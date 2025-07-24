Türkiye'nin farklı şehirlerinde aynı anda göründü! Gizemli mavi gökyüzü cisminin sırrı çözüldü

Geçtiğimiz gün Türkiye semalarında birçok şehirde gözüken mavi renkte bir cisim gözlemlendi. Gaziantep başta olmak üzere çeşitli şehirlerden insanlar çektikleri görüntüleri sosyal medyada paylaşarak bu gizemli cismin ne olduğunu tartışmaya açtı.

Kısa sürede gündem olan spiral şekli, birçok kişi tarafından merakla takip edildi.

SIRRI KISA SÜREDE ÇÖZÜLDÜ

Tartışmalara neden olan bu gökyüzü olayının sırrı ise kısa sürede çözüldü. Mavi renkteki spiralin, SpaceX’in ABD'nin Vandenberg Üssü'nden fırlattığı Falcon 9 roketinin yakıt boşaltması sırasında oluştuğu ileri sürüldü.