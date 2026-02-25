Türkiye’nin yaşam kalitesi en yüksek şehri belli oldu! Bir il İstanbul, Ankara ve İzmir’i sollayıp zirveye oturdu

Kategoriler
2026 Yaşam Kalitesi Endeksi (Quality of Life Index) uluslararası veri platformu Numneo tarafından açıklandı. Kentlerin, sağlık hizmetlerinden güvenliğine, trafik yoğunluğundan satın alma gücüne kadar birçok parametresinin değerlendirildiği çalışmada Türkiye’den bir il dünya sıralamasında yer aldı. Ancak bu şehir ne İstanbul, ne Ankara ne de İzmir...
Numbeo’nun merakla beklenen Yaşam Kalite Endeksi (Quality of Life Index) kamuoyu ile paylaşıldı. Buna göre dünya çapında yaşam kalitesi en yüksek şehri, 228 puanla Hollanda’nın Den Haag kenti oldu. Uluslararası listede Avrupa şehirleri ilk sıraları paylaşırken, Türkiye’den bir şehir 119. Sıra ile listeye dahil oldu. Bu il aynı zamanda Türkiye’nin yaşam kalitesi en yüksek şehri unvanını kazandı. Diğer yandan İstanbul gibi bir metropol, Ankara gibi bir başkenti geride bırakan bu şehir oldukça dikkat çekti...
Den Haag / Hollanda / 228 puan
Eindhoven / Hollanda / 218 puan
Stuttgart / Almanya / 212 puan
Utrecht / Hollanda / 211 puan
Rotterdam / Hollanda / 210 puan
Lüksemburg / Lüksemburg / 209 puan
Kopenhag / Danimarka / 209 puan
Groningen / Hollanda / 209 puan
Göteborg / İsveç / 208 puan
Frankfurt / Almanya / 208 puan
119- Bursa / 175 puan
158- Antalya / 160 puan
181- İzmir / 153 puan
197- Ankara / 147 puan
235- İstanbul / 128 puan