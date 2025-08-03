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 | Murat Makas

Türklerin en fazla yaşadığı ülkeler belli oldu! Listenin ilk sırasında bakın neresi var

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, dünyanın dört bir yanında yeni hayatlar kurarak, kendi kültürlerini ve kimliklerini gittikleri topraklara taşıyor. Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın güncel verilerine göre, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının sayısı 7,5 milyonu aşarken, bu devasa nüfusun büyük bir kısmı Batı Avrupa'da ikamet ediyor.

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Türklerin en fazla yaşadığı ülkeler belli oldu! Listenin ilk sırasında bakın neresi var
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
03.08.2025
saat ikonu 12:00
|
GÜNCELLEME:
03.08.2025
saat ikonu 12:17

Türk toplumu, tarihi boyunca farklı coğrafyalara yayılarak zengin bir diaspora kültürü oluşturmuştur. Özellikle 1960'lı yıllarda başlayan işçi göçüyle birlikte Batı Avrupa'ya yerleşen Türk vatandaşlarının sayısı hızla artmış, sonraki nesillerle birlikte bu nüfus daha da büyümüştür. Günümüzde, Türk vatandaşları, gittikleri ülkelerin ekonomisine, kültürüne ve sosyal yaşamına önemli katkılar sağlarken, aynı zamanda Türkiye ile olan bağlarını da güçlü bir şekilde sürdürüyorlar. Yurt dışında yaşayan bu büyük Türk topluluğu, sadece sayısal bir büyüklüğü değil, aynı zamanda kültürel bir köprüyü ve diplomatik bir değeri de temsil ediyor.

Türklerin en fazla yaşadığı ülkeler belli oldu! Listenin ilk sırasında bakın neresi var

YURT DIŞINDAKİ TÜRK NÜFUSU

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın verilerine göre, dünya genelinde yaşayan Türk vatandaşlarının sayısı 7,5 milyona ulaşmış durumda. Bu nüfusun yaklaşık 6,5 milyonu ise Batı Avrupa ülkelerinde ikamet etmektedir. hareketlerinin devam etmesi, aile birleşimleri ve yeni nesillerin büyümesiyle birlikte, yurt dışındaki Türk nüfusunun artışı istikrarlı bir şekilde devam etmektedir. Bu durum, Türkiye'nin uluslararası ilişkilerinde ve kültürel diplomasisinde önemli bir rol oynamaktadır.

Türklerin en fazla yaşadığı ülkeler belli oldu! Listenin ilk sırasında bakın neresi var

TÜRK NÜFUSUNUN EN YOĞUN OLDUĞU 10 ÜLKE

İşte Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın verilerine göre, dünya genelinde en fazla Türk vatandaşının yaşadığı 10 ülke ve tahmini nüfusları:

10. Danimarka: 75 Bin Türk Vatandaşı

İskandinav ülkelerinden Danimarka, görece daha az sayıda Türk vatandaşını barındırsa da, burada yaşayan Türk topluluğu, ülkenin kültürel ve ekonomik hayatına entegre olmuş, aktif bir yapıya sahiptir.

Türklerin en fazla yaşadığı ülkeler belli oldu! Listenin ilk sırasında bakın neresi var

9. İsviçre: 130 Bin Türk Vatandaşı

Avrupa'nın refah seviyesi yüksek ülkelerinden İsviçre, özellikle 1960'lı yıllardan itibaren başlayan işçi göçüyle birlikte önemli bir Türk nüfusuna ev sahipliği yapmaktadır. Burada yaşayan Türkler, genellikle sanayi ve hizmet sektörlerinde yoğunlaşmıştır.

Türklerin en fazla yaşadığı ülkeler belli oldu! Listenin ilk sırasında bakın neresi var

8. Avustralya: 150 Bin Türk Vatandaşı

Coğrafi olarak uzak bir kıta olmasına rağmen Avustralya, hem 20. yüzyılın ortalarından itibaren başlayan göç dalgaları hem de daha sonraki dönemlerde eğitim ve iş amaçlı göçlerle önemli bir Türk topluluğuna ev sahipliği yapmaktadır. Türk kültürü, Avustralya'nın çok kültürlü yapısına katkı sağlamaktadır.

