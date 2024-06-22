Tuz Gölü'nde şaşkına çeviren manzara!

22 Haziran 2024 10:51 - Güncelleme : 22 Haziran 2024 10:57

İngiltere'nin en zengin ailesinin iç yüzü ortaya çıktı! Çalışanlarına yaptıkları cezasız kalmadı

İngiltere'nin en zengin ailesinin iç yüzü ortaya çıktı! Çalışanlarına yaptıkları cezasız kalmadı

Aksaray, Konya ve Ankara sınırları içerisinde bulunan ve Türkiye'nin en büyük ikinci gölü olan Tuz Gölü, içerisinde barındırdığı algler ve bakteriler nedeniyle pembe renge büründü.

Her yıl yerli ve yabancı turistleri ağırlayan Tuz Gölü'nde algler, sıcağın ve tuzun arttığı yaz aylarında renkli madde üreterek güneşin zararlı ışınlarından korunuyor.

Bakteriler ise fazla ürediği için gölün rengi pembe veya kırmızı renge bürünüyor. Kışın buz mavisi, yazın ise beyaz rengiyle dikkati çeken Tuz Gölü'nde son olarak “pembe beyaz” şölen yaşanıyor.

Gölün bir bölümünün pembe, diğer bölümlerinin beyaz kaldığı eşsiz anlar kaydedildi.



Tuz Gölü'nü güzergahtan geçen vatandaşlar da ziyaret ediyor. Ortopedik rahatsızlıklara karşı şifa bulmaya gelen vatandaşlar ise, tüm vücudunu tuzlu kuma gömüyor.

"AYAKLARINIZIN TUZA BASMASI GÜZEL"

Ailesiyle birlikte Tuz Gölü'ne gelen Hüsnü Koç, "Daha önce hiç gelmedim. Yolum düştü ve Ürgüp'e gidiyorum. Kalabalığı gördüm. Daha önceden internet üzerinden de görüyordum.

Gerçekten güzel bir yer. Ayaklarımızın tuza ve suya basması sağlık açısından da güzel bir şey" dedi.

EKLEM AĞRILARINA BİRE BİR

Bacağında menüsküs yırtığı olmasından dolayı şifa bulmak için Tuz Gölü'ne geldiğini söyleyen Ali Aktaş, "Doktorlara da sordum. 'Sıcak tuzlu kum' tavsiye ettiler.

Ben bu tuzdan yararlanacağımı yüzden 90 düşünüyorum. Bundan 8 ila 9 yıl önce tuzlu kumun faydasını gördüm.

Kaburgam sert bir yere çarpmıştı. Didim'de sıcak kuma 2 saat uzandım ağrı kayboldu. Buradan faydalansınlar. Eklem ağrısı ve romatizması olanlara yüzde 90 faydası olur" ifadesini kullandı.

VATANDAŞLAR ÇOK MEMNUN KALDI

Yeni doğan bebeği ile Tuz Gölü'ne gelen Merve Yüksel ise güneşten şemsiyesiyle korunarak, ayaklarını saatlerce tuzlu kumda beklettiğini ifade etti.

Yüksel, daha önce de buraya geldiklerini belirterek, "Ayaklarımız ile birlikte tuzda kendimizi komple gömdüğümüz de oldu.

Ayaklarımıza tedavi için de geliyoruz bir yandan da. Bebeğimiz de yeni oldu. Ona da gösterelim dedik. Tuz şifa. Kendi tuzumuzu da kullanıyoruz ama ayaklarını soksunlar.

Romatizması ve ayaklarında özellikle mantar olan varsa soksun" dedi.

Tuz Gölü'nü ziyarete çok sayıda Güneydoğu Asya'dan turistin geldiği görüldü.