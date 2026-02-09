Menü Kapat
Türkiye’nin en çok ve en az nüfusa sahip illeri belli oldu! Zirvedeki şehir dikkat çekti

Şubat 09, 2026 13:43
1
Türkiye’nin en çok ve en az nüfusa sahip illeri belli oldu! Zirvedeki şehir dikkat çekti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılına dair nüfus verilerini kamuoyu ile paylaştı. Buna göre Türkiye’nin nüfusu 86 milyon 92 bin 168 kişi oldu. Paylaşılan verilerle birlikte en çok ve en az nüfusa sahip illeri de ortaya çıktı. En kalabalık il Tahmine edildiği gibi İstanbul olurken, en az nüfusa sahip olan iller ise dikkat çekti.

2
Türkiye’nin en çok ve en az nüfusa sahip illeri belli oldu! Zirvedeki şehir dikkat çekti

TÜİK verilerine göre Türkiye 2025 yılında yıllık nüfus artışı binde 5 oldu. Bununla birlikte Türkiye’de kilometreye düşen kişi sayısı ülke genelinde 112 olurken, İstanbul’da bu sayış 2 bin 943 kişi oldu. Böylelikle İstanbul sadece en kalabalık il olmakla kalmayıp, nüfus yoğunluğu en yüksek şehir olma özelliğine de sahip oldu.

3
Türkiye’nin en çok ve en az nüfusa sahip illeri belli oldu! Zirvedeki şehir dikkat çekti

İstanbul'u 633 kişi ile Kocaeli ve 395 kişi ile en küçük yüz ölçümüne sahip il olan Yalova izledi. Nüfus yoğunluğu en az olan il ise bir önceki yılda olduğu gibi, kilometrekareye düşen 11 kişi ile Tunceli oldu. Tunceli'yi, 19 kişi ile Ardahan ve 21 kişi ile Erzincan ve Gümüşhane izledi. Diğer yandan yüz ölçümü büyüklüğünde ilk sırada yer alan Konya'nın nüfus yoğunluğu ise 59 olarak gerçekleşti.

4
Türkiye’nin en çok ve en az nüfusa sahip illeri belli oldu! Zirvedeki şehir dikkat çekti

TÜRKİYE’NİN EN FAZLA NÜFUSA SAHİP İLLERİ

TÜİK tarafından paylaşılan verilere göre Türkiye’nin en kalabalık illeri sıralamasında ilk 5’te yer alan şehirler şu şekilde:

İstanbul: 15 milyon 754 bin 053

5
Türkiye’nin en çok ve en az nüfusa sahip illeri belli oldu! Zirvedeki şehir dikkat çekti

Ankara: 5 milyon 910 bin 320

6
Türkiye’nin en çok ve en az nüfusa sahip illeri belli oldu! Zirvedeki şehir dikkat çekti

İzmir: 4 milyon 504 bin 185

7
Türkiye’nin en çok ve en az nüfusa sahip illeri belli oldu! Zirvedeki şehir dikkat çekti

Bursa: 3 milyon 263 bin 011

8
Türkiye’nin en çok ve en az nüfusa sahip illeri belli oldu! Zirvedeki şehir dikkat çekti

Antalya: 2 milyon 777 bin 677

9
Türkiye’nin en çok ve en az nüfusa sahip illeri belli oldu! Zirvedeki şehir dikkat çekti

TÜRKİYE’NİN EN AZ NÜFUSA SAHİP İLLERİ

TÜİK tarafından paylaşılan verilere göre Türkiye’nin nüfusu en az olan illeri sıralamasında ilk 5’te yer alan şehirler şu şekilde:

Bayburt: 82 bin 836

10
Türkiye’nin en çok ve en az nüfusa sahip illeri belli oldu! Zirvedeki şehir dikkat çekti

Tunceli: 85 bin 083

11
Türkiye’nin en çok ve en az nüfusa sahip illeri belli oldu! Zirvedeki şehir dikkat çekti

Ardahan: 90 bin 392

12
Türkiye’nin en çok ve en az nüfusa sahip illeri belli oldu! Zirvedeki şehir dikkat çekti

Gümüşhane: 138 bin 807

13
Türkiye’nin en çok ve en az nüfusa sahip illeri belli oldu! Zirvedeki şehir dikkat çekti

Kilis: 157 bin 363

14
Türkiye’nin en çok ve en az nüfusa sahip illeri belli oldu! Zirvedeki şehir dikkat çekti

TÜRKİYE’NİN EN KALABALIK İLÇELERİ

İlçelere göre nüfus dağılımına bakıldığında İstanbul ili Esenyurt ilçesinin 1 milyon 3 bin 905 kişi ile ilk sırada yer aldığı görüldü. Buna göre Türkiye'de ilk defa bir ilçenin nüfusu 1 milyonu geçmiş oldu. Esenyurt İlçesini sırasıyla 957 bin 792 kişi ile Gaziantep ili Şahinbey ilçesi, 952 bin 198 kişi ile Ankara ili Çankaya ilçesi, 931 bin 722 kişi ile Ankara ili Keçiören ilçesi ve 905 bin 880 kişi ile Gaziantep ili Şehitkamil ilçesi takip etti.

