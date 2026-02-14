Uçak pencereleri neden kare değil de yuvarlak? O şeklin arkasında havacılık tarihinin en büyük facialarından biri yatıyor...

Günümüzde modern bir yolcu uçağına bindiğimizde, güvenliğimizden neredeyse eminizdir. Havacılık, istatistiksel olarak dünyanın en güvenli ulaşım modudur. Ancak bu güvenlik seviyesine, geçmişte yaşanan büyük trajedilerden çıkarılan derslerle ulaşılmıştır. Uçak tasarımındaki her perçinin, her kıvrımın ve her kuralın arkasında bir yaşanmışlık vardır. Bunlardan en dikkat çekici olanı, istisnasız tüm yolcu uçaklarında bulunan oval veya yuvarlak köşeli pencerelerdir. 1950'lerin başına kadar, pervaneli uçakların hakim olduğu dönemde pencereler tıpkı evlerimizdeki veya otobüslerdeki gibi kare şeklindeydi. Çünkü o dönemde uçaklar çok yüksekten uçmazdı ve kabin basıncı bugünkü kadar kritik bir faktör değildi. Ancak jet motorunun icadı ve uçakların daha yükseğe, stratosfere tırmanma isteği, havacılıkta yeni bir çağ başlattı. Bu yeni çağın ilk temsilcisi olan "De Havilland Comet", kare pencereleriyle gökyüzüne çıktığında, kimse bu tasarımın bir saatli bombaya dönüşeceğini tahmin edemezdi.