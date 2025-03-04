Türkiye'ye bahar geliyor! Termometreler 24 dereceye kadar çıkacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Yayımlanan raporda, kar yağışının esir aldığı yurt genelinde hava sıcaklıkları aniden artacak. Tüm illerimize bahar havalarının geleceği bildirilirken, termometreler bazı illerde 24 dereceye kadar çıkacak. İşte bölge bölge hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta boyu Türkiye'yi bekleyen hava durumunu paylaştı. 5 günlük raporda dondurucu soğukların ülkeyi terk edeceği bildirildi. Ülke genelinde hakim olan kar yağışı ve soğuk hava yerini bahara bırakacak. Yurt genelinde güneş açacak, termometreler bazı illerde 24 dereceye kadar çıkacak. İstanbul'da hafta boyunca hava sıcaklıkları 15 derecenin altına inmeyecek. Yarından itibaren tüm illerde güneşli açık hava hakimken, en yüksek sıcaklığın Aydın'da 24 dereceyi göstermesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Muğla, Antalya'nın batı kesimleri, Rize, Artvin'in kıyı kesimi, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Van'ın doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Artvin'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Yurdun güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı, doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı, kuzey ve iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde artarak mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin güneybatısında kuzey yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 13°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu
İSTANBUL °C, 10°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 12°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu
KOCAELİ °C, 11°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu
EGE
Parçalı, zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın bölgenin kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 8°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu
DENİZLİ °C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İZMİR °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı, zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.
ADANA °C, 22°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 19°C
Parçalı bulutlu, batı kesimleri yer yer sağanak yağışlı
HATAY °C, 20°C
Parçalı bulutlu
MERSİN °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 9°C
Az bulutlu
ÇANKIRI °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 10°C
Az bulutlu
KONYA °C, 9°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
DÜZCE °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
SİNOP °C, 10°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 8°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yağmur, Rize'nin iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ARTVİN °C, 6°C
Çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmurlu
SAMSUN °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
AMASYA °C, 10°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
TRABZON °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde bölgenin kuzeyinin hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı, öğle saatlerinde Van'ın doğu kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin yüksek, dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 2°C
Çok bulutlu, ilk saatlerde hafif kar yağışlı
KARS °C, 3°C
Çok bulutlu, ilk saatlerde hafif kar yağışlı
MALATYA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 5°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı, öğle saatlerinde hafif yağmurlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeyinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu