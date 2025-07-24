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 | Berkay Alptekin

Türkiye'nin farklı şehirlerinde aynı anda göründü! Gizemli mavi gökyüzü cisminin sırrı çözüldü

Türkiye'nin farklı şehirlerinden gökyüzünde fark edilen şekil sosyal medyada gündem oldu. Mavi renkteki bu gizemli cismin ne olduğu ise kısa süre sonra anlaşıldı.

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Türkiye'nin farklı şehirlerinde aynı anda göründü! Gizemli mavi gökyüzü cisminin sırrı çözüldü
KAYNAK:
Berkay Alptekin
|
GİRİŞ:
24.07.2025
saat ikonu 09:25
|
GÜNCELLEME:
24.07.2025
saat ikonu 09:28

Geçtiğimiz gün Türkiye semalarında birçok şehirde gözüken mavi renkte bir cisim gözlemlendi. Gaziantep başta olmak üzere çeşitli şehirlerden insanlar çektikleri görüntüleri sosyal medyada paylaşarak bu gizemli cismin ne olduğunu tartışmaya açtı.

Kısa sürede gündem olan spiral şekli, birçok kişi tarafından merakla takip edildi.

Türkiye'nin farklı şehirlerinde aynı anda göründü! Gizemli mavi gökyüzü cisminin sırrı çözüldü

SIRRI KISA SÜREDE ÇÖZÜLDÜ

Tartışmalara neden olan bu gökyüzü olayının sırrı ise kısa sürede çözüldü. Mavi renkteki spiralin, ’in ABD'nin Vandenberg Üssü'nden fırlattığı roketinin yakıt boşaltması sırasında oluştuğu ileri sürüldü.

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ETİKETLER
#uzay
#spacex
#falcon 9
#roket
#Gökyüzü Olayı
#Mavi Cisim
#Yaşam
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