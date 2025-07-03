Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Tüyler ürperten cinayet! İstanbul'da öldürüp, Nevşehir'de gömmüşler

Nevşehir’de geçtiğimiz aylarda toprağa gömülü halde bulunan cesetle ilgili detaylar ortaya çıktı. Ayaklarının yırtıcı hayvanlar tarafından parçalandığı tespit edilen cesedin İstanbul'dan Nevşehir'e taşındığı öğrenildi. İşte kan donduran detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Tüyler ürperten cinayet! İstanbul'da öldürüp, Nevşehir'de gömmüşler
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.07.2025
saat ikonu 08:49
|
GÜNCELLEME:
03.07.2025
saat ikonu 09:43

Acıgöl ilçesine bağlı Topaç köyünde hayvanları otlatan çoban battaniyeye sarılı bir cesedin toprağa gömülü olduğunu fark etti. Cesede yaklaşan çoban, ayaklarının da vahşi hayvanlar tarafından parçalandığını gördü. Dehşete düşen çoban durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Ekipler yaptıkları incelemede ölümün yaklaşık bir, iki ay önce tabanca ile gerçekleştirildiğini tespit etti. Kan donduran olaya ilişkin detaylar ise dehşete düşürdü.

CEDESİ KİLOMETRELERCE TAŞIMIŞLAR

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Acıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı, JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi), Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu cinayetin İstanbul’da işlendiği tespit edildi.


Yapılan kamera incelemeleri ve istihbari çalışmalar sonucu olayın şüphelileri olarak yabancı uyruklu H.A., O.T., O.T., K.T. ve K.T. Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla gözaltına alındı. Şahısların yapılan sorgusunda cinayetin 30 Ocak tarihinde İstanbul’da işlendiğini itiraf etti.

Tüyler ürperten cinayet! İstanbul'da öldürüp, Nevşehir'de gömmüşler


Şüphelilerin ifadelerine göre, kimliği henüz belirlenemeyen yabancı uyruklu şahıs, S.Y.S. ile İstanbul’daki bir adreste tartışmaya başladı. Boksör olduğu ve yurt dışına gitmek istediği tespit edilen S.Y.S ile kimliği tespit edilemeyen yabancı uyruklu şahıs arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Şahıs, S.Y.S.’yi tartışma sırasında silahla vurarak öldürdü. Ceset daha sonra bir kamyonetle O.K. ve K.T. tarafından Nevşehir’e getirilerek Acıgöl ilçesine bağlı topaç köyü kırsalına gömüldü.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında şüphelilerden O.T. savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken, O.T., K.T., K.T. ve yabancı uyruklu H.A. sevk edildiği mahkamece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Jandarma ekipleri cinayete karıştığı değerlendirilen yabancı uyruklu şahsın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Tüyler ürperten cinayet! İstanbul'da öldürüp, Nevşehir'de gömmüşler

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kayseri'de feci ölümlü kaza ! Son sürat tırın altına girdi
19 yıl sonra çözülen cinayette kan donduran detaylar! Karı koca sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi
ATM önünde öldürülmüştü! Korkunç cinayetin nedeni kan davası çıktı! "Pişman değilim"
ETİKETLER
#istanbul
#jandarma
#tutuklama
#cinayet
#nevşehir
#ceset
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.