Türkiye’de her il bir şeyle ünlü, sadece bir şehir kişiyle…Memleketinizin en ünlü özelliğini biliyor musunuz? İşte 81 ilin listesi

Türkiye’de yer alan 81 ilin her biri farklı özelliklere sahip. Hepsinin de ünlü olduğu, bir veya birkaç konu var. Kimi eşsiz yemekleriyle kimi doğal ve tarihi güzellikleriyle kimisi ise üretimini yaptığı ürünlerle anılıyor. Ancak sadece bir tek şehir ünlü bir kişiyle özdeşlemiş durumda.
Tarih boyunca ev sahipliği yaptığı medeniyetlerin birçok özelliğini taşıyan Türkiye’de aynı zamanda mevsim çeşitliliği her ili kendine özgü kılıyor. Hangi il söylense insanın aklına hemen o ilin ünlü olan bir özelliği geliyor. İşte 81 ilin 80’i bir yemek, bir üretim şekli veya bir doğal/tarihi özellikleriyle akıllara gelirken, sadece tek bir şehri bir kişi hatırlatıyor. İşte şehirlerin en ünlü özellikleri ve ünlü bir kişi ile anılan o şehir…
Adana – Kebap
Adıyaman – Nemrut Dağı
Afyonkarahisar – Kaymak & Sucuk
Ağrı – Ağrı Dağı
Amasya – Elma
Ankara – Başkent / Anıtkabir
Antalya – Turizm & Plajlar
Artvin – Karadeniz Yaylaları
Aydın – İncir
Balıkesir – Ayvalık & Zeytinyağı
Bilecik – Osmanlı’nın kuruluşu
Bingöl – Yüzen Adalar
Bitlis – Tatvan & Nemrut Krater Gölü
Bolu – Abant & Gölcük
Burdur – Salda Gölü
Bursa – İskender Kebap & Uludağ
Çanakkale – Şehitlikler & Troya
Çankırı – Tuz Mağarası
Çorum – Leblebi
Denizli – Pamukkale Travertenleri
Diyarbakır – Kara Sur & Ciğer
Edirne – Kırkpınar & Ciğer
Elazığ – Harput
Erzincan – Tulum Peyniri
Erzurum – Cağ Kebabı & Palandöken
Eskişehir – Porsuk Çayı & Lületaşı
Gaziantep – Baklava & Gastronomi
Gümüşhane – Pestil & Köme
Giresun – Fındık
Hakkâri – Cilo Dağları
Hatay – Künefe & Medeniyetler
Iğdır – Tuzluca Mağaraları & Kayısı
Isparta – Gül
İstanbul – Boğaz & Tarih
İzmir – Boyoz & Kordon
Kahramanmaraş-Dondurma
Kars – Ani Harabeleri & Kaz
Kastamonu – Siyez & Doğa
Kayseri – Mantı
Kırklareli – İğneada Longozu
Kırşehir – Neşet Ertaş
Kocaeli – Sanayi
Konya – Mevlana & Etli Ekmek
Kütahya – Çini
Malatya – Kayısı
Mardin – Taş Evler & Kültür Çeşitliliği
Manisa-Kırkağaç Kavunu
Mersin – Tantuni & Kızkalesi
Muğla – Bodrum – Fethiye – Tatil
Muş – Lale
Nevşehir – Kapadokya
Niğde – Niğde Gazozu
Ordu – Fındık & Boztepe
Osmaniye – Yer Fıstığı
Rize – Çay
Sakarya – Sapanca
Samsun – Bandırma Vapuru
Siirt – Büryan
Sinop – Tarihi Cezaevi
Sivas – Divriği Ulu Camii & Kangal
Şanlıurfa – Göbeklitepe & İsot
Şırnak – Cudi Dağı
Tekirdağ – Köfte
Tokat – Tokat Kebabı
Trabzon – Hamsi & Uzungöl
Tunceli – Munzur
Uşak – Tarhana & Battaniye
Van – Van Kahvaltısı & Akdamar
Yalova – Termal Kaplıcalar
Yozgat – Testi Kebabı
Zonguldak – Kömür
Aksaray – Ihlara Vadisi
Bayburt – Bayburt Kalesi
Karaman – Dil Bayramı & Türkçe
Kırıkkale – Silah Sanayi
Batman – Hasankeyf
Bartın – Amasra
Ardahan – Çıldır Gölü
Kilis – Cennet Çamuru & Katmer
Düzce – Akçakoca
Karabük – Safranbolu