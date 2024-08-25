Türkiye’nin 2030'da nüfusu artacak! Nüfus artışının ve düşüşün olacağı iller: İstanbul detayı dikkat çekti

25 Ağustos 2024 14:28 - Güncelleme : 25 Ağustos 2024 14:29

Türkiye'nin nüfusu geçen yıl 85 milyon 372 bin 377 kişiyi buldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK)’in nüfus projeksiyonlarına göre, 2030 yılında Türkiye nüfusunun 88 milyon 188 bin 221 kişiye ulaşması bekleniyor.

2030’lu yıllara doğru ülkenin nüfusunun 2 milyon 815 bin 844 kişi artacağı değerlendiriliyor. Ancak, bu artışa rağmen 22 ilin nüfusunda düşüş yaşanacağı tahmin ediliyor. 59 ilde ise nüfus artışının olacağı belirtiliyor.

EN ÇOK NÜFUS ARTIŞI İSTANBUL VE ANTALYA

En çok nüfus artışının İstanbul’da olacağı söylenirken listede Antalya 2. sırada yer alıyor. Bu dönemde Ankara'nın nüfusunun da artması bekleniyor. Ankara'yı, Bursa ve Kocaeli takip edecek.

İL İL ARTMASI BEKLENEN NÜFUS SAYILARI

İSTANBUL (+473 BİN 533)

ANTALYA (+269 BİN 804)

ANKARA (+258 BİN 523)

BURSA (+214 BİN 887)

KOCAELİ (+214 BİN 364)

NÜFUSU EN ÇOK AZALMASI BEKLENEN İLLER

Nüfusu en çok azalacak ilin ise Ağrı olması bekleniyor. Ağrı'yı sırasıyla nüfus düşüş hızında takip edecek olan illerin ise, Erzurum, Gümüşhane, Muş olması bekleniyor.

AĞRI (-62 BİN 782)

ERZURUM (-36 BİN 981)

ÇORUM (-34 BİN 146)

GÜMÜŞHANE (-32 BİN 515)

MUŞ (-28 BİN 967)