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Türkiye’nin en iyi yemeği belli oldu! Listede büyük sürprizler var | Kebap ve döner ilk 5'te yok

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: Taste Atlas
25 Aralık 2024 08:58 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 09:56
Türkiye’nin en iyi yemeği belli oldu! Listede büyük sürprizler var | Kebap ve döner ilk 5&#039;te yok

Türk mutfağının en beğenilen yemekleri Taste Atlas tarafından yapılan detaylı araştırmayla belirlendi. Listenin en tepesinde kimsenin aklına gelmeyecek lezzetler yer aldı. İş Türk mutfağının en iyi tatları...

Dünyanın dört bir yanındaki geleneksel yemekleri analiz eden Taste Atlas, Türkiye​'nin en sevilen yemeklerini sıraladı. Lezzet eleştirmenlerinin ve gurmelerin detaylı incelemeleri ve tadımları sonucu ortaya çıkan listede sürpriz  yemekler başı çekti. Diğer yandan liste Türk mutfağının zenginliğini de bir kez daha dünyaya kanıtladı. İşte Türki mutfağının en iyi lezzetleri:

20. İskender Kebabı: Bursa’nın ünlü yemeği, yoğurt ve tereyağlı sosuyla sofraları şenlendiriyor.

Türkiye’nin en iyi yemeği belli oldu! Liste büyük sürprizler var | Kebap ve döner ilk 5'te yok - 1. Resim


19. Hünkar Beğendi: Osmanlı mutfağından günümüze miras kalan bu yemek, zengin aromasıyla unutulmaz bir deneyim sunuyor.

Türkiye’nin en iyi yemeği belli oldu! Liste büyük sürprizler var | Kebap ve döner ilk 5'te yok - 2. Resim

18. Mercimek Çorbası: Her öğünde keyifle içilen bu çorba, basit ama lezzetli bir tercih.

Türkiye’nin en iyi yemeği belli oldu! Liste büyük sürprizler var | Kebap ve döner ilk 5'te yok - 3. Resim


17. Şiş Kebabı: Baharatlarla tatlanan et, mangalda pişirilerek efsane bir lezzete dönüşüyor.

Türkiye’nin en iyi yemeği belli oldu! Liste büyük sürprizler var | Kebap ve döner ilk 5'te yok - 4. Resim
16. Katmer: Kaymak ve fıstıkla hazırlanan bu tatlı, ağızlarda şölene dönüşüyor.

Türkiye’nin en iyi yemeği belli oldu! Liste büyük sürprizler var | Kebap ve döner ilk 5'te yok - 5. Resim


15. Künefe: Hatay’dan dünyaya yayılan bu tatlı, şerbetin ve fıstığın mükemmel uyumunu sunuyor.

Türkiye’nin en iyi yemeği belli oldu! Liste büyük sürprizler var | Kebap ve döner ilk 5'te yok - 6. Resim


14. Adana Kebabı: Adana’nın baharatlı lezzeti, Türk mutfağının olmazsa olmazları arasında.

Türkiye’nin en iyi yemeği belli oldu! Liste büyük sürprizler var | Kebap ve döner ilk 5'te yok - 7. Resim


13. Mantı: Yoğurt ve sarımsakla buluşan Kayseri mantısı, küçük boyutuyla büyük bir lezzet sunuyor.

Türkiye’nin en iyi yemeği belli oldu! Liste büyük sürprizler var | Kebap ve döner ilk 5'te yok - 8. Resim


12. Döner Kebabı: Türkiye’nin dört bir yanında keyifle tüketilen bu lezzet, dünya mutfağında da baş tacı.

Türkiye’nin en iyi yemeği belli oldu! Liste büyük sürprizler var | Kebap ve döner ilk 5'te yok - 9. Resim


11. Beyran Çorbası: Gaziantep’in sabah kahvaltılarında vazgeçilmez bu çorbası, doyurucu ve besleyici bir seçenek.

Türkiye’nin en iyi yemeği belli oldu! Liste büyük sürprizler var | Kebap ve döner ilk 5'te yok - 10. Resim

10. Bafra Pidesi: Karadeniz’in gururu olan bu pide, kuymaklı ve sucuklu çeşitleriyle damakları şenlendiriyor.

Türkiye’nin en iyi yemeği belli oldu! Liste büyük sürprizler var | Kebap ve döner ilk 5'te yok - 11. Resim


9. Çökertme Kebabı: Aydın mutfağından yükselen bu lezzet, odun ateşinde pişirilerek eşsiz bir aroma kazanıyor.

Türkiye’nin en iyi yemeği belli oldu! Liste büyük sürprizler var | Kebap ve döner ilk 5'te yok - 12. Resim


8. Kalamar Tava: Deniz ürünlerinin baş tacı olan kalamar tava, çıtır çıtır dış yüzeyiyle sofraları süslüyor.

Türkiye’nin en iyi yemeği belli oldu! Liste büyük sürprizler var | Kebap ve döner ilk 5'te yok - 13. Resim


7. Çağ Kebabı: Erzurum’un meşhur kebabı, odun ateşinde pişirilen enfes et lezzetiyle dikkat çekiyor.

Türkiye’nin en iyi yemeği belli oldu! Liste büyük sürprizler var | Kebap ve döner ilk 5'te yok - 14. Resim


6. Tombik Döner: İstanbul’un sevilen sokak lezzeti, tavuk dönerin en leziz hali olarak biliniyor.

Türkiye’nin en iyi yemeği belli oldu! Liste büyük sürprizler var | Kebap ve döner ilk 5'te yok - 15. Resim

5. Kaymak: Tatlıların ve kahvaltıların vazgeçilmezi olan kaymak, Türk mutfağına özgü bir tat.

Türkiye’nin en iyi yemeği belli oldu! Liste büyük sürprizler var | Kebap ve döner ilk 5'te yok - 16. Resim

4. Maraş Dondurması: Kendine has dokusuyla farkını ortaya koyan bu dondurma, yaz aylarının vazgeçilmezi.

Türkiye’nin en iyi yemeği belli oldu! Liste büyük sürprizler var | Kebap ve döner ilk 5'te yok - 17. Resim

3. Tire Köftesi: Ege’nin zengin baharatlarla hazırlanan köftesi, yumuşacık yapısıyla beğeni topluyor.

Türkiye’nin en iyi yemeği belli oldu! Liste büyük sürprizler var | Kebap ve döner ilk 5'te yok - 18. Resim

2. Antep Fıstığı: Tatlıların ve atıştırmalıkların yıldızı olan Antep fıstığı, dünya çapında üne sahip.

Türkiye’nin en iyi yemeği belli oldu! Liste büyük sürprizler var | Kebap ve döner ilk 5'te yok - 19. Resim

1. Türk Kahvaltısı: Zengin çeşitleriyle tam bir kültür şöleni sunan Türk kahvaltısı, dünya mutfağına damga vuruyor.

Türkiye’nin en iyi yemeği belli oldu! Liste büyük sürprizler var | Kebap ve döner ilk 5'te yok - 20. Resim

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Kaynak: Taste Atlas
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