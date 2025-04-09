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 | Özge Sönmez

Tüyler ürperten vahşet! Suriyeli yazılımcıyı öldürüp cesedini parçalara böldüler: Her detayı korkunç

Gaziantep'te yaşayan Suriyeli yazılımcı Ömer İzzetoğlu'ndan haber alamayan yakınları durumu polise bildirince tüyler ürperten olay ortaya çıktı. Genç yazılımcının parçalara ayrılmış cesedi havalandırma boşluğunda bulundu. Kan donduran olaya ilişkin yazılımcının eşi ve 6 zanlı adliyeye sevk edildi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.04.2025
saat ikonu 12:53
|
GÜNCELLEME:
09.04.2025
saat ikonu 12:58

Şahinbey ilçesi Kavaklık Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarı'ndaki bir apartmanda meydana gelen olay dehşete düşürdü. Suriye uyruklu 34 yaşındaki yazılımcı Ömer İzzetoğlu'ndan haber alamayan eşi Merve İzzetoğlu ve yakınları durumu emniyete bildirdi. Ekipler 5 katlı apartmanda yaptığı incelemeler sonucunda tüyler ürperten vahşeti ortaya çıkardı.

Tüyler ürperten vahşet! Suriyeli yazılımcıyı öldürüp cesedini parçalara böldüler: Her detayı korkunç

ÖLDÜRÜLDÜ SONRA PARÇALARA BÖLÜNDÜ

Genç yazılımcının öldürülerek cesedinin parçalara ayrıldığı belirlendi. Ceset parçaları havalandırma boşluğunda üzeri toprakla örtülü halde bulundu. Cenaze, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Adli tıpta işlemleri tamamlanan cenaze, defnedilmek üzere Suriye'nin Azez ilçesine gönderildi.

Tüyler ürperten vahşet! Suriyeli yazılımcıyı öldürüp cesedini parçalara böldüler: Her detayı korkunç
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EŞİ VE 6 KİŞİ ADLİYEDE

Yaşanan vahşetin ardından olayla ilgili geniş çaplı soruşturma yürüten Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, öldürülen şahsın eşi Merve İzzetoğlu ile birlikte toplam 6 zanlıyı gözaltına aldı. Gözaltındaki işlemleri tamamlanan 6 zanlı, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Tüyler ürperten vahşet! Suriyeli yazılımcıyı öldürüp cesedini parçalara böldüler: Her detayı korkunç
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