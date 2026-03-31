Bu yılın 1. Dönem TUS’u için başvuru süreci 28 Ocak’ta başladı ve 5 Şubat’a kadar devam etti. 15 Mart tarihinde ise Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı yapıldı. Bu sınava giren adaylar TUS sonuçlarının açıklanacağı tarihi öğrenmek isterken, 2. dönem TUS’a katılmayı planlayanlar da başvuru takvimini inceliyor.

HABERİN ÖZETİ TUS 1 sonuçları açıklandı mı ne zaman açıklanacak? Bu yılın 1. Dönem TUS sonuçlarının 15 Nisan 2026'da açıklanması beklenirken, 2. dönem TUS başvuruları ve sınav takvimi de belli oldu. 1. Dönem TUS başvuru süreci 28 Ocak-5 Şubat tarihleri arasında tamamlandı ve sınav 15 Mart'ta yapıldı. 1. Dönem TUS sonuçlarının 15 Nisan 2026 tarihinde açıklanması planlanıyor. 2. Dönem TUS başvuruları 8-16 Temmuz tarihleri arasında kabul edilecek ve sınav 23 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. TUS puan hesaplamasında çoktan seçmeli sorularda doğru cevap sayısından yanlış cevapların dörtte biri çıkarılarak ham puan hesaplanacak ve bu ham puanlar standart puanlara dönüştürülecektir.

TUS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TUS sonuçları henüz ilan edilmedi. Sonuçların 15 Nisan 2026 tarihinde açıklanması planlanıyor. Ayrıca 2. Dönem TUS başvuruları 8-16 Temmuz tarihleri arasında kabul edilecek. 23 Ağustos’ta ise sınav gerçekleştirilecek.

TUS PUAN HESAPLAMA NASIL OLUR?

TUS’a yönelik tüm hesaplama, değerlendirme ve yerleştirme işlemleri bilgisayar ortamında gerçekleştirilecek. Çoktan seçmeli sorulardan oluşan Mesleki Bilgi Sınavı’nda adayların iki testin her birine verdikleri doğru ve yanlış yanıtlar ayrı ayrı sayılacak, doğru cevap sayısından yanlış cevapların dörtte biri çıkarılarak ham puan hesaplanacaktır. Elde edilen bu ham puanlar, her test için ayrı ayrı olmak üzere ortalaması 50 ve standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Hesaplanan standart puanlar esas alınarak, Tıp fakültesi mezunu adaylar için aşağıda belirtilen ağırlık katsayıları kullanılarak Ağırlıklı Klinik Tıp Bilimleri Puanı (Ağırlıklı K), Ağırlıklı Temel Tıp Bilimleri Puanı (Ağırlıklı T) ve talepte bulunan adaylar için Sözleşmeli Aile Hekimleri İçin Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Başvuru Puanı (Ağırlıklı A) hesaplanacaktır. Tıp dışı meslek gruplarından başvuran adaylar için ise belirtilen ağırlık katsayıları doğrultusunda yalnızca Ağırlıklı Temel Tıp Bilimleri Puanı (Ağırlıklı T) belirlenecektir. Sınavın ardından ÖSYM ya da yargı organları tarafından iptal edilmesine karar verilen sorular değerlendirme kapsamı dışında tutularak, geçerli soruların puan değerinin yeniden belirlenmesi yoluyla puanlama yapılacaktır.