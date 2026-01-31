Türkiye’nin en ilginç köy isimleri açıklandı! Öyle isimler var ki: Görenler burada yaşamak şans mı yoksa dert mi karar veremedi

Kategoriler
İçişleri Bakanlığı tarafından paylaşılan veriler, halka köylerle ilgili bilgi verirken çok farklı bir konu gündeme geldi. Zira verilerde yer alan köy isimleri ilginçlikleri ile dikkat çekti. Türkiye’nin en ilginç köy isimleri listesini görenler şaşkınlığını gizleyemedi…
Türkiye’de 81 ilde 18bin 215 köy bulunuyor. Doğudan batıya her köy farklı özellikleri ile anılırken bazılarının isimleri duyanları şaşkınlığa sürüklüyor. Çünkü Türkiye’nin en ilginç köy isimleri listesinde Panik de var, Dondurma da… İşte görenlerin şans mı yoksa dert mi karar veremediği o ilginç köy isimleri…
PANİK KÖYÜ: IĞDIR MERKEZ
SİNEK KÖYÜ: SİVAS / İMRANLI
GAİPLER KÖYÜ: KÜTAHYA / ŞAPHANE
DONDURMA KÖYÜ: ÇANAKKALE / ÇAN
ÜRKÜT KÖYÜ: AFYONKARAHİSAR / SANDIKLI
ÇİLEHANE KÖYÜ: KARS / KAĞIZMAN
KAYGILI KÖYÜ : YOZGAT / ŞEFAATLİ
BUNALAN KÖYÜ: ÇORUM/SUNGURLU
DERTLİ KÖYÜ: ÇORUM/SUNGURLU
ASAYİŞ KÖYÜ: ÇORUM/SUNGURLU
ÇÖPLER KÖYÜ: ERZİNCAN/İLİÇ
BAZLAMAÇ KÖYÜ: KIRŞEHİR/MUCUR
DOKUZ KÖYÜ: BİLECİK/GÖLPAZARI
DUT KÖYÜ: (ADIYAMAN)
ECE KÖYÜ: (BİLECİK)
OYA KÖYÜ: (SİİRT)
EFE KÖYÜ: (AFYONKARAHİSAR)
BÜK KÖYÜ: (ZONGULDAK)
GEÇ KÖYÜ: (ARDAHAN)
HALİLEFENDİ ÇİFTLİĞİ KÖYÜ (UŞAK – MERKEZ)
KOŞUBURNUTÜRKMENLERİ KÖYÜ (ÇANAKKALE – BAYRAMİÇ)