Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın! Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

Son dakika haberi: Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir deri fabrikasında yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin alevlerle mücadelesi sürüyor...

İstanbul'da Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir kimyasal madde üretimi yapan fabrikada yangın çıktı. Yangının fabrikanın ortasında bulunan paletlerin olduğu bölgede başladığı bildirildi.



Bir anda büyüyen alevler kimyasal madde üreten fabrikaya da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.