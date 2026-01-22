Türkiye’nin en kalabalık ilçeleri belli oldu! Zirvedeki ilçe 60 şehirden daha kalabalık

Menü Kapat
Ocak 22, 2026 15:41
Son yapılan araştırmalara göre Türkiye’nin nüfusu 85 milyonu geçti. İnsanların yaşamayı tercih ettiği il ve ilçeler ise farklı nedenlerle değişiklik gösterdi. Buna göre bazı ilçeler nüfus yoğunluğunun büyük bölümüne ev sahipliği yaparken, Türkiye’nin en kalabalık ilçeleri de belli oldu. Büyükşehirlerde imkanlardan dolayı hali hazırda kalabalık olan ilçeler şaşırtmazken, listenin zirvesindeki ilçenin 60 şehirden daha kalabalık bir nüfusa sahip olması oldukça dikkat çekti…

İklim koşulları, ulaşım, sağlık ve eğitim imkanları en çok da iş olanakları insanların yaşayacakları yerleri seçmesinde en büyük etkenler arasında. Ancak özellikle konut yoğunluğu ve kira imkanları da insanların tercihini etkiliyor. Bu kapsamda Türkiye’nin en kalabalık ilçeleri belli oldu. İlk sıradaki ilçe herkesi şaşırttı…

ADANA

TÜRKİYE’NİN EN KALABALIK İLÇELERİ

40)  SARIÇAM  |  ADANA

230.000-250.000

39)  BAYRAMPAŞA  |  İSTANBUL

260.000-270.000

38)  KARABAĞLAR  |  İZMİR

270.000-280.000

37)  BORNOVA  |  İZMİR

285.000-295.000

36)  NİLÜFER  |  BURSA

300.000-310.000

35)  ÇEKMEKÖY |  İSTANBUL

300.000-310.000

34)  TUZLA  |  İSTANBUL

300.000-310.000

33)  ARNAVUTKÖY  |  İSTANBUL

340.000-350.000

32)  SULTANBEYLİ  |  İSTANBUL

360.000-370.000

31)  ÇUKUROVA  |  ADANA

370.000-380.000

30)  YÜREĞİR  |  ADANA

400.000

29)  ATAŞEHİR  |  İSTANBUL

410.000-420.000

28)  BEYLİKDÜZÜ  |  İSTANBUL

410.000-420.000

27) AVCILAR  |  İSTANBUL

440.000-450.000

26)  KADIKÖY  |  İSTANBUL

460.000-470.000

25)  GAZİOSMANPAŞA  |  İSTANBUL

470.000-480.000

24)  SANCAKTEPE  |  İSTANBUL

500.000-510.000

23)  ÜSKÜDAR  |  İSTANBUL

510.000-520.000

22)  MALTEPE  |  İSTANBUL

520.000-525.000

21)  BAHÇELİEVLER  |  İSTANBUL

560.000

20)  BAŞAKŞEHİR  |  İSTANBUL

520.000-530.000

19)  MELİKGAZİ  |  KAYSERİ

589.989

18)  SİNCAN  |  ANKARA

590,309

17)  ETİMESGUT  |  ANKARA

629,112

16)  KEPEZ  |  ANTALYA

629,479

15)  YILDIRIM  |  BURSA

654,998

14)  MAMAK  |  ANKARA

686,777

13)  SELÇUKLU  |  KONYA

700.358

12)  BAĞCILAR  |  İSTANBUL

713.594

11)  YENİMAHALLE  |  ANKARA

714.866

10)  ÜMRANİYE  |  İSTANBUL

727.819

9)  PENDİK  |  İSTANBUL

749.356

8)  SEYHAN  |  ADANA

786.931

7)  KÜÇÜKÇEKMECE  |  İSTANBUL

789.033

6) OSMANGAZİ   |  BURSA

885.441

5)  ŞEHİTKAMİL  |  GAZİANTEP

888.696

4)  KEÇİÖREN  |  ANKARA

932.128

3)  ŞAHİNBEY  |  GAZİANTEP

946.812

2)  ÇANKAYA  |  ANKARA

947.330

1)  ESENYURT  |  İSTANBUL

988.369

