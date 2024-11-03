Uçak biniş kartınızda "SSSS" görürseniz dikkat: Havalimanında kabusu yaşayabilirsiniz!

03 Kasım 2024 16:07 - Güncelleme : 03 Kasım 2024 16:15

Uçak biniş kartınızda "SSSS" kodunu gördüyseniz, standart güvenlik sürecinden çok daha uzun bir kontrol aşamasına hazırlıklı olmanızda fayda var. Bazı yolculuk durumlarında veya rastgele seçimle yolcular ek güvenlik taramasına tabi tutuluyor. Bu da biletinize dört tane 'S' harfiyle işleniyor. SSSS kodunu kaldırmak ise zor da olsa mümkün.

Uçak seyahati, tren ve araba yolculuğu gibi yöntemlere kıyasla daha kısa sürdüğü için oldukça avantajlı. Ancak sinir bozucu yanları da yok değil. Örneğin havalimanında upuzun check-in kuyrukları, güvenlik kontrolünde elektronik eşyaların çıkarılması ve kişisel eşyaların kontrol edilmesi gibi aşamalar, uzun sürdüğünden dolayı birçok yolcu için uçağa binmeden önce stres sebebi oluyor.

Ancak eğer "şansınız yaver gitmezse", havalimanı​ güvenlik kontrolleri sırasında yaşadığınız stresi iki katına çıkaracak bir başka sorunla karşı karşıya kalabilirsiniz: Uçak biniş kartı SSSS ibaresi! Eğer biniş kartınızda bu kodu görürseniz, bilin ki standart güvenlik prosedürü sizin için çok daha uzun sürecek.

UÇAK BİNİŞ KARTI SSSS KODUNUN ANLAMI NEDİR?

SSSS, standart güvenlik taraması dışında ek bir güvenlik kontrolüne seçildiğinizi gösteriyor. Yani havalimanındaki güvenlik kontrollerinde daha ayrıntılı bir incelemeye tabi tutuluyorsunuz. Belirli seyahat durumlarına ve rotalara göre belirlenen bu kod, genellikle yüksek riskli ülkelerden seyahat edenler, son dakika rezervasyon yapanlar veya tek yönlü uluslararası uçuş gerçekleştirenlere daha sık verilebiliyor.

Bazı "güvenlik izleme listelerinde" bulunan yolcular ve süresi dolmuş bir yeşil kart ile ABD'ye dönen bazı kişiler de SSSS koduyla işaretlenebiliyor. Bununla birlikte bu kod tamamen gelişigüzel olarak da verilebiliyor.

EK GÜVENLİK TARAMASINDA NELER YAPILIYOR?

SSSS kodunuz varsa, evde biniş kartınızı yazdıramazsınız veya mobil biniş kartlarını kullanamazsınız. Kartınızı havalimanında check-in kontuarından kartınızı almanız gerekir. Güvenlik kontrol noktasında güvenlik görevlileri tarafından özel bir işaretle belirlenen yolcular, hem metal dedektöründen hem de tam vücut tarayıcısından geçirilir.

Ek olarak görevliler, ayrıntılı bir üst araması yapar, tüm el bagajlarını inceler ve patlayıcı madde kontrolü yapar. Elektronik cihazlarınızı açmanız istenebilir, bu nedenle seyahate çıkmadan önce cihazlarınızın şarjının dolu olduğundan emin olmanızda fayda var. İncelemeler tamamlandıktan sonra görevli, biniş kartınıza gerekli taramaların tamamlandığını gösteren bir damga basar.

SSSS KODU NASIL KALDIRILABİLİR?

Havayolu şirketiyle iletişime geçerek SSSS kodunu kaldırmayı deneyebilirsiniz. Durumunuzu açıklamak, kimlik kanıtı sağlamak veya seyahat programınıza dair belgeler sunmak gibi adımlar bazen sorunun çözülmesine yardımcı olabilir. Ancak eğer güvenlik riskleri nedeniyle işaretlendiyseniz, bu kodu kaldıramazsınız.