu yüzde 58,03 seviyesinde ölçülürken, Adana’da yüzde 72,09, Bursa’da yüzde 57,55, Ankara’da yüzde 38,21 ve İzmir’de yüzde 27,3 civarında kaydedildi. Genel tabloda barajlar geçen yıla oranla artış gösterse de bazı bölgelerde düşüş eğilimi gözlemlenebiliyor. Bununla birlikte kimi barajların doluluk oranında, geçen yılın aynı dönemine göre bu yıl mart sonu itibarıyla azalma yaşandı. Samsun’daki Altınkaya Barajı’nda doluluk oranı yüzde 61,9’dan yüzde 28,7’ye, Hasan Uğurlu Barajı’nda yüzde 94’ten yüzde 45’e, Suat Uğurlu Barajı’nda yüzde 100’den yüzde 44,8’e, Derbent Barajı’nda yüzde 92,1’den yüzde 78,7’ye, 19 Mayıs Barajı’nda yüzde 83,6’dan yüzde 72,5’e ve Sinop’taki Saraydüzü Barajı’nda yüzde 47,6’dan yüzde 15,2 seviyesine geriledi.

Türkiye’de barajların son durumu ne doldu mu? İSKİ barajların son durumu

İSKİ BARAJLARDA SON DURUM NE?

30 Mart Pazartesi günü İSKİ tarafından açıklanan baraj doluluk oranı yüzde 58,03 olarak kaydedildi.

  • Ömerli: yüzde 76,6
  • Darlık: yüzde 70,65
  • Elmalı: yüzde 94,37
  • Terkos: yüzde 40,49
  • Alibey: yüzde 46,29
  • Büyükçekmece: yüzde 39,81
  • Sazlıdere: yüzde 34
  • Istrancalar: yüzde 94,75
  • Kazandere: yüzde 59,08
  • Pabuçdere: yüzde 29,67
ETİKETLER
#istanbul
#iski
#yağışlar
#Su Kaynakları
#Baraj Doluluk Oranı
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.