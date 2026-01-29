Menü Kapat
Türkiye’de her il bir şeyle ünlü, sadece bir şehir kişiyle…Memleketinizin en ünlü özelliğini biliyor musunuz? İşte 81 ilin listesi

Ocak 29, 2026 14:11
1
şehirlerin en ünlü özellikleri

Türkiye’de yer alan 81 ilin her biri farklı özelliklere sahip. Hepsinin de ünlü olduğu, bir veya birkaç konu var. Kimi eşsiz yemekleriyle kimi doğal ve tarihi güzellikleriyle kimisi ise üretimini yaptığı ürünlerle anılıyor. Ancak sadece bir tek şehir ünlü bir kişiyle özdeşlemiş durumda.

2
Türkiye’de her il bir şeyle ünlü, sadece bir şehir kişiyle…Memleketinizin en ünlü özelliğini biliyor musunuz? İşte 81 ilin listesi

Tarih boyunca ev sahipliği yaptığı medeniyetlerin birçok özelliğini taşıyan Türkiye’de aynı zamanda mevsim çeşitliliği her ili kendine özgü kılıyor. Hangi il söylense insanın aklına hemen o ilin ünlü olan bir özelliği geliyor. İşte 81 ilin 80’i bir yemek, bir üretim şekli veya bir doğal/tarihi özellikleriyle akıllara gelirken, sadece tek bir şehri bir kişi hatırlatıyor. İşte şehirlerin en ünlü özellikleri ve ünlü bir kişi ile anılan o şehir…

3
Kebap

MEMLEKETİNİZİN EN ÜNLÜ ÖZELLİĞİNİ BİLİYOR MUSUNUZ?

Adana – Kebap

4
Nemrut Dağı

Adıyaman – Nemrut Dağı

5
Kaymak

Afyonkarahisar – Kaymak & Sucuk

6
Ağrı Dağı

Ağrı – Ağrı Dağı

7
Elma

Amasya – Elma

8
Anıtkabir

Ankara – Başkent / Anıtkabir

9
Plajlar

Antalya – Turizm & Plajlar

10
Karadeniz Yaylaları

Artvin – Karadeniz Yaylaları

11
İncir

Aydın – İncir

12
Zeytinyağı

Balıkesir – Ayvalık & Zeytinyağı

13
Bilecik

Bilecik – Osmanlı’nın kuruluşu

14
Yüzen Adalar

Bingöl – Yüzen Adalar

15
Nemrut Krater Gölü

Bitlis – Tatvan & Nemrut Krater Gölü

16
Abant

Bolu – Abant & Gölcük

17
Salda Gölü

Burdur – Salda Gölü

18
Uludağ

Bursa – İskender Kebap & Uludağ

19
Çanakkale

Çanakkale – Şehitlikler & Troya

20
Tuz Mağarası

Çankırı – Tuz Mağarası

21
Leblebi

Çorum – Leblebi

22
Pamukkale Travertenleri

Denizli – Pamukkale Travertenleri

23
Diyarbakır

Diyarbakır – Kara Sur & Ciğer

24
Ciğer

Edirne – Kırkpınar & Ciğer

25
Türkiye’de her il bir şeyle ünlü, sadece bir şehir kişiyle…Memleketinizin en ünlü özelliğini biliyor musunuz? İşte 81 ilin listesi

Elazığ – Harput

26
Tulum Peyniri

Erzincan – Tulum Peyniri

27
Cağ Kebab

Erzurum – Cağ Kebabı & Palandöken

28
Porsuk Çayı

Eskişehir – Porsuk Çayı & Lületaşı

29
Baklava

Gaziantep – Baklava & Gastronomi

30
Pestil

Gümüşhane – Pestil & Köme

31
Giresun – Fındık

32
Cilo Dağları

Hakkâri – Cilo Dağları

33
Künefe

Hatay – Künefe & Medeniyetler

34
Tuzluca Mağaraları

Iğdır – Tuzluca Mağaraları & Kayısı

35
Isparta

Isparta – Gül

36
İstanbul

İstanbul – Boğaz & Tarih

37
Boyoz

İzmir – Boyoz & Kordon

38
Dondurma

Kahramanmaraş-Dondurma

39
Ani Harabeleri

Kars – Ani Harabeleri & Kaz

40
Siyez

Kastamonu – Siyez & Doğa

41
 Mantı

Kayseri – Mantı

42
İğneada Longozu

Kırklareli – İğneada Longozu

43
Neşet Ertaş

Kırşehir – Neşet Ertaş

44
Kocaeli

Kocaeli – Sanayi

45
Etli Ekmek

Konya – Mevlana & Etli Ekmek

46
Çini

Kütahya – Çini

47
 Kayısı

Malatya – Kayısı

48
Taş Evler

Mardin – Taş Evler & Kültür Çeşitliliği

49
Kırkağaç Kavunu

Manisa-Kırkağaç Kavunu

50
Kızkalesi

Mersin – Tantuni & Kızkalesi

51
Muğla

Muğla – Bodrum – Fethiye – Tatil

52
Muş

Muş – Lale

53
Kapadokya

Nevşehir – Kapadokya

54
Niğde Gazozu

Niğde – Niğde Gazozu

55
Boztepe

Ordu – Fındık & Boztepe

56
Yer Fıstığı

Osmaniye – Yer Fıstığı

57
Çay

Rize – Çay

58
Sapanca

Sakarya – Sapanca

59
Bandırma Vapuru

Samsun – Bandırma Vapuru

60
Büryan

Siirt – Büryan

61
Tarihi Cezaevi

Sinop – Tarihi Cezaevi

62
Divriği Ulu Camii

Sivas – Divriği Ulu Camii & Kangal

63
Göbeklitepe

Şanlıurfa – Göbeklitepe & İsot

64
Cudi Dağı

Şırnak – Cudi Dağı

65
Tekirdağ

Tekirdağ – Köfte 

66
Tokat Kebabı

Tokat – Tokat Kebabı

67
Uzungöl

Trabzon – Hamsi & Uzungöl

68
Munzur

Tunceli – Munzur

69
Tarhana

Uşak – Tarhana & Battaniye

70
Van Kahvaltısı

Van – Van Kahvaltısı & Akdamar

71
Termal Kaplıcalar

Yalova – Termal Kaplıcalar

72
Testi Kebabı

Yozgat – Testi Kebabı

73
Kömür

Zonguldak – Kömür

74
Ihlara Vadisi

Aksaray – Ihlara Vadisi

75
Bayburt Kalesi

Bayburt – Bayburt Kalesi

76
Karaman

Karaman – Dil Bayramı & Türkçe

77
Silah Sanayi

Kırıkkale – Silah Sanayi

78
Hasankeyf

Batman – Hasankeyf

79
Amasra

Bartın – Amasra

80
Çıldır Gölü

Ardahan – Çıldır Gölü

81
Cennet Çamuru

Kilis – Cennet Çamuru & Katmer

82
Akçakoca

Düzce – Akçakoca

83
Safranbolu

Karabük – Safranbolu

