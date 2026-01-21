Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Türkiye’de herkesin kaçtığı soyisimleri belli oldu! İşte en çok değiştirilen soyadları

Ocak 21, 2026 14:34
1
Türkiye’de herkesin kaçtığı soyisimleri belli oldu! İşte en çok değiştirilen soyadları

Soyisimleri özellikle Türkiye’de büyük önem taşıyor. Güç ve kuvvet gösteren, itibar ve saygınlık bildiren soyisimleri sıkça kullanılıyor. Ancak bazı soyadları var ki imkanı olan ilk fırsatta değiştirmek için başvuruyor. Bu kapsamda Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan verilere göre Türkiye’de en çok değiştirilen soyadları belli oldu…

2
Türkiye’de herkesin kaçtığı soyisimleri belli oldu! İşte en çok değiştirilen soyadları

1934 yılında soyadı kanunu çıktığında pek çok kişi nasıl anılmak istiyorsa öyle bir soyadını tercih etti. Bazıları ise yaptıkları işlere, fiziksel özelliklerine göre soyisimlerini tercih etti. Ancak o dönemlerde üzerinde çok düşünülmeden alınan soyisimler sonraki nesiller tarafından çok sevilmedi ve değiştirilmesi için başvuruda bunuldu. İşte o en çok değiştirilen soyadları…

3
Türkiye’de herkesin kaçtığı soyisimleri belli oldu! İşte en çok değiştirilen soyadları

EN ÇOK DEĞİŞTİRİLEN SOYADLARI

TOP

4
Türkiye’de herkesin kaçtığı soyisimleri belli oldu! İşte en çok değiştirilen soyadları

KOYUN

5
Türkiye’de herkesin kaçtığı soyisimleri belli oldu! İşte en çok değiştirilen soyadları

SATILMIŞ

6
Türkiye’de herkesin kaçtığı soyisimleri belli oldu! İşte en çok değiştirilen soyadları

COŞKUN

7
Türkiye’de herkesin kaçtığı soyisimleri belli oldu! İşte en çok değiştirilen soyadları

ÇAKAL

8
Türkiye’de herkesin kaçtığı soyisimleri belli oldu! İşte en çok değiştirilen soyadları

DELİ

9
Türkiye’de herkesin kaçtığı soyisimleri belli oldu! İşte en çok değiştirilen soyadları

KARABAŞ

10
Türkiye’de herkesin kaçtığı soyisimleri belli oldu! İşte en çok değiştirilen soyadları

ÇÜRÜK

11
Türkiye’de herkesin kaçtığı soyisimleri belli oldu! İşte en çok değiştirilen soyadları

ÇIPLAK

12
Türkiye’de herkesin kaçtığı soyisimleri belli oldu! İşte en çok değiştirilen soyadları

KÖR

13
Türkiye’de herkesin kaçtığı soyisimleri belli oldu! İşte en çok değiştirilen soyadları

TÜRKİYE'DE EN ÇOK DEĞİŞTİRİLEN 10 İSİM

10. KEZİBAN:

Keziban ismini taşıyanlar genellikle aradaki "İ" harfinin atılması için başvuruda bulunuyor. Ve isim Kezban şeklinde kullanılıyor. 

14
Türkiye’de herkesin kaçtığı soyisimleri belli oldu! İşte en çok değiştirilen soyadları

9. PERİŞAN:

Bu isim harf hatasından dolayı değil, taşıdığı anlam nedeniyle değiştirilmek isteniyor. 

15
Türkiye’de herkesin kaçtığı soyisimleri belli oldu! İşte en çok değiştirilen soyadları

8. FİRDES: 

Doğru olarak Firdevs şeklinde kullanılan isim Firdes şeklinde yanlış yazıldığında değiştirilmek için başvuru yapılıyor. 

16
Türkiye’de herkesin kaçtığı soyisimleri belli oldu! İşte en çok değiştirilen soyadları

7. ESME

Yanlış şekilde "Esme" olarak yanlış kayda giren isimler, genellikle "Esma" olarak değiştiriliyor. 

