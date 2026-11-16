Türkiye'den Yunanistan'a feribot rezervasyonları bu yaz yüzde 53,9 arttı

Ege'nin iki yakası arasındaki deniz trafiği, son yılların en hareketli dönemlerinden birini yaşıyor. Kapıda vize uygulamasının sağladığı kolaylık, Türk tatilcilerin Yunan adalarını yaz planlarının doğal bir parçası haline getirdi. Bir saatlik deniz yolculuğuyla ulaşılan adalar, günübirlik gezilerden çok günlük ada turlarına kadar uzanan geniş bir seyahat yelpazesine ev sahipliği yapıyor. Talep büyüdükçe yolcuların bilet, vize ve planlama adımlarını tek noktadan çözme beklentisi de belirginleşiyor. Meander Feribot Yöneticisi Abdullah Gür, 2026 sezonunun Ege'de deniz yolculuğuna olan ilginin kalıcı bir eğilime dönüştüğünü gösterdiğini söyledi.

Yunan feribot rezervasyon platformu Ferryscanner'ın 1 Ocak–28 Temmuz 2026 dönemini kapsayan analizine göre, Türkiye'den Haziran – Eylül seyahatleri için yapılan feribot rezervasyonları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 53,9 arttı. Türkiye, rezervasyon hacminde 12. sırada yer almasına karşın Yunanistan'ın en büyük 15 kaynak pazarı arasında en yüksek artışı kaydeden ülke oldu. Aynı dönemde listenin zirvesindeki İtalya'dan gelen rezervasyonlar yüzde 13,8, Fransa'dan yüzde 6,9, ABD'den ise yüzde 5,4 yükseldi. Türk pazarındaki büyüme, en yakın takipçisinin neredeyse dört katına ulaştı. Analiz, bu ivmenin Türk vatandaşlarına 12 Ege adasında tanınan kapıda vize uygulamasıyla eş zamanlı geliştiğine dikkat çekiyor.

Veriler, Türk yolcunun Ege adalarına yönelik ilgisinin artık mevsimlik bir merakın ötesine geçtiğini ortaya koyuyor. Yarım asırdır Kuşadası'ndan Yunan adalarına yolcu taşıyan Meander Feribot'un Yöneticisi Abdullah Gür de 2026 sezonunu bu çerçevede değerlendirdi: "Türkiye'nin, Yunanistan'ın en hızlı büyüyen pazarı olarak öne çıkması bizim sahada her gün gördüğümüz tabloyu doğruluyor. Yüzde 53,9'luk artış, Ege'nin iki yakası arasındaki bağın tatil alışkanlıklarına kalıcı olarak yerleştiğini gösteriyor. Biz de bu talebi, Kuşadası–Samos hattında kendi gemilerimizle yaptığımız seferler ve altı adayı tek platformda topladığımız bilet hizmetimizle karşılıyoruz."

"EGE ADALARI YURT DIŞI TATİLİN İLK DURAĞI OLMAYA DEVAM EDECEK"

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 30 Ekim 2026'da açıkladığı Temmuz–Eylül dönemi turizm istatistiklerine göre yurt dışını ziyaret eden Türk vatandaşlarının sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24,2 artarak 4 milyon 202 bin 160'a ulaştı. Aynı dönemde vatandaşların yurt dışı turizm harcamaları yüzde 22,6 yükselerek 3 milyar 40 milyon doları buldu. Yurt dışına seyahat eden vatandaşların kişi başı ortalama harcaması ise 723 dolar olarak kaydedildi. Yaz sezonunu kapsayan bu veriler, yurt dışı tatilin geniş kitleler için ulaşılabilir bir seçeneğe dönüştüğünü gösteriyor. Kısa mesafeli ve kolay planlanan rotalar bu dönüşümün öne çıkan kazananları arasında yer alıyor. Ege kıyısındaki limanlardan bir saatten kısa sürede ulaşılan Yunan adaları da bu rotaların başında geliyor.

Gür, yurt dışına çıkan vatandaş sayısındaki artışın Ege'deki deniz trafiğine doğrudan yansıdığını vurguladı: "Yaz aylarında yurt dışına çıkan vatandaş sayısının dört milyonu aşması, yurt dışı tatilin artık çok daha geniş bir kesimin gündeminde olduğunu gösteriyor. Bu kesimin önemli bir bölümü için ilk tercih; vizesi kolay, ulaşımı kısa ve bütçesi öngörülebilir olan Yunan adaları oluyor. Yolcularımızın bize en sık sorduğu soru artık 'gidebilir miyim?' değil, 'hangi adaya, hangi limandan gideyim?' oluyor. Bu nedenle tarifelerimizi ve fiyatlarımızı açıkça yayımlıyor, yolcunun daha rezervasyon yapmadan ne ile karşılaşacağını bilmesini önemsiyoruz. Meander Feribot olarak 2027 sezonuna da açık tarihli ve esnek bilet seçeneklerimizle, plan değişikliğine karşı yolcuya güvence veren bir yapıyla hazırlanıyoruz."

