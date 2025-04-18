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 | Onur Kaya

Uçakta sigara içen yolcunun cezası belli oldu

Lefkoşa'dan İstanbul'a doğru havalanan uçaktaki bir yolcunun elektronik sigara içtiği fark edildi. İnişte polisler tarafından tutanak tutulan yolcuya ceza verildi.

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Uçakta sigara içen yolcunun cezası belli oldu
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
18.04.2025
saat ikonu 11:52
|
GÜNCELLEME:
18.04.2025
saat ikonu 12:22

Lefkoşa'dan İstanbul'a giden uçaktaki bir yolcuya yaptırım uygulandı. Hakkında tutanak tutulan yolcuya ceza kesildi.

KABİN EKİBİ FARK ETTİ

AJet'in 17 Nisan'da VF164 sefer sayılı Ercan Havalimanı-İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşunu gerçekleştiren uçağında, bir yolcunun arka koltukta elektronik sigara içtiği iniş sırasında kabin ekibi tarafından fark edildi.

Uçakta sigara içen yolcunun cezası belli oldu

'KURAL DIŞI YOLCU'

Kabin ekibindekilerin durumu bildirmesi üzerine kaptan pilot, inişte polis talebinde bulundu. Uçağa gelen polisler, tutanak düzenleyerek, sigara içen kişiye kural dışı yolcu prosedürü uyguladı.

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CEZASI BELLİ OLDU

Rapor edilen olay, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne (SHGM) de bildirildi. SHGM'nin yolcuya, idari para cezası uygulayacağı öğrenildi.

Sıkça Sorulan Sorular

UÇAKTA SİGARA İÇMENİN CEZASI NE KADAR?
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından 2025 yılında verilecek idari para cezalarına ilişkin yönetmeliğe göre; uçakta duman çıkaran cihaz kullanan ve sigara içen yolculara 19 bin 668 TL para cezası verilecek. Uçuş emniyetini riske edebilecek şekilde hava araçlarına lazer tutulması, uçak haberleşmesine müdahale edilmesi ve benzer ihlallerde bulunanlara uygulanacak para cezası 131 bin 176 TL olacak.
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