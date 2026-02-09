Türkiye’nin en çok ve en az nüfusa sahip illeri belli oldu! Zirvedeki şehir dikkat çekti

Kategoriler
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılına dair nüfus verilerini kamuoyu ile paylaştı. Buna göre Türkiye’nin nüfusu 86 milyon 92 bin 168 kişi oldu. Paylaşılan verilerle birlikte en çok ve en az nüfusa sahip illeri de ortaya çıktı. En kalabalık il Tahmine edildiği gibi İstanbul olurken, en az nüfusa sahip olan iller ise dikkat çekti.
TÜİK verilerine göre Türkiye 2025 yılında yıllık nüfus artışı binde 5 oldu. Bununla birlikte Türkiye’de kilometreye düşen kişi sayısı ülke genelinde 112 olurken, İstanbul’da bu sayış 2 bin 943 kişi oldu. Böylelikle İstanbul sadece en kalabalık il olmakla kalmayıp, nüfus yoğunluğu en yüksek şehir olma özelliğine de sahip oldu.
İstanbul'u 633 kişi ile Kocaeli ve 395 kişi ile en küçük yüz ölçümüne sahip il olan Yalova izledi. Nüfus yoğunluğu en az olan il ise bir önceki yılda olduğu gibi, kilometrekareye düşen 11 kişi ile Tunceli oldu. Tunceli'yi, 19 kişi ile Ardahan ve 21 kişi ile Erzincan ve Gümüşhane izledi. Diğer yandan yüz ölçümü büyüklüğünde ilk sırada yer alan Konya'nın nüfus yoğunluğu ise 59 olarak gerçekleşti.
TÜİK tarafından paylaşılan verilere göre Türkiye’nin en kalabalık illeri sıralamasında ilk 5’te yer alan şehirler şu şekilde:
İstanbul: 15 milyon 754 bin 053
Ankara: 5 milyon 910 bin 320
İzmir: 4 milyon 504 bin 185
Bursa: 3 milyon 263 bin 011
Antalya: 2 milyon 777 bin 677
TÜİK tarafından paylaşılan verilere göre Türkiye’nin nüfusu en az olan illeri sıralamasında ilk 5’te yer alan şehirler şu şekilde:
Bayburt: 82 bin 836
Tunceli: 85 bin 083
Ardahan: 90 bin 392
Gümüşhane: 138 bin 807
Kilis: 157 bin 363
İlçelere göre nüfus dağılımına bakıldığında İstanbul ili Esenyurt ilçesinin 1 milyon 3 bin 905 kişi ile ilk sırada yer aldığı görüldü. Buna göre Türkiye'de ilk defa bir ilçenin nüfusu 1 milyonu geçmiş oldu. Esenyurt İlçesini sırasıyla 957 bin 792 kişi ile Gaziantep ili Şahinbey ilçesi, 952 bin 198 kişi ile Ankara ili Çankaya ilçesi, 931 bin 722 kişi ile Ankara ili Keçiören ilçesi ve 905 bin 880 kişi ile Gaziantep ili Şehitkamil ilçesi takip etti.