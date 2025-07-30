Türkiye'nin en yaşlı kadını hayatını kaybetti! Asırlık ömür son buldu

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine 35 kilometre uzaklıkta bulunan kırsal Binekli Mahallesi'nde yaşayan, Türkiye'nin en yaşlı kadını Hodi Gürkan 131 yaşında yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybetti. Nüfus kayıtlarına göre, 1 Temmuz 1894 doğumlu olan Gürkan, 131 yaşındaydı. Toplam 7 çocuğu, 110 torunu ve çok sayıda torununun torunu olan Gürkan'ın cenazesi, Binekli Mahallesi Mezarlığı'nda defnedildi.

SADECE ARAPÇA KONUŞABİLİYORDU

Hiç Türkçe bilmeyen ve sadece Arapça konuşabilen Hodi Gürkan’ın eşinin de 48 yıl öldüğü ve son 11 yıldır da kulakları duymadığı belirtildi.