Twitter X çöktü mü son dakika? 16 Ocak Twitter neden açılmıyor, sorun mu var?

Milyonlarca kişinin kullandığı Twitter X uygulamasında bugün bazı arızalar yaşandı. Meydana gelen sorunların ardından neden açılmadığı da merak edildi.
16 Ocak Cuma günü Twitter uygulamasında bazı erişim sorunları yaşandı. Kullanıcılar uygulamaya giriş yaparken ana sayfa yenilenmemesi sorunu ile karşı karşıya kaldı.
Bugün birçok kullanıcı akşam saatlerinde uygulamaya giriş esnasında sorunlar yaşadı. Anlık meydana gelen teknik arızanın ardından Downdetector'de raporlar artış gösterdi.