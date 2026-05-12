Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.

Türkiye’nin en kalabalık ailelerinin yaşadığı iller belli oldu! Tunceli’den çıkan sonuç istatistikleri altüst etti

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.05.2026
saat ikonu 14:57
|
GÜNCELLEME:
12.05.2026
saat ikonu 14:57
1
Türkiye’nin en kalabalık ailelerinin yaşadığı iller belli oldu! Tunceli’den çıkan sonuç istatistikleri altüst etti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 81 ilin hanehalkı sayılarına ilişkin verileri kamuoyu ile paylaştı Böylelikle en kalabalık ailelerin yaşadığı iller ile en yalnız yaşayan iller de belli oldu. Türkiye’nin doğusu ile batısı arasındaki hanehalkı sayısına ilişkin fark, paylaşılan verilerle bir kez daha gözler önüne serilirken, özellikle Tunceli’den çıkan sonuçlar tüm istatistikleri alt üst etti.

2
Türkiye’nin en kalabalık ailelerinin yaşadığı iller belli oldu! Tunceli’den çıkan sonuç istatistikleri altüst etti

Günümüzde özellikle sosyoekonomik sebepler, ailelerde yaşayan kişi sayısını büyük ölçüde etkiliyor. Özellikle yurdun batısındaki illerde aileler daha az çocuk sahibi olurken, çekirdek aile yapısı benimseniyor. Yurdun doğusunda ise daha sofralar daha kalabalık ailelerle kuruluyor. TÜİK tarafından paylaşılan son veriler ise Türkiye’nin en kalabalık ailelerinin yaşadığı illeri ortaya çıkardı. Hem hanehalkı sayısı yüksek hem de düşük illere dair veriler öngörüldüğü gibi çıkarken Tunceli’den gelen rakamlar çok ilginç bir sonuca işaret etti.

