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 | Özge Sönmez

Türkiye'ye bahar geliyor! Termometreler 24 dereceye kadar çıkacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Yayımlanan raporda, kar yağışının esir aldığı yurt genelinde hava sıcaklıkları aniden artacak. Tüm illerimize bahar havalarının geleceği bildirilirken, termometreler bazı illerde 24 dereceye kadar çıkacak. İşte bölge bölge hava durumu...

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
04.03.2025
saat ikonu 09:11
|
GÜNCELLEME:
04.03.2025
saat ikonu 09:27

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta boyu Türkiye'yi bekleyen hava durumunu paylaştı. 5 günlük raporda dondurucu soğukların ülkeyi terk edeceği bildirildi. Ülke genelinde hakim olan kar yağışı ve soğuk hava yerini bahara bırakacak. Yurt genelinde güneş açacak, termometreler bazı illerde 24 dereceye kadar çıkacak. İstanbul'da hafta boyunca hava sıcaklıkları 15 derecenin altına inmeyecek. Yarından itibaren tüm illerde güneşli açık hava hakimken, en yüksek sıcaklığın Aydın'da 24 dereceyi göstermesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIKLARI 8 DERECE ARTACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Muğla, Antalya'nın batı kesimleri, Rize, Artvin'in kıyı kesimi, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Van'ın doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Artvin'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Yurdun güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı, doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı, kuzey ve iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde artarak mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

MARMARA


Parçalı ve yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin güneybatısında kuzey yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 13°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu

İSTANBUL °C, 10°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 12°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu

KOCAELİ °C, 11°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu

EGE


Parçalı, zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın bölgenin kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 8°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu

DENİZLİ °C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ


Parçalı, zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 22°C
Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 19°C
Parçalı bulutlu, batı kesimleri yer yer sağanak yağışlı

HATAY °C, 20°C
Parçalı bulutlu

MERSİN °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU


Parçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 9°C
Az bulutlu

ÇANKIRI °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 10°C
Az bulutlu

KONYA °C, 9°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu

BATI KARADENİZ


Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

DÜZCE °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

SİNOP °C, 10°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 8°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ


Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yağmur, Rize'nin iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ARTVİN °C, 6°C
Çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmurlu

SAMSUN °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

AMASYA °C, 10°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

TRABZON °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU


Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde bölgenin kuzeyinin hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı, öğle saatlerinde Van'ın doğu kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin yüksek, dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 2°C
Çok bulutlu, ilk saatlerde hafif kar yağışlı

KARS °C, 3°C
Çok bulutlu, ilk saatlerde hafif kar yağışlı

MALATYA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 5°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı, öğle saatlerinde hafif yağmurlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU


Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeyinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

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