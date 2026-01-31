Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Türkiye’nin en ilginç köy isimleri açıklandı! Öyle isimler var ki: Görenler burada yaşamak şans mı yoksa dert mi karar veremedi

Ocak 31, 2026 16:48
1
Türkiye’nin en ilginç köy isimleri

İçişleri Bakanlığı tarafından paylaşılan veriler, halka köylerle ilgili bilgi verirken çok farklı bir konu gündeme geldi. Zira verilerde yer alan köy isimleri ilginçlikleri ile dikkat çekti. Türkiye’nin en ilginç köy isimleri listesini görenler şaşkınlığını gizleyemedi…

2
Türkiye’nin en ilginç köy isimleri açıklandı! Öyle isimler var ki: Görenler burada yaşamak şans mı yoksa dert mi karar veremedi

Türkiye’de 81 ilde 18bin 215 köy bulunuyor. Doğudan batıya her köy farklı özellikleri ile anılırken bazılarının isimleri duyanları şaşkınlığa sürüklüyor. Çünkü Türkiye’nin en ilginç köy isimleri listesinde Panik de var, Dondurma da… İşte görenlerin şans mı yoksa dert mi karar veremediği o ilginç köy isimleri…

3
Türkiye’nin en ilginç köy isimleri açıklandı! Öyle isimler var ki: Görenler burada yaşamak şans mı yoksa dert mi karar veremedi

TÜRKİYE’NİN EN İLGİNÇ KÖY İSİMLERİ

PANİK KÖYÜ: IĞDIR MERKEZ

4
Türkiye’nin en ilginç köy isimleri açıklandı! Öyle isimler var ki: Görenler burada yaşamak şans mı yoksa dert mi karar veremedi

SİNEK KÖYÜ: SİVAS / İMRANLI

5
Türkiye’nin en ilginç köy isimleri açıklandı! Öyle isimler var ki: Görenler burada yaşamak şans mı yoksa dert mi karar veremedi

GAİPLER KÖYÜ: KÜTAHYA / ŞAPHANE

6
Türkiye’nin en ilginç köy isimleri açıklandı! Öyle isimler var ki: Görenler burada yaşamak şans mı yoksa dert mi karar veremedi

DONDURMA KÖYÜ: ÇANAKKALE / ÇAN

7
Türkiye’nin en ilginç köy isimleri açıklandı! Öyle isimler var ki: Görenler burada yaşamak şans mı yoksa dert mi karar veremedi

ÜRKÜT KÖYÜ: AFYONKARAHİSAR / SANDIKLI

8
Türkiye’nin en ilginç köy isimleri açıklandı! Öyle isimler var ki: Görenler burada yaşamak şans mı yoksa dert mi karar veremedi

ÇİLEHANE KÖYÜ: KARS / KAĞIZMAN

9
Türkiye’nin en ilginç köy isimleri açıklandı! Öyle isimler var ki: Görenler burada yaşamak şans mı yoksa dert mi karar veremedi

KAYGILI KÖYÜ : YOZGAT / ŞEFAATLİ

10
Türkiye’nin en ilginç köy isimleri açıklandı! Öyle isimler var ki: Görenler burada yaşamak şans mı yoksa dert mi karar veremedi

BUNALAN KÖYÜ: ÇORUM/SUNGURLU

11
Türkiye’nin en ilginç köy isimleri açıklandı! Öyle isimler var ki: Görenler burada yaşamak şans mı yoksa dert mi karar veremedi

DERTLİ KÖYÜ: ÇORUM/SUNGURLU

12
Türkiye’nin en ilginç köy isimleri açıklandı! Öyle isimler var ki: Görenler burada yaşamak şans mı yoksa dert mi karar veremedi

ASAYİŞ KÖYÜ: ÇORUM/SUNGURLU

13
Türkiye’nin en ilginç köy isimleri açıklandı! Öyle isimler var ki: Görenler burada yaşamak şans mı yoksa dert mi karar veremedi

ÇÖPLER KÖYÜ: ERZİNCAN/İLİÇ

14
Türkiye’nin en ilginç köy isimleri açıklandı! Öyle isimler var ki: Görenler burada yaşamak şans mı yoksa dert mi karar veremedi

BAZLAMAÇ KÖYÜ: KIRŞEHİR/MUCUR

15
Türkiye’nin en ilginç köy isimleri açıklandı! Öyle isimler var ki: Görenler burada yaşamak şans mı yoksa dert mi karar veremedi

DOKUZ KÖYÜ: BİLECİK/GÖLPAZARI

16
Türkiye’nin en ilginç köy isimleri açıklandı! Öyle isimler var ki: Görenler burada yaşamak şans mı yoksa dert mi karar veremedi

EN KISA İSİMLİ KÖYLER

DUT KÖYÜ: (ADIYAMAN)

17
Türkiye’nin en ilginç köy isimleri açıklandı! Öyle isimler var ki: Görenler burada yaşamak şans mı yoksa dert mi karar veremedi

ECE KÖYÜ: (BİLECİK)

18
Türkiye’nin en ilginç köy isimleri açıklandı! Öyle isimler var ki: Görenler burada yaşamak şans mı yoksa dert mi karar veremedi

OYA KÖYÜ: (SİİRT)

19
Türkiye’nin en ilginç köy isimleri açıklandı! Öyle isimler var ki: Görenler burada yaşamak şans mı yoksa dert mi karar veremedi

EFE KÖYÜ: (AFYONKARAHİSAR)

20
Türkiye’nin en ilginç köy isimleri açıklandı! Öyle isimler var ki: Görenler burada yaşamak şans mı yoksa dert mi karar veremedi

BÜK KÖYÜ: (ZONGULDAK)

21
Türkiye’nin en ilginç köy isimleri açıklandı! Öyle isimler var ki: Görenler burada yaşamak şans mı yoksa dert mi karar veremedi

GEÇ KÖYÜ: (ARDAHAN)

22
Türkiye’nin en ilginç köy isimleri açıklandı! Öyle isimler var ki: Görenler burada yaşamak şans mı yoksa dert mi karar veremedi

EN UZUN İSİMLİ KÖYLER

HALİLEFENDİ ÇİFTLİĞİ KÖYÜ (UŞAK – MERKEZ)

23
Türkiye’nin en ilginç köy isimleri açıklandı! Öyle isimler var ki: Görenler burada yaşamak şans mı yoksa dert mi karar veremedi

KOŞUBURNUTÜRKMENLERİ KÖYÜ (ÇANAKKALE – BAYRAMİÇ)

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.