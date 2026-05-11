Türkiye’de en çok kullanılan kadın ve erkek isimleri belli oldu: Kendi isminizi görmeye hazır olun!

Türkiye’de en çok kullanılan kadın ve erkek isimleri, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerinin paylaşılmasıyla belli oldu. Geleneksel isimlerin sıkça yer aldığı en çok kullanılan isimler listesinde, zirvedeki isimlerin seneden seneye düşüş göstermesi ise dikkat çekti…
Türk ve İslam kültüründe isimler büyük bir önem taşıyor. Bu nedenle de ülke genelinde bazı isimler özellikle sıkça kullanılıyor. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verileri de Türkiye’de en çok kullanılan kadın ve erkek isimlerini ortaya çıkardı. İşte o isimler…
1 NUMARA MEHMET
1 milyon 271 bin 896 kişi
2 NUMARA MUSTAFA
1 milyon 57 bin 634 kişi
3 NUMARA AHMET
857 bin 105 kişi
4 NUMARA ALİ
736 bin 478 kişi
5 NUMARA HÜSEYİN
571 bin 822 kişi
6 NUMARA HASAN
531 bin 386 kişi
7 NUMARA MURAT
527 bin 648 kişi
8 NUMARA YUSUF
526 bin 127 kişi
9 NUMARA İBRAHİM
505 bin 52 kişi
10 NUMARA İSMAİL
434 bin 992 kişi
Sıralamada Ömer, Ramazan, Osman, Abdullah, Fatih, Emre, Halil, Hakan, Süleyman ve Adem gibi isimler de öne çıkarken, Metin en yaygın kullanılan 30'uncu isim olarak listede bulunuyor.
1 NUMARA FATMA
1 milyon 152 bin 158 kişi
2 NUMARA AYŞE
906 bin 873 kişi
3 NUMARA EMİNE
776 bin 708 kişi
4 NUMARA HATİCE
709 bin 426 kişi
5 NUMARA ZEYNEP
707 bin 953 kişi
6 NUMARA ELİF
556 bin 208 kişi
7 NUMARA MERYEM
320 bin 576 kişi
8 NUMARA MERVE
293 bin 380 kişi
9 NUMARA ZEHRA
268 bin 716 kişi
10 NUMARA ESRA
248 bin 211 kişi
Özlem, Büşra, Yasemin, Melek, Hülya, Kübra, Sultan, Dilek, Leyla ve Rabia isimleri de en çok kullanılan isimler arasında yer aldı.
1 NUMARA YILMAZ
1 milyon 177 bin 896 kişi
2 NUMARA KAYA
899 bin 722 kişi
3 NUMARA DEMİR
876 bin 934 kişi
4 NUMARA ÇELİK
717 bin 655 kişi,
5 NUMARA YILDIZ
697 bin 80 kişi,
6 NUMARA ŞAHİN
688 bin 214 kişi,
7 NUMARA YILDIRIM
666 bin 723 kişi,
8 NUMARA ÖZTÜRK
586 bin 831 kişi,
9 NUMARA AYDIN
581 bin 387 kişi,
10 NUMARA ÖZDEMİR
556 bin 378 kişi.
Listenin devamında Arslan, Doğan, Kılıç, Aslan, Çetin, Kara, Kurt, Koç, Polat ve Şimşek gibi soyadları da öne çıktı.