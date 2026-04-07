Yaşam
Avatar
Editor
 Erdem Avsar

TUS 2026 sonuçları ne zaman açıklanacak? TUS 1. dönem tercih detayları

2026 TUS 1. dönem sınavına katılan binlerce hekim adayı, sonuçların açıklanacağı tarihe odaklanmış durumda. ÖSYM takvimine göre sonuçlar nisan ayının ortasında erişime sunulacak. Adaylar, tercih sürecini şekillendirecek puan ve başarı sıralamaları için geri sayıma başlarken, 2. dönem sınav ve başvuru takvimi de kesinlik kazandı.

TUS 2026 sonuçları ne zaman açıklanacak? TUS 1. dönem tercih detayları
07.04.2026
20:25
07.04.2026
20:26

2026 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı () 1. dönem oturumu 15 Mart tarihinde tamamlandı. Sınavın tamamlanmasının ardından dikkatler sonuçların ilan edileceği tarihe yöneldi. tarafından yayımlanan resmi takvim doğrultusunda adaylar sonuçlarını 15 Nisan 2026 tarihinde öğrenebilecek. Yılın ikinci TUS oturumuna ilişkin takvim de netleşti. 2026-TUS 2. dönem sınavı 23 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Bu sınavın başvuru işlemleri ise 8–16 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapılacak.

TUS 1. DÖNEM SONUÇ NE ZAMAN?

TUS sonuçlarının duyurulmasıyla birlikte adaylar, uzmanlık tercihlerini belirleyecek puanlarına ve başarı sıralamalarına ulaşacak. Aynı süreçte tercih kılavuzunun da yayımlanması öngörülüyor. Söz konusu kılavuzda kontenjan sayıları, branş dağılımı ve yerleştirme kriterleri yer alacak.

TERCİH SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Adaylar tercih işlemlerini ÖSYM’nin resmi internet adresi üzerinden bireysel olarak gerçekleştirecek. Yerleştirme işlemleri; adayın aldığı puan, tercih sıralaması ve kontenjan durumuna göre bilgisayar sistemi aracılığıyla yapılacak. Ayrıca uzmanlık yerleştirmesi için yabancı dil yeterlilik şartı aranacak; bu koşulu sağlamayan adayların yerleştirmesi yapılsa dahi atama işlemi tamamlanmayacak. TUS kapsamında uzmanlık programlarına yerleştirilebilmek için Mesleki Bilgi Sınavı puanının en az 45 olması şartı bulunuyor. Adaylar en fazla 30 tercih hakkına sahip olacak. Tercih sıralaması ise yerleştirme sürecinde belirleyici faktörler arasında yer alıyor

