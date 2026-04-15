TUS tercihleri nasıl yapılır TUS 1 sonuçları açıklandı mı? TUS tercih tarihleri

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), tıp doktorlarının uzmanlık eğitimi alabilmek amacıyla katıldığı yılın ilk önemli sınavı olan 2026-TUS 1. Dönem ile yurt dışı diplomalarının denklik işlemleri için uygulanan 2026-STS Tıp Doktorluğu sınav sonuçlarını ilan etti. 15 Mart 2026 tarihinde yapılan sınavların değerlendirme süreci tamamlanarak adayların erişimine sunuldu. Tıpta uzmanlık sürecinin en kritik aşamalarından biri olarak kabul edilen bu sınavın ardından adaylar, elde ettikleri puanlara göre hastane ve branş tercihlerini gerçekleştirecek.

TUS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, 2026-TUS ve STS sonuç belgelerine ÖSYM’nin sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden erişim sağlayabilecek. Sonuç ekranını görüntülemek için şu adımlar izlenmelidir:

ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi’ne giriş yapın.

T.C. Kimlik Numarası ile Aday Şifresi bilgilerinizi girin.

“2026-TUS 1. Dönem Sonuçları” bölümüne tıklayarak puan ve başarı sıralaması bilgilerinizi inceleyin.

TUS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

TUS 1. dönem tercih süreci henüz başlatılmış değil. Geçtiğimiz yıl ise 2025-TUS 1. Dönem sınav sonuçları 18 Nisan 2025 tarihinde ÖSYM tarafından açıklanmıştı.

Tercih işlemleri 21 - 27 Mayıs 2025 tarih aralığında gerçekleştirilmişti. Bu takvim dikkate alındığında 2026 TUS tercihlerinin mayıs ayının üçüncü haftasında başlaması beklenmektedir.

Adaylar tercihlerini, ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapabilecek.”