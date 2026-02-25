Türkiye’nin yaşam kalitesi en yüksek şehri belli oldu! Bir il İstanbul, Ankara ve İzmir’i sollayıp zirveye oturdu

Numbeo’nun merakla beklenen Yaşam Kalite Endeksi (Quality of Life Index) kamuoyu ile paylaşıldı. Buna göre dünya çapında yaşam kalitesi en yüksek şehri, 228 puanla Hollanda’nın Den Haag kenti oldu. Uluslararası listede Avrupa şehirleri ilk sıraları paylaşırken, Türkiye’den bir şehir 119. Sıra ile listeye dahil oldu. Bu il aynı zamanda Türkiye’nin yaşam kalitesi en yüksek şehri unvanını kazandı. Diğer yandan İstanbul gibi bir metropol, Ankara gibi bir başkenti geride bırakan bu şehir oldukça dikkat çekti...