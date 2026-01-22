Türkiye’nin en kalabalık ilçeleri belli oldu! Zirvedeki ilçe 60 şehirden daha kalabalık

Son yapılan araştırmalara göre Türkiye’nin nüfusu 85 milyonu geçti. İnsanların yaşamayı tercih ettiği il ve ilçeler ise farklı nedenlerle değişiklik gösterdi. Buna göre bazı ilçeler nüfus yoğunluğunun büyük bölümüne ev sahipliği yaparken, Türkiye’nin en kalabalık ilçeleri de belli oldu. Büyükşehirlerde imkanlardan dolayı hali hazırda kalabalık olan ilçeler şaşırtmazken, listenin zirvesindeki ilçenin 60 şehirden daha kalabalık bir nüfusa sahip olması oldukça dikkat çekti…