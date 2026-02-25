Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Türkiye’nin yaşam kalitesi en yüksek şehri belli oldu! Bir il İstanbul, Ankara ve İzmir’i sollayıp zirveye oturdu

Şubat 25, 2026 15:39
1
Türkiye’nin yaşam kalitesi en yüksek şehri belli oldu! Bir il İstanbul, Ankara ve İzmir’i sollayıp zirveye oturdu

2026 Yaşam Kalitesi Endeksi (Quality of Life Index) uluslararası veri platformu Numneo tarafından açıklandı. Kentlerin, sağlık hizmetlerinden güvenliğine, trafik yoğunluğundan satın alma gücüne kadar birçok parametresinin değerlendirildiği çalışmada Türkiye’den bir il dünya sıralamasında yer aldı. Ancak bu şehir ne İstanbul, ne Ankara ne de İzmir...

2
Türkiye’nin yaşam kalitesi en yüksek şehri belli oldu! Bir il İstanbul, Ankara ve İzmir’i sollayıp zirveye oturdu

Numbeo’nun merakla beklenen  Yaşam Kalite Endeksi (Quality of Life Index) kamuoyu ile paylaşıldı. Buna göre dünya çapında yaşam kalitesi en yüksek şehri, 228 puanla Hollanda’nın Den Haag kenti oldu. Uluslararası listede Avrupa şehirleri ilk sıraları paylaşırken, Türkiye’den bir şehir 119. Sıra ile listeye dahil oldu. Bu il aynı zamanda Türkiye’nin yaşam kalitesi en yüksek şehri unvanını  kazandı. Diğer yandan İstanbul gibi bir metropol, Ankara gibi bir başkenti geride bırakan bu şehir oldukça dikkat çekti...

3
Den Haag

DÜNYANIN YAŞAM KALİTESİ EN YÜKSEK ŞEHİRLERİ

Den Haag / Hollanda / 228 puan

4
Eindhoven

Eindhoven / Hollanda / 218 puan

5
Türkiye’nin yaşam kalitesi en yüksek şehri belli oldu! Bir il İstanbul, Ankara ve İzmir’i sollayıp zirveye oturdu

Stuttgart / Almanya / 212 puan

6
Utrecht

Utrecht / Hollanda / 211 puan

7
Rotterdam

Rotterdam / Hollanda / 210 puan

8
Lüksemburg

Lüksemburg / Lüksemburg / 209 puan

9
Kopenhag

Kopenhag / Danimarka / 209 puan

10
Groningen

Groningen / Hollanda / 209 puan

11
Göteborg

Göteborg / İsveç / 208 puan

12
Frankfurt

Frankfurt / Almanya / 208 puan

13
Türkiye’nin yaşam kalitesi en yüksek şehri belli oldu! Bir il İstanbul, Ankara ve İzmir’i sollayıp zirveye oturdu

TÜRKİYE’NİN YAŞAM KALİTESİ EN YÜKSEK ŞEHİRLERİ

119- Bursa / 175 puan

14
Antalya

158- Antalya / 160 puan

15
İzmir

181- İzmir / 153 puan

16
Ankara

197- Ankara / 147 puan

17
İstanbul

235- İstanbul / 128 puan

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.