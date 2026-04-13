TUS kontenjan sorgulama ekranı! TUS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2026/1. dönemine giren adaylar, sonuçların duyurulacağı tarihi merakla bekliyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yürütülen sınav sürecinin tamamlanmasının ardından gözler, “TUS sonuçları açıklandı mı, ne zaman ilan edilecek?” sorusuna çevrildi. Adaylar ayrıca uzmanlık tercihlerini şekillendirecek kontenjan ve branş dağılımlarını da yakından izliyor. Konuya dair en güncel bilgiler ise ÖSYM’nin resmi açıklamalarıyla netleşiyor. TUS sonuçları açıklandı mı?

TUS kontenjan sorgulama ekranı! TUS sonuçları ne zaman açıklanacak?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.04.2026
saat ikonu 16:23
|
GÜNCELLEME:
13.04.2026
saat ikonu 16:23

Binlerce hekim, meslek hayatlarında belirleyici öneme sahip Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) sonuçlarına odaklanmış durumda. Uzmanlık sürecinde kritik bir aşama olan bu sınavın ardından adaylar, sonuçların ilan edileceği tarihi dikkatle takip ediyor. “TUS sonuçları açıklandı mı?” sorusu gündemdeki yerini korurken, gelişmelere ilişkin ayrıntılar yoğun biçimde araştırılıyor.

Binlerce hekimin beklediği TUS sonuçları henüz açıklanmadı ve adaylar sonuçların ilan edileceği tarihi yakından takip ediyor.
TUS sonuçlarının 15 Nisan 2026 tarihinde açıklanması öngörülüyor.
Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin sonuç sorgulama sistemi üzerinden sonuçlara erişebilecek.
Sonuçların açıklanmasının ardından uzmanlık öğrencisi kadroları için tercih süreci başlayacak.
Tercih yapabilmek için adayların ilgili puan türünde belirlenen taban puanı (genellikle 45) geçmiş olmaları gerekiyor.
TUS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TUS sonuçları şu ana kadar açıklanmadı. ’nin yayımladığı sınav takvimine göre sonuçların 15 Nisan 2026 tarihinde duyurulması öngörülüyor. Sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar, ÖSYM’nin sonuç sorgulama sistemi aracılığıyla T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş yaparak ekran üzerinden erişim sağlayabilir. Sonuçlar ilan edildiği andan itibaren adaylar puanlarını ve başarı sıralamalarını şu kanallar üzerinden görüntüleyebilecek: ÖSYM Sonuç Sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle; ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi mobil uygulaması aracılığıyla bildirim alarak.

TUS TERCİH SÜRECİ

Sonuçların açıklanmasının ardından uzmanlık öğrencisi (asistan hekim) kadroları için tercih süreci başlayacak. TUS’ta yerleştirmeler puan esasına dayansa da, branşlardaki rekabet seviyesi nedeniyle başarı sıralaması temel belirleyici unsur olarak öne çıkıyor. Sonuçların ilanından kısa süre sonra yayımlanacak kılavuzda; üniversite hastaneleri, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) kadroları kapsamında üniversitede eğitim alanlar ve Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri (EAH) kontenjanları yer alacak. Tercih yapabilmek için adayların ilgili puan türünde (Temel veya Klinik) belirlenen taban puanı (genellikle 45) geçmiş olmaları gerekmektedir.

