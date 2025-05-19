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 | Banu İriç

Üç günlük tatil sonrası İstanbul'a dönüş çilesi

19 Mayıs tatilinin hafta sonuyla birleşmesini fırsat bilenler, şehir dışında geçirdikleri üç günün ardından İstanbul’a dönüşe geçti. Tatilcilerin aynı anda yola çıkması Tekirdağ-İstanbul karayolunda yoğunluğa neden oldu.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.05.2025
saat ikonu 18:41
|
GÜNCELLEME:
19.05.2025
saat ikonu 19:40

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın hafta sonu tatiliyle birleşmesi sonucu oluşan 3 günlük aranın ardından İstanbul’a dönüşe geçen tatilciler, Tekirdağ-İstanbul yolunda trafik yoğunluğuna neden oldu.

Üç günlük tatil sonrası İstanbul'a dönüş çilesi

Tatilin sona ermesiyle birlikte özellikle Çorlu Yenice Kavşağı ile Gümüşyaka-Kınalı mevkisi arasında araç kuyrukları oluştu. İstanbul yönüne ilerleyen sürücüler, bazı bölgelerde dur-kalk yaparak yavaş ilerleyebildi.

Yoğunluk nedeniyle Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri, kavşaklar ve ana güzergâhlarda trafiği rahatlatmak amacıyla önlem aldı. Ekiplerin yönlendirmeleriyle akışın kontrollü şekilde devam etmesi sağlandı. Yetkililer, sürücüleri dikkatli ve sabırlı olmaları konusunda uyardı.

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