Türkiye'nin dört bir yanından akın ettiler, 15 gün boyunca mağarada kalacaklar! Hepsinin tek bir amacı var

26 Eylül 2024 16:14 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 16:15

Çankırı'nın tuz mağaraları KOAH hastaları için tedavi merkezi haline geldi. Hititler'den kalma yerin 150 metre altındaki tuz mağarasında şifa bulan KOAH hastaları tedavinin etkilerini sadece birkaç günde bile fark etti.

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Çankırı​'da hayata geçirilen Daha Güçlü Bir Nefes Projesi' ile KOAH​ hastalarına umut olmaya başladı. Nefes almakta güçlük çeken KOAH hastalarını için tuz mağaralarında 15 günlük bir kamp düzenlendi. Tuz ortamındaki havanın iyi geldiğini daha birkaç günde bile fark eden hastalar mağarada sıkılmamak için aktiviteler yapıyor.

15 gün boyunca devam edecek projenin üçüncü gününde Türkiye'nin dört bir yanından gelen hastalar tedavilerinin olumlu yönde ilerlediğini söyledi.

ETKİLERİNİ HEMEN FARK ETTİLER

Proje​ çerçevesinde uygulanan tedavilerin kendisine iyi geldiğini söyleyen Nursel Sümer, “Antalya'dan geliyorum. Üçüncü günümüz. Gayet çok güzel gidiyor. Hastaların arasından ilk olumlu sonuçları ben gördüm. Dünden bu yana geniz akıntısıyla uyanıyorum. Gayet rahatladığımı ve derin nefes alabildiğimi fark ettim. Burada bizimle çok ilgileniyorlar. Mağarada sıkılmamak için sosyal aktiviteler yapıyoruz. Ruhumuzu ve zihnimizi dinlendiriyoruz” dedi.

15 GÜN BOYUNCA SAĞLIK KAMPI

Tuz mağarasında tedavi​ olmak için Kırıkkale'den geldiğini belirten Aysun Özdemir, “Kırıkkale'den geliyorum. Çankırı'da böyle bir proje olduğunu duyduk. Burada 15 gün bir kamp şeklinde tedaviye geliyoruz. Bugün üçüncü günümüz, inşallah her şey daha güzel olacak” diye konuştu.