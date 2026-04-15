Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

TUS tercihleri nasıl yapılır TUS 1 sonuçları açıklandı mı? TUS tercih tarihleri

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 15 Nisan 2026 tarihinde ilan edilen 1. dönem sonuçlarının ardından, adayların en çok yanıt aradığı “TUS tercihleri ne zaman başlayacak?” sorusu gündemin üst sıralarına taşındı. Uzmanlık eğitimi için kritik barajı geçen hekimler, kontenjanların yayımlanacağı ve tercih ekranının erişime açılacağı tarihi araştırmaya hız verdi. TUS 1. dönem tercih süreci henüz başlatılmadı. Ancak geçen yıl 2025-TUS 1. Dönem sınav sonuçları 18 Nisan 2025’te ÖSYM tarafından duyurulmuştu. Tercih işlemleri ise 21 - 27 Mayıs 2025 tarihleri arasında yapılmıştı. Bu veriler doğrultusunda 2026 TUS tercihlerinin mayıs ayının üçüncü haftasında başlaması öngörülüyor. Peki, TUS tercih işlemleri nasıl gerçekleştirilir, TUS 1. dönem sonuçları açıklandı mı?

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.04.2026
saat ikonu 16:26
|
GÜNCELLEME:
15.04.2026
saat ikonu 16:26

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (), tıp doktorlarının uzmanlık eğitimi alabilmek amacıyla katıldığı yılın ilk önemli sınavı olan 2026-TUS 1. Dönem ile yurt dışı diplomalarının denklik işlemleri için uygulanan 2026-STS Tıp Doktorluğu sınav sonuçlarını ilan etti. 15 Mart 2026 tarihinde yapılan sınavların değerlendirme süreci tamamlanarak adayların erişimine sunuldu. Tıpta uzmanlık sürecinin en kritik aşamalarından biri olarak kabul edilen bu sınavın ardından adaylar, elde ettikleri puanlara göre hastane ve branş tercihlerini gerçekleştirecek.

HABERİN ÖZETİ

TUS tercihleri nasıl yapılır TUS 1 sonuçları açıklandı mı? TUS tercih tarihleri

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
TUS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, 2026-TUS ve STS sonuç belgelerine ÖSYM’nin sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden erişim sağlayabilecek. Sonuç ekranını görüntülemek için şu adımlar izlenmelidir:

ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi’ne giriş yapın.

T.C. Kimlik Numarası ile Aday Şifresi bilgilerinizi girin.

“2026-TUS 1. Dönem Sonuçları” bölümüne tıklayarak puan ve başarı sıralaması bilgilerinizi inceleyin.

TUS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

TUS 1. dönem tercih süreci henüz başlatılmış değil. Geçtiğimiz yıl ise 2025-TUS 1. Dönem sınav sonuçları 18 Nisan 2025 tarihinde ÖSYM tarafından açıklanmıştı.

Tercih işlemleri 21 - 27 Mayıs 2025 tarih aralığında gerçekleştirilmişti. Bu takvim dikkate alındığında 2026 TUS tercihlerinin mayıs ayının üçüncü haftasında başlaması beklenmektedir.

Adaylar tercihlerini, ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapabilecek.”

ETİKETLER
#ösym
#Tıp Doktorluğu
#Tus Sonuçları
#Uzmanlık Eğitimi
#Denklik Sınavı
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.