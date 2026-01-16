Twitter X çöktü mü son dakika? 16 Ocak Twitter neden açılmıyor, sorun mu var?

Milyonlarca kişinin kullandığı Twitter X uygulamasında bugün bazı arızalar yaşandı. Meydana gelen sorunların ardından neden açılmadığı da merak edildi.

TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA?

16 Ocak Cuma günü Twitter uygulamasında bazı erişim sorunları yaşandı. Kullanıcılar uygulamaya giriş yaparken ana sayfa yenilenmemesi sorunu ile karşı karşıya kaldı.

X ÇÖKTÜ MÜ NEDEN AÇILMIYOR 16 OCAK?

Bugün birçok kullanıcı akşam saatlerinde uygulamaya giriş esnasında sorunlar yaşadı. Anlık meydana gelen teknik arızanın ardından Downdetector'de raporlar artış gösterdi.