Türkiye’nin en ilginç köy isimleri açıklandı! Öyle isimler var ki: Görenler burada yaşamak şans mı yoksa dert mi karar veremedi

Türkiye’de 81 ilde 18bin 215 köy bulunuyor. Doğudan batıya her köy farklı özellikleri ile anılırken bazılarının isimleri duyanları şaşkınlığa sürüklüyor. Çünkü Türkiye’nin en ilginç köy isimleri listesinde Panik de var, Dondurma da… İşte görenlerin şans mı yoksa dert mi karar veremediği o ilginç köy isimleri…