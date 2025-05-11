Tuzla'da feci kaza! Yol trafiğe kapatıldı: Ölü ve yaralılar var

Kocaeli'den İstanbul'a doğru seyir halinde olan otomobil Tuzla'da kaza yaptı. Kontrolden çıkan otomobil önce bariyerlere çarptı ardından da takla attı. 5 kişinin bulunduğu otomobilde sıkışan bir kadın olay yerinde yaşamını yitirdi.

istanbul'da bu sabah feci bir trafik kazası meydana geldi. Trafiği de kapatan kaza sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

ÖNCE BARİYERLERE ÇARPTI, SONRA TAKLA ATTI

Kaza saat 06.00 sıralarında D100 Tuzla İçmeler mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. Kocaeli istikametinden İstanbul istikametine doğru seyretmekte ve içinde 5 kişi olan Kocaeli plakalı otomobil, sürücü Emrah D.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce bariyere çarptı ardından savrularak takla attı.

ARAÇTA SIKIŞAN KADIN CAN VERDİ

Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine polis itfaiye sağlık ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Kazada araç içindeki 4 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenilirken araçta sıkışan Ayşe Demir itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağlık ekipleri talihsiz kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan otomobil sürücüsü Emrah D. ile aynı araçtaki 3 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

İSTANBUL İSTİKAMETİ TRAFİĞE KAPATILDI

Kaza nedeniyle D100 İstanbul istikameti bir süre trafiğe kapatılarak trafik akışı yan yoldan verildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından otomobil çekiciye yüklenerek götürüldü. Kapatılan D100 Karayolu İstanbul istikameti yeniden trafiğe açıldı.