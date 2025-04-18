Uçakta sigara içen yolcunun cezası belli oldu

UÇAKTA SİGARA İÇMENİN CEZASI NE KADAR?

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından 2025 yılında verilecek idari para cezalarına ilişkin yönetmeliğe göre; uçakta duman çıkaran cihaz kullanan ve sigara içen yolculara 19 bin 668 TL para cezası verilecek. Uçuş emniyetini riske edebilecek şekilde hava araçlarına lazer tutulması, uçak haberleşmesine müdahale edilmesi ve benzer ihlallerde bulunanlara uygulanacak para cezası 131 bin 176 TL olacak.