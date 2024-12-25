Türkiye’nin en iyi yemeği belli oldu! Listede büyük sürprizler var | Kebap ve döner ilk 5'te yok

25 Aralık 2024 08:58 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 09:56

Türk mutfağının en beğenilen yemekleri Taste Atlas tarafından yapılan detaylı araştırmayla belirlendi. Listenin en tepesinde kimsenin aklına gelmeyecek lezzetler yer aldı. İş Türk mutfağının en iyi tatları...

Dünyanın dört bir yanındaki geleneksel yemekleri analiz eden Taste Atlas, Türkiye​'nin en sevilen yemeklerini sıraladı. Lezzet eleştirmenlerinin ve gurmelerin detaylı incelemeleri ve tadımları sonucu ortaya çıkan listede sürpriz yemekler başı çekti. Diğer yandan liste Türk mutfağının zenginliğini de bir kez daha dünyaya kanıtladı. İşte Türki mutfağının en iyi lezzetleri:

20. İskender Kebabı: Bursa’nın ünlü yemeği, yoğurt ve tereyağlı sosuyla sofraları şenlendiriyor.



19. Hünkar Beğendi: Osmanlı mutfağından günümüze miras kalan bu yemek, zengin aromasıyla unutulmaz bir deneyim sunuyor.

18. Mercimek Çorbası: Her öğünde keyifle içilen bu çorba, basit ama lezzetli bir tercih.



17. Şiş Kebabı: Baharatlarla tatlanan et, mangalda pişirilerek efsane bir lezzete dönüşüyor.



16. Katmer: Kaymak ve fıstıkla hazırlanan bu tatlı, ağızlarda şölene dönüşüyor.



15. Künefe: Hatay’dan dünyaya yayılan bu tatlı, şerbetin ve fıstığın mükemmel uyumunu sunuyor.



14. Adana Kebabı: Adana’nın baharatlı lezzeti, Türk mutfağının olmazsa olmazları arasında.



13. Mantı: Yoğurt ve sarımsakla buluşan Kayseri mantısı, küçük boyutuyla büyük bir lezzet sunuyor.



12. Döner Kebabı: Türkiye’nin dört bir yanında keyifle tüketilen bu lezzet, dünya mutfağında da baş tacı.



11. Beyran Çorbası: Gaziantep’in sabah kahvaltılarında vazgeçilmez bu çorbası, doyurucu ve besleyici bir seçenek.

10. Bafra Pidesi: Karadeniz’in gururu olan bu pide, kuymaklı ve sucuklu çeşitleriyle damakları şenlendiriyor.



9. Çökertme Kebabı: Aydın mutfağından yükselen bu lezzet, odun ateşinde pişirilerek eşsiz bir aroma kazanıyor.



8. Kalamar Tava: Deniz ürünlerinin baş tacı olan kalamar tava, çıtır çıtır dış yüzeyiyle sofraları süslüyor.



7. Çağ Kebabı: Erzurum’un meşhur kebabı, odun ateşinde pişirilen enfes et lezzetiyle dikkat çekiyor.



6. Tombik Döner: İstanbul’un sevilen sokak lezzeti, tavuk dönerin en leziz hali olarak biliniyor.

5. Kaymak: Tatlıların ve kahvaltıların vazgeçilmezi olan kaymak, Türk mutfağına özgü bir tat.

4. Maraş Dondurması: Kendine has dokusuyla farkını ortaya koyan bu dondurma, yaz aylarının vazgeçilmezi.

3. Tire Köftesi: Ege’nin zengin baharatlarla hazırlanan köftesi, yumuşacık yapısıyla beğeni topluyor.

2. Antep Fıstığı: Tatlıların ve atıştırmalıkların yıldızı olan Antep fıstığı, dünya çapında üne sahip.

1. Türk Kahvaltısı: Zengin çeşitleriyle tam bir kültür şöleni sunan Türk kahvaltısı, dünya mutfağına damga vuruyor.