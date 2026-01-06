Tütün ikramiyesi 2026 SGK ne zaman yatacak kimlere verilir?

Tütün ikramiyesi ödeme takvimi 2026 Ocak ayının gelmesiyle araştırma konusu oldu.

Tütün ikramiyesi olarak bilinen ve yaptığı görevin sebep ve tesiriyle hayatını kaybeden ve SGK'ca vazife/harp malulü olarak nitelendirilen TSK personelinin aylık bağlanan dul ve eş, çocuk, anne ve babalarına verilen tütün ikramiyesi 2026 yılı için hesaplara aktarılacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yatırılacak olan ek ödemeler her yıl belirlenen takvim doğrultusunda veriliyor.

TÜTÜN İKRAMİYESİ 2026 NE ZAMAN YATACAK?

2026 Tütün ikramiyesi, 1 Ocak’ta belirlenen memur maaş katsayısı esas alınarak yılın ilk 3 ayı içerisinde Ocak, Şubat veya Mart ayları içerisinde ödenmiş olacak.

Ödemelerin ocak sonunda başlaması öngörülüyor. Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

TÜTÜN İKRAMİYESİ KİMLERE ÖDENİR?

Kurumumuzca aylık bağlanmış olan vazife/harp malulü erbaş ve erler ile 2330 sayılı Kanun kapsamında aylık bağlanan korucu ve siviller ile bunlardan ölenlerin dul ve yetimlerine maluliyet dereceleri esas alınarak yılın ilk üç ayı içerisinde, 1 Ocak tarihinde belirlenen memur maaş katsayısı esas alınarak yatırılmaktadır.

6495 Sayılı Kanunla daha önce kendilerine tütün ikramiyesi ödenmeyen dul ve yetimlere 01.10.2013 tarihinden itibaren tütün ikramiyesi ödenmesi olanağı getirilmiştir.