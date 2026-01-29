Türkiye’de her il bir şeyle ünlü, sadece bir şehir kişiyle…Memleketinizin en ünlü özelliğini biliyor musunuz? İşte 81 ilin listesi

Tarih boyunca ev sahipliği yaptığı medeniyetlerin birçok özelliğini taşıyan Türkiye’de aynı zamanda mevsim çeşitliliği her ili kendine özgü kılıyor. Hangi il söylense insanın aklına hemen o ilin ünlü olan bir özelliği geliyor. İşte 81 ilin 80’i bir yemek, bir üretim şekli veya bir doğal/tarihi özellikleriyle akıllara gelirken, sadece tek bir şehri bir kişi hatırlatıyor. İşte şehirlerin en ünlü özellikleri ve ünlü bir kişi ile anılan o şehir…