Türkiye’nin en kalabalık ailelerinin yaşadığı iller belli oldu! Tunceli’den çıkan sonuç istatistikleri altüst etti

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 81 ilin hanehalkı sayılarına ilişkin verileri kamuoyu ile paylaştı Böylelikle en kalabalık ailelerin yaşadığı iller ile en yalnız yaşayan iller de belli oldu. Türkiye’nin doğusu ile batısı arasındaki hanehalkı sayısına ilişkin fark, paylaşılan verilerle bir kez daha gözler önüne serilirken, özellikle Tunceli’den çıkan sonuçlar tüm istatistikleri alt üst etti.
Günümüzde özellikle sosyoekonomik sebepler, ailelerde yaşayan kişi sayısını büyük ölçüde etkiliyor. Özellikle yurdun batısındaki illerde aileler daha az çocuk sahibi olurken, çekirdek aile yapısı benimseniyor. Yurdun doğusunda ise daha sofralar daha kalabalık ailelerle kuruluyor. TÜİK tarafından paylaşılan son veriler ise Türkiye’nin en kalabalık ailelerinin yaşadığı illeri ortaya çıkardı. Hem hanehalkı sayısı yüksek hem de düşük illere dair veriler öngörüldüğü gibi çıkarken Tunceli’den gelen rakamlar çok ilginç bir sonuca işaret etti.
10 NUMARA DİYARBAKIR
Ortalama hanehalkı sayısı 3,5 - 3,6
9 NUMARA VAN
Ortalama hanehalkı sayısı 3,6 - 3,7
8 NUMARA MUŞ
Ortalama hanehalkı sayısı 3,7 - 3,8
7 NUMARA AĞRI
Ortalama hanehalkı sayısı 3,8 - 3,9
6 NUMARA SİİRT
Ortalama hanehalkı sayısı 3,9 – 4,0
5 NUMARA MARDİN
Ortalama hanehalkı sayısı 4,0 - 4,1
4 NUMARA HAKKARİ
Ortalama hanehalkı sayısı 4,1 - 4,2
3 NUMARA BATMAN
Ortalama hanehalkı sayısı 4,2 - 4,3
2 NUMARA ŞANLIURFA
Ortalama hanehalkı sayısı 4,4 - 4,5
1 NUMARA ŞIRNAK
Ortalama hanehalkı sayısı 4,8 - 4,9
En kalabalık il olan Şırnak (4,9) ile en az kalabalık olan Çanakkale (2,5) arasında tam iki kat fark var. Yani Şırnak'taki bir evde ortalama 5 kişi akşam yemeğine otururken, Çanakkale’de bu sayı 2 kişiye kadar düşüyor.
10 NUMARA ARTVİN
Ortalama hanehalkı sayısı 2,68 - 2,72
9 NUMARA KIRKLARELİ
Ortalama hanehalkı sayısı 2,67 - 2,71
8 NUMARA ESKİŞEHİR
Ortalama hanehalkı sayısı 2,66 - 2,70
7 NUMARA EDİRNE
Ortalama hanehalkı sayısı 2,65 - 2,69
6 NUMARA SİNOP
Ortalama hanehalkı sayısı 2,64 - 2,68
5 NUMARA BURDUR
Ortalama hanehalkı sayısı 2,62 - 2,66
4 NUMARA BALIKESİR
Ortalama hanehalkı sayısı 2,60 - 2,65
3 NUMARA GİRESUN
Ortalama hanehalkı sayısı 2,58 - 2,62
2 NUMARA TUNCELİ
Ortalama hanehalkı sayısı 2,53 - 2,58
1 NUMARA ÇANAKKALE
Ortalama hanehalkı sayısı 2,50 - 2,55
Listenin en az hanehalkına sahip illeri arasında Ege ve Marmara illeri (Çanakkale, Balıkesir, Edirne) hakimken, araya Doğu Anadolu'dan Tunceli’nin sızması çok dikkat çekici. Tunceli, eğitim düzeyi ve göç hızı nedeniyle aile yapısı bakımından bir Doğu ili gibi değil, tam bir Batı ili (hatta İskandinav modeli) gibi davranıyor.