Türklerin en fazla yaşadığı ülkeler belli oldu! Listenin ilk sırasında bakın neresi var

7. Belçika: 240 Bin Türk Vatandaşı

Avrupa Birliği'nin merkezi konumundaki Belçika, özellikle Limburg ve Brüksel gibi bölgelerde yoğunlaşan önemli bir Türk nüfusuna sahiptir. Kömür madenlerinde ve sanayi sektöründe çalışan Türk işçileriyle başlayan göç hikayesi, bugün Belçika toplumunun ayrılmaz bir parçası olmuştur.

Türklerin en fazla yaşadığı ülkeler belli oldu! Listenin ilk sırasında bakın neresi var

6. Avusturya: 250 Bin Türk Vatandaşı

Tarihi bağları da bulunan Avusturya, Viyana gibi büyük şehirlerinde yoğunlaşan önemli bir Türk topluluğuna ev sahipliği yapar. İşçi göçüyle başlayan bu süreç, sonraki nesillerle birlikte Avusturya'nın sosyal ve ekonomik yaşamına entegre olmuştur.

Türklerin en fazla yaşadığı ülkeler belli oldu! Listenin ilk sırasında bakın neresi var

5. ABD (Amerika Birleşik Devletleri): 300 Bin Türk Vatandaşı

Amerika Birleşik Devletleri, daha çok eğitimli profesyonellerin ve girişimcilerin tercih ettiği bir göç rotasıdır. Büyük şehirlerde (New York, Los Angeles, Chicago) yoğunlaşan Türk nüfusu, burada akademik, ticari ve kültürel faaliyetlerde aktif rol almaktadır.

Türklerin en fazla yaşadığı ülkeler belli oldu! Listenin ilk sırasında bakın neresi var

4. İngiltere (Birleşik Krallık): 400 Bin Türk Vatandaşı

Birleşik Krallık, özellikle 1970'lerden itibaren başlayan siyasi ve ekonomik göçlerle önemli bir Türk nüfusuna ev sahipliği yapmıştır. Londra ve çevresinde yoğunlaşan Türkler, kendi iş yerlerini kurmuş, restoranlar ve kültürel merkezlerle İngiliz toplumuna katkı sağlamışlardır.

Türklerin en fazla yaşadığı ülkeler belli oldu! Listenin ilk sırasında bakın neresi var

3. Hollanda: 500 Bin Türk Vatandaşı

Hollanda, Avrupa'da en fazla Türk nüfusunun yaşadığı ülkelerden biridir. Tarım, sanayi ve hizmet sektörlerinde çalışan Türkler, özellikle Rotterdam ve Amsterdam gibi şehirlerde yoğunlaşmıştır. Hollanda toplumunun önemli bir parçası haline gelmişlerdir.

Türklerin en fazla yaşadığı ülkeler belli oldu! Listenin ilk sırasında bakın neresi var

2. Fransa: 700 Bin Türk Vatandaşı

Fransa, Avrupa'da Almanya'dan sonra en fazla Türk vatandaşının yaşadığı ikinci ülke konumundadır. Özellikle büyük şehirlerdeki Türk toplulukları, ülkenin sosyal ve ekonomik yaşamına entegre olmuş, kültürel çeşitliliğine katkı sağlamıştır.

Türklerin en fazla yaşadığı ülkeler belli oldu! Listenin ilk sırasında bakın neresi var

1. Almanya: 4 Milyon Türk Vatandaşı

Almanya, 1960'lı yıllarda başlayan "misafir işçi" (Gastarbeiter) anlaşmalarıyla milyonlarca Türk vatandaşını ağırlayan ve günümüzde de en büyük Türk diasporasına ev sahipliği yapan ülkedir. Türk toplumu, Almanya'nın sanayisinden ticaretine, mutfağından kültürüne kadar birçok alanda iz bırakmıştır. Burada yaşayan Türkler, iki ülke arasında güçlü bir köprü görevi görmektedir.

Türklerin en fazla yaşadığı ülkeler belli oldu! Listenin ilk sırasında bakın neresi var
ETİKETLER
#göç
#Türk Diasporası
#Türk Nüfus
#İlgili Ülkeler
#Türkiye Dış Ilişkileri
#Kültürel Diplomaci
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