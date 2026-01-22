Türkiye’nin en kalabalık ilçeleri belli oldu! Zirvedeki ilçe 60 şehirden daha kalabalık

Kategoriler
Son yapılan araştırmalara göre Türkiye’nin nüfusu 85 milyonu geçti. İnsanların yaşamayı tercih ettiği il ve ilçeler ise farklı nedenlerle değişiklik gösterdi. Buna göre bazı ilçeler nüfus yoğunluğunun büyük bölümüne ev sahipliği yaparken, Türkiye’nin en kalabalık ilçeleri de belli oldu. Büyükşehirlerde imkanlardan dolayı hali hazırda kalabalık olan ilçeler şaşırtmazken, listenin zirvesindeki ilçenin 60 şehirden daha kalabalık bir nüfusa sahip olması oldukça dikkat çekti…
İklim koşulları, ulaşım, sağlık ve eğitim imkanları en çok da iş olanakları insanların yaşayacakları yerleri seçmesinde en büyük etkenler arasında. Ancak özellikle konut yoğunluğu ve kira imkanları da insanların tercihini etkiliyor. Bu kapsamda Türkiye’nin en kalabalık ilçeleri belli oldu. İlk sıradaki ilçe herkesi şaşırttı…
40) SARIÇAM | ADANA
230.000-250.000
39) BAYRAMPAŞA | İSTANBUL
260.000-270.000
38) KARABAĞLAR | İZMİR
270.000-280.000
37) BORNOVA | İZMİR
285.000-295.000
36) NİLÜFER | BURSA
300.000-310.000
35) ÇEKMEKÖY | İSTANBUL
300.000-310.000
34) TUZLA | İSTANBUL
300.000-310.000
33) ARNAVUTKÖY | İSTANBUL
340.000-350.000
32) SULTANBEYLİ | İSTANBUL
360.000-370.000
31) ÇUKUROVA | ADANA
370.000-380.000
30) YÜREĞİR | ADANA
400.000
29) ATAŞEHİR | İSTANBUL
410.000-420.000
28) BEYLİKDÜZÜ | İSTANBUL
410.000-420.000
27) AVCILAR | İSTANBUL
440.000-450.000
26) KADIKÖY | İSTANBUL
460.000-470.000
25) GAZİOSMANPAŞA | İSTANBUL
470.000-480.000
24) SANCAKTEPE | İSTANBUL
500.000-510.000
23) ÜSKÜDAR | İSTANBUL
510.000-520.000
22) MALTEPE | İSTANBUL
520.000-525.000
21) BAHÇELİEVLER | İSTANBUL
560.000
20) BAŞAKŞEHİR | İSTANBUL
520.000-530.000
19) MELİKGAZİ | KAYSERİ
589.989
18) SİNCAN | ANKARA
590,309
17) ETİMESGUT | ANKARA
629,112
16) KEPEZ | ANTALYA
629,479
15) YILDIRIM | BURSA
654,998
14) MAMAK | ANKARA
686,777
13) SELÇUKLU | KONYA
700.358
12) BAĞCILAR | İSTANBUL
713.594
11) YENİMAHALLE | ANKARA
714.866
10) ÜMRANİYE | İSTANBUL
727.819
9) PENDİK | İSTANBUL
749.356
8) SEYHAN | ADANA
786.931
7) KÜÇÜKÇEKMECE | İSTANBUL
789.033
6) OSMANGAZİ | BURSA
885.441
5) ŞEHİTKAMİL | GAZİANTEP
888.696
4) KEÇİÖREN | ANKARA
932.128
3) ŞAHİNBEY | GAZİANTEP
946.812
2) ÇANKAYA | ANKARA
947.330
1) ESENYURT | İSTANBUL
988.369