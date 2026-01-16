Menü Kapat
TGRT Haber
Yaşam
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Üç ayların başlangıcı ne zaman başladı mı? Recep, Şaban ve Ramazan

İslam dünyasında manevi iklimin yoğunlaştığı, ibadetlerin çoğaldığı ve gönüllerin Ramazan’a hazırlandığı üç aylar dönemi her yıl olduğu gibi bu yıl da milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor. Allahü teâlâ, kullarına çok şefkat ettiği, merhamet ettiği için, bazı günlere, gecelere ve aylara kıymet vermiş, bu zamanlarda yapılan dua ve tövbeleri kabul edeceğini bildirmiştir.

Üç ayların başlangıcı ne zaman başladı mı? Recep, Şaban ve Ramazan
Üç aylar, hicri takvime göre Recep ayı ile başlamaktadır.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre Recep ayının ilk günü ile birlikte üç aylar resmen başlamış oluyor.

Bu tarih, aynı zamanda manevi hazırlık sürecinin de başlangıcı kabul ediliyor.

Üç ayların başlangıcı ne zaman başladı mı? Recep, Şaban ve Ramazan

Müslümanlar bu dönemde ibadetlerine öncelik veriyor, oruç, dua ve tövbeyle Ramazan’a hazırlanıyor.

Halk arasında "üç aylar" olarak bilinen Receb, Şaban ve Ramazan aylarını da kullarının yalvarmaları, dua ve tövbe etmeleri için vesile kılmıştır.

Üç ayların başlangıcı ne zaman başladı mı? Recep, Şaban ve Ramazan

ÜÇ AYLAR BAŞLADI MI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2026 Dini günler takvimine göre Üç Aylar'ın başlangıcı Receb ayı ile birlikte 21 Aralık 2025 Pazar gününe rastladı.

Şaban ayı 20 Ocak 2026'da başlayacak.

Ramazan ayı ise 19 Şubat 2026'da idrak edilecek.

Üç ayların başlangıcı ne zaman başladı mı? Recep, Şaban ve Ramazan

Bu günlerde nefisler muhasebeye çekilmeli, ana sermayemiz olan ömrümüzün nerede ve nasıl harcandığı gözden geçirilmeli, amel defterimize neler yazıldığı, Mahşer günü kurulacak büyük divanın tek Hâkimi Yüce Allah'ın (cc) hakkımızda nasıl bir hüküm vereceği düşünülmelidir.

Bu aylar dua ve tövbelerimizin kabul edilme ümidini daha fazla hissedeceğimiz aylardır.

#Yaşam
