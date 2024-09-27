Türkiye'nin en kısa sokaklarından! Gören hayrete düşüyor

27 Eylül 2024 10:04 - Güncelleme : 27 Eylül 2024 10:05

Türkiye'nin en kısa sokakları arasında yer alan Muallim Naci sokağını görenler şaşkına dönüyor. 13 metrelik sokak 15 adımda bitiyor, üzerinde ise sadece 3 iş yeri bulunuyor.

Konya​'nın merkez Meram​ ilçesi Sahibiata Mahallesi'nde bulunan 13 metrelik Muallim Naci sokağı görenleri hayrete düşürüyor. Türkiye​'nin en kısa sokakları arasında yer alan sokak sadece 15 adımda bitiyor. Üzerinde 3 dükkanın bulunduğu sokak "kısa sokak" olarak da biliniyor.

"SÜREKLİ KULLANIRIM AMA İLK DEFA BU SOKAĞIN 15 ADIM OLDUĞUNU DUYDUM"

Çocukluğundan beri çarşıda esnaflık yapan İbrahim Işık, “Ben 1963 doğumluyum. Çocukluğumdan beri bu çarşıda esnaflık yapıyorum. Öğle namazına camiye gelip gidiyorum. Sürekli kullanırım ama ilk defa bu sokağın 15 adım olduğunu duydum ve şaşırdım. Geçerken fark ettim, güzelmiş teşekkür ederim” dedi.

"BENİ ÇOK ŞAŞIRTTI"

Çarşıda babası esnaf olan Talha Uysal da, “Burası Konya'nın eski çarşılarından. Burası çok işlek, bu sokağın bu kadar küçük olması beni şaşırttı. Garip ama küçük olmasına rağmen en işlek sokaklarımızdan birisi” ifadelerini kullandı.

"SAYDIM, SOKAK TAM 15 ADIMDA BİTİYOR"

Konya'ya gezmeye gelen ve sokağı görünce şaşıran Mehmet Korkmaz, “Ben Konya'ya gezmeye Osmaniye'den geldim. Bu sokak dikkatimi çekti. Saydım 15 adım çıktı. Gerçekten şaşırdım, ilginç bir yer” şeklinde konuştu.

Esnaf Halil Yılmaz ise, “1978 yılından beri bu sokak üzerinde esnaflık yapıyoruz. Üç dükkanız bu sokak üzerinde. Genelde buralar böyle ama burası Konya'nın en küçük sokaklarından birisi” diye konuştu.

Tarihi çarşıda 65 yıldır esnaflık yapan 87 yaşındaki İrfan Altunel, “Bu sokak vatandaşların en çok kullandığı sokak. Burası hem Kapı Camii'ne bağlanır hem de Aziziye Camii'ne bağlanır. Arada kaldığı için yıllardır kalabalık, öyle olunca da kilit nokta diyebiliriz” dedi.