KAPIDA VİZE EGE'DE DENİZ YOLCULUĞUNUN HARİTASINI YENİDEN ÇİZDİ

Nisan 2024'te hayata geçen kapıda vize programı, Türkiye ile Yunanistan arasındaki turizm hareketliliğinin en önemli kolaylaştırıcılarından biri haline geldi. Başlangıçta 10 adayı kapsayan uygulama, Patmos ve Semadirek'in eklenmesiyle 12 adaya genişledi. Avrupa Komisyonu'nun onayıyla 1 Nisan 2026'da yeniden başlayan program, adaya giriş noktasında verilen vizeyle yedi güne kadar konaklama imkânı tanıyor. Yunan yetkililerin açıklamalarına göre uygulama Nisan 2027'ye kadar sürecek; bu da 2027 sezonunu planlayan tatilciler için önemli bir öngörülebilirlik sağlıyor. Türkiye kıyısına en yakın adalar programın doğal durakları haline gelirken, 2025'te Türk ziyaretçilerin en çok tercih ettiği adalar Sakız, Rodos ve İstanköy oldu. Talepteki artış, feribot hatlarında sefer sıklığını, liman hizmetlerini ve bilet satış kanallarını da dönüştürüyor. Yolcular artık yalnızca bir bilet değil; vize başvurusundan sigortaya, adadaki gezi planından dönüş tarihine kadar uzanan bütünlüklü bir seyahat deneyimi arıyor. Sektörde öne çıkan oyuncuların, dijital kanallarını bu beklentiye göre yeniden kurguladığı görülüyor.

"YARIM ASIRLIK DENİZCİLİK BİRİKİMİMİZİ DİJİTAL ÇAĞIN YOLCUSUYLA BULUŞTURUYORUZ"

1977'de Kuşadası'nda kurulan Meander Feribot, kurulduğu günden bu yana Türkiye kıyısını Yunan adalarına bağlayan aile şirketi kimliğini koruyor. Şirket, Kuşadası–Samos hattında kendi gemileriyle sefer düzenlerken Türkiye'nin Ege limanlarından altı Yunan adasına feribot bileti hizmeti sunuyor. Meander Feribot Yöneticisi Abdullah Gür, şirketin yolculuğunu ve yeni dönem hedeflerini anlattı.

"Hikâyemiz 1977'de kurucumuz Temel Gür'ün Diana adlı ahşap teknesiyle Kuşadası'ndan Samos'a yolcu taşımaya başlamasıyla başladı. Bugün Kuşadası–Samos hattında kendi gemilerimizle, yaz sezonu boyunca Samos'un hem Vathy hem de Pythagorion limanına sefer düzenliyoruz. Dini gruplar ve inanç turları için Patmos'a özel charter seferleri de yapıyoruz. Yenilediğimiz meanderferibot.com ile Ayvalık, Çeşme, Kuşadası, Bodrum, Turgutreis, Marmaris ve Kaş'tan Midilli, Sakız, Samos, Kos, Rodos ve Meis'e uzanan seferleri tek platformda buluşturduk. Yolcularımız seferleri karşılaştırıp çevrimiçi bilet alabiliyor; kapıda vize başvurusu desteği, seyahat sigortası, açık tarihli bilet ve Türkçe rehberli ada turlarına aynı yerden ulaşabiliyor. Her ada için hazırladığımız Türkçe ve İngilizce gezi rehberleri, sık sorulan sorular ve 'nasıl gidilir' içerikleriyle yolculuk henüz başlamadan yolcunun yanında olmayı amaçlıyoruz. Rezervasyon ekibimiz haftanın her günü 07.00 ile 19.00 arasında hizmet veriyor. 2027'de 50. kuruluş yılımızı kutlayacağız ve bu yeni dönemde sitemize her ada için otelleri listeleyen, feribot biletiyle birlikte konaklamayı planlamayı sağlayan bir bölüm eklemeyi hedefliyoruz. Bunun yanında Yunan adaları gemi turları alanında yeni bir markayla hizmet vermeye hazırlanıyoruz. Amacımız, Yunan adalarına gitmek isteyen her yolcunun ilk başvurduğu adres olmak."