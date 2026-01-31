Menü Kapat
Uçan tekmeyle birbirine girmişlerdi! Bedelini ağır ödeyecekler

Bursa’da iki sürücü trafikte yol verme tartışması nedeniyle kavga etti. Kameralara yansıyan kavga görüntülerinde iki kişinin birbirine uçan tekme ile saldırması gündeme oturdu. Görüntülