Türkiye’de en çok kullanılan kadın ve erkek isimleri belli oldu: Kendi isminizi görmeye hazır olun!

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
11.05.2026
saat ikonu 14:33
|
GÜNCELLEME:
11.05.2026
saat ikonu 14:52
Türkiye’de en çok kullanılan kadın ve erkek isimleri, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerinin paylaşılmasıyla belli oldu. Geleneksel isimlerin sıkça yer aldığı en çok kullanılan isimler listesinde, zirvedeki isimlerin seneden seneye düşüş göstermesi ise dikkat çekti…

Türk ve İslam kültüründe isimler büyük bir önem taşıyor. Bu nedenle de ülke genelinde bazı isimler özellikle sıkça kullanılıyor. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verileri de Türkiye’de en çok kullanılan kadın ve erkek isimlerini ortaya çıkardı. İşte o isimler…

TÜRKİYE’DE EN ÇOK KULLANILAN ERKEK İSİMLERİ

1 NUMARA MEHMET

1 milyon 271 bin 896 kişi

2 NUMARA MUSTAFA

1 milyon 57 bin 634 kişi

3 NUMARA AHMET

857 bin 105 kişi

4 NUMARA ALİ

736 bin 478 kişi

5 NUMARA HÜSEYİN

571 bin 822 kişi

6 NUMARA HASAN

531 bin 386 kişi

7 NUMARA MURAT

527 bin 648 kişi

8 NUMARA YUSUF

526 bin 127 kişi

9 NUMARA İBRAHİM

505 bin 52 kişi

10 NUMARA İSMAİL

434 bin 992 kişi

Sıralamada Ömer, Ramazan, Osman, Abdullah, Fatih, Emre, Halil, Hakan, Süleyman ve Adem gibi isimler de öne çıkarken, Metin en yaygın kullanılan 30'uncu isim olarak listede bulunuyor.

TÜRKİYE’DE EN ÇOK KULLANILAN KADIN İSİMLERİ

1 NUMARA FATMA

1 milyon 152 bin 158 kişi

2 NUMARA AYŞE

906 bin 873 kişi

3 NUMARA EMİNE

776 bin 708 kişi

4 NUMARA HATİCE

709 bin 426 kişi

5 NUMARA ZEYNEP

707 bin 953 kişi

6 NUMARA ELİF

556 bin 208 kişi

7 NUMARA MERYEM

320 bin 576 kişi

8 NUMARA MERVE

293 bin 380 kişi

9 NUMARA ZEHRA

268 bin 716 kişi

10 NUMARA ESRA

248 bin 211 kişi

Özlem, Büşra, Yasemin, Melek, Hülya, Kübra, Sultan, Dilek, Leyla ve Rabia isimleri de en çok kullanılan isimler arasında yer aldı.

EN ÇOK KULLANILAN SOYADLARI

1 NUMARA YILMAZ

1 milyon 177 bin 896 kişi

2 NUMARA KAYA

899 bin 722 kişi

3 NUMARA DEMİR

876 bin 934 kişi

4 NUMARA ÇELİK

717 bin 655 kişi,

5 NUMARA YILDIZ

697 bin 80 kişi,

6 NUMARA ŞAHİN

688 bin 214 kişi,

7 NUMARA YILDIRIM

666 bin 723 kişi,

8 NUMARA ÖZTÜRK

586 bin 831 kişi,

9 NUMARA AYDIN

581 bin 387 kişi,

10 NUMARA ÖZDEMİR

556 bin 378 kişi.

Listenin devamında Arslan, Doğan, Kılıç, Aslan, Çetin, Kara, Kurt, Koç, Polat ve Şimşek gibi soyadları da öne çıktı.