3
Türkiye’nin en kalabalık ailelerinin yaşadığı iller belli oldu! Tunceli’den çıkan sonuç istatistikleri altüst etti

TÜRKİYE’NİN EN KALABALIK AİLELERİNİN BULUNDUĞU İLLER

10 NUMARA DİYARBAKIR

Ortalama hanehalkı sayısı 3,5 - 3,6

4
Türkiye’nin en kalabalık ailelerinin yaşadığı iller belli oldu! Tunceli’den çıkan sonuç istatistikleri altüst etti

9 NUMARA VAN

Ortalama hanehalkı sayısı 3,6 - 3,7

5
Türkiye’nin en kalabalık ailelerinin yaşadığı iller belli oldu! Tunceli’den çıkan sonuç istatistikleri altüst etti

8 NUMARA MUŞ

Ortalama hanehalkı sayısı 3,7 - 3,8

6
Türkiye’nin en kalabalık ailelerinin yaşadığı iller belli oldu! Tunceli’den çıkan sonuç istatistikleri altüst etti

7 NUMARA AĞRI

Ortalama hanehalkı sayısı 3,8 - 3,9

7
Türkiye’nin en kalabalık ailelerinin yaşadığı iller belli oldu! Tunceli’den çıkan sonuç istatistikleri altüst etti

6 NUMARA SİİRT

Ortalama hanehalkı sayısı 3,9 – 4,0

8
Türkiye’nin en kalabalık ailelerinin yaşadığı iller belli oldu! Tunceli’den çıkan sonuç istatistikleri altüst etti

5 NUMARA MARDİN

Ortalama hanehalkı sayısı 4,0 - 4,1

9
Türkiye’nin en kalabalık ailelerinin yaşadığı iller belli oldu! Tunceli’den çıkan sonuç istatistikleri altüst etti

4 NUMARA HAKKARİ

Ortalama hanehalkı sayısı 4,1 - 4,2

10
Türkiye’nin en kalabalık ailelerinin yaşadığı iller belli oldu! Tunceli’den çıkan sonuç istatistikleri altüst etti

3 NUMARA BATMAN

Ortalama hanehalkı sayısı 4,2 - 4,3

11
Türkiye’nin en kalabalık ailelerinin yaşadığı iller belli oldu! Tunceli’den çıkan sonuç istatistikleri altüst etti

2 NUMARA ŞANLIURFA

Ortalama hanehalkı sayısı 4,4 - 4,5

12
Türkiye’nin en kalabalık ailelerinin yaşadığı iller belli oldu! Tunceli’den çıkan sonuç istatistikleri altüst etti

1 NUMARA ŞIRNAK

Ortalama hanehalkı sayısı 4,8 - 4,9

13
Türkiye’nin en kalabalık ailelerinin yaşadığı iller belli oldu! Tunceli’den çıkan sonuç istatistikleri altüst etti

En kalabalık il olan Şırnak (4,9) ile en az kalabalık olan Çanakkale (2,5) arasında tam iki kat fark var. Yani Şırnak'taki bir evde ortalama 5 kişi akşam yemeğine otururken, Çanakkale’de bu sayı 2 kişiye kadar düşüyor.

14
Türkiye’nin en kalabalık ailelerinin yaşadığı iller belli oldu! Tunceli’den çıkan sonuç istatistikleri altüst etti

TÜRKİYE’NİN HANEHALKI SAYISI EN DÜŞÜK İLLER

10 NUMARA ARTVİN

Ortalama hanehalkı sayısı 2,68 - 2,72

15
Türkiye’nin en kalabalık ailelerinin yaşadığı iller belli oldu! Tunceli’den çıkan sonuç istatistikleri altüst etti

9 NUMARA KIRKLARELİ

Ortalama hanehalkı sayısı 2,67 - 2,71

16
Türkiye’nin en kalabalık ailelerinin yaşadığı iller belli oldu! Tunceli’den çıkan sonuç istatistikleri altüst etti

8 NUMARA ESKİŞEHİR

Ortalama hanehalkı sayısı 2,66 - 2,70

17
Türkiye’nin en kalabalık ailelerinin yaşadığı iller belli oldu! Tunceli’den çıkan sonuç istatistikleri altüst etti

7 NUMARA EDİRNE

Ortalama hanehalkı sayısı 2,65 - 2,69

18
Türkiye’nin en kalabalık ailelerinin yaşadığı iller belli oldu! Tunceli’den çıkan sonuç istatistikleri altüst etti

6 NUMARA SİNOP

Ortalama hanehalkı sayısı 2,64 - 2,68

19
Türkiye’nin en kalabalık ailelerinin yaşadığı iller belli oldu! Tunceli’den çıkan sonuç istatistikleri altüst etti

5 NUMARA BURDUR

Ortalama hanehalkı sayısı 2,62 - 2,66

20
Türkiye’nin en kalabalık ailelerinin yaşadığı iller belli oldu! Tunceli’den çıkan sonuç istatistikleri altüst etti

4 NUMARA BALIKESİR

Ortalama hanehalkı sayısı 2,60 - 2,65

21
Türkiye’nin en kalabalık ailelerinin yaşadığı iller belli oldu! Tunceli’den çıkan sonuç istatistikleri altüst etti

3 NUMARA GİRESUN

Ortalama hanehalkı sayısı 2,58 - 2,62

22
Türkiye’nin en kalabalık ailelerinin yaşadığı iller belli oldu! Tunceli’den çıkan sonuç istatistikleri altüst etti

2 NUMARA TUNCELİ

Ortalama hanehalkı sayısı 2,53 - 2,58

23
Türkiye’nin en kalabalık ailelerinin yaşadığı iller belli oldu! Tunceli’den çıkan sonuç istatistikleri altüst etti

1 NUMARA ÇANAKKALE

Ortalama hanehalkı sayısı 2,50 - 2,55

24
Türkiye’nin en kalabalık ailelerinin yaşadığı iller belli oldu! Tunceli’den çıkan sonuç istatistikleri altüst etti

Listenin en az hanehalkına sahip illeri arasında Ege ve Marmara illeri (Çanakkale, Balıkesir, Edirne) hakimken, araya Doğu Anadolu'dan Tunceli’nin sızması çok dikkat çekici. Tunceli, eğitim düzeyi ve göç hızı nedeniyle aile yapısı bakımından bir Doğu ili gibi değil, tam bir Batı ili (hatta İskandinav modeli) gibi davranıyor.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.