17
Türkiye’de herkesin kaçtığı soyisimleri belli oldu! İşte en çok değiştirilen soyadları

6. ÜMÜT: 

Nüfus memurlarının hatasından mıdır, yoksa ailelerin telaffuzundaki yanlıştan mıdır bilinmez, Ümüt ismi sonrasında değiştirilerek Türkçeye uygun şekilde Ümit haline geliyor. 

 

18
Türkiye’de herkesin kaçtığı soyisimleri belli oldu! İşte en çok değiştirilen soyadları

5. HAVA:

Havva isminin tek "v" ile yazılması, isim değişikliği için başvuruya neden oluyor. 

 

19
Türkiye’de herkesin kaçtığı soyisimleri belli oldu! İşte en çok değiştirilen soyadları

4. MEMET: 

Aslında Mehmet olan Memet ismi, genellikle nüfus memurunun duyduğu gibi yazmasında dolayı yanlış kaydedilmiş. Bu nedenle de en sık değiştirilen isimler arasında yer alıyor. 

 

 

20
Türkiye’de herkesin kaçtığı soyisimleri belli oldu! İşte en çok değiştirilen soyadları

3. RABİYE: 

Türkiye'de sıkça kullanılan Rabiya ismi Rabiye şeklinde kaydedildiği için düzeltme amacıyla değiştiriliyor. 

 

 

21
Türkiye’de herkesin kaçtığı soyisimleri belli oldu! İşte en çok değiştirilen soyadları

2. SÜMEYYA:

En çok değiştirilen isimler listesinin ikinci sırasında yer alan Sümeyya, sondaki harfin uyumu bozmasından dolayı Sümeyye olarak değiştiriliyor. 

 

 

22
Türkiye’de herkesin kaçtığı soyisimleri belli oldu! İşte en çok değiştirilen soyadları

1. YUNİS: 

Yöresel ağızlarla özellikle Karadeniz'de Yunis olarak kullanılan isim yapılan değişikliklerle Yunus olarak orijinal halini buluyor. 

 

 

 

 

23
Türkiye’de herkesin kaçtığı soyisimleri belli oldu! İşte en çok değiştirilen soyadları

TÜRKİYE'DE EN ÇOK KULLANILAN SOY İSİMLERİ 

10- ÖZDEMİR 552 BİN 684

24
Türkiye’de herkesin kaçtığı soyisimleri belli oldu! İşte en çok değiştirilen soyadları

9- AYDIN 577 BİN 350

25
Türkiye’de herkesin kaçtığı soyisimleri belli oldu! İşte en çok değiştirilen soyadları

8- ÖZTÜRK 583 BİN 451

26
Türkiye’de herkesin kaçtığı soyisimleri belli oldu! İşte en çok değiştirilen soyadları

7- YILDIRIM 661 BİN 503

27
Türkiye’de herkesin kaçtığı soyisimleri belli oldu! İşte en çok değiştirilen soyadları

6- ŞAHİN 683 BİN 206

28
Türkiye’de herkesin kaçtığı soyisimleri belli oldu! İşte en çok değiştirilen soyadları

5- YILDIZ 690 BİN 153

29
Türkiye’de herkesin kaçtığı soyisimleri belli oldu! İşte en çok değiştirilen soyadları

4- ÇELİK 710 BİN 598

30
Türkiye’de herkesin kaçtığı soyisimleri belli oldu! İşte en çok değiştirilen soyadları

3- DEMİR 864 BİN 643

31
Türkiye’de herkesin kaçtığı soyisimleri belli oldu! İşte en çok değiştirilen soyadları

2- KAYA 888 BİN 828

32
Türkiye’de herkesin kaçtığı soyisimleri belli oldu! İşte en çok değiştirilen soyadları

1- YILMAZ 1 MİLYON 171 BİN

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.