Türkiye’de herkesin kaçtığı soyisimleri belli oldu! İşte en çok değiştirilen soyadları

Soyisimleri özellikle Türkiye’de büyük önem taşıyor. Güç ve kuvvet gösteren, itibar ve saygınlık bildiren soyisimleri sıkça kullanılıyor. Ancak bazı soyadları var ki imkanı olan ilk fırsatta değiştirmek için başvuruyor. Bu kapsamda Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan verilere göre Türkiye’de en çok değiştirilen soyadları belli oldu…
1934 yılında soyadı kanunu çıktığında pek çok kişi nasıl anılmak istiyorsa öyle bir soyadını tercih etti. Bazıları ise yaptıkları işlere, fiziksel özelliklerine göre soyisimlerini tercih etti. Ancak o dönemlerde üzerinde çok düşünülmeden alınan soyisimler sonraki nesiller tarafından çok sevilmedi ve değiştirilmesi için başvuruda bunuldu. İşte o en çok değiştirilen soyadları…
TOP
KOYUN
SATILMIŞ
COŞKUN
ÇAKAL
DELİ
KARABAŞ
ÇÜRÜK
ÇIPLAK
KÖR
TÜRKİYE'DE EN ÇOK DEĞİŞTİRİLEN 10 İSİM
10. KEZİBAN:
Keziban ismini taşıyanlar genellikle aradaki "İ" harfinin atılması için başvuruda bulunuyor. Ve isim Kezban şeklinde kullanılıyor.
9. PERİŞAN:
Bu isim harf hatasından dolayı değil, taşıdığı anlam nedeniyle değiştirilmek isteniyor.
8. FİRDES:
Doğru olarak Firdevs şeklinde kullanılan isim Firdes şeklinde yanlış yazıldığında değiştirilmek için başvuru yapılıyor.
7. ESME:
Yanlış şekilde "Esme" olarak yanlış kayda giren isimler, genellikle "Esma" olarak değiştiriliyor.
6. ÜMÜT:
Nüfus memurlarının hatasından mıdır, yoksa ailelerin telaffuzundaki yanlıştan mıdır bilinmez, Ümüt ismi sonrasında değiştirilerek Türkçeye uygun şekilde Ümit haline geliyor.
5. HAVA:
Havva isminin tek "v" ile yazılması, isim değişikliği için başvuruya neden oluyor.
4. MEMET:
Aslında Mehmet olan Memet ismi, genellikle nüfus memurunun duyduğu gibi yazmasında dolayı yanlış kaydedilmiş. Bu nedenle de en sık değiştirilen isimler arasında yer alıyor.
3. RABİYE:
Türkiye'de sıkça kullanılan Rabiya ismi Rabiye şeklinde kaydedildiği için düzeltme amacıyla değiştiriliyor.
2. SÜMEYYA:
En çok değiştirilen isimler listesinin ikinci sırasında yer alan Sümeyya, sondaki harfin uyumu bozmasından dolayı Sümeyye olarak değiştiriliyor.
1. YUNİS:
Yöresel ağızlarla özellikle Karadeniz'de Yunis olarak kullanılan isim yapılan değişikliklerle Yunus olarak orijinal halini buluyor.
10- ÖZDEMİR 552 BİN 684
9- AYDIN 577 BİN 350
8- ÖZTÜRK 583 BİN 451
7- YILDIRIM 661 BİN 503
6- ŞAHİN 683 BİN 206
5- YILDIZ 690 BİN 153
4- ÇELİK 710 BİN 598
3- DEMİR 864 BİN 643
2- KAYA 888 BİN 828
1- YILMAZ 1 MİLYON 171 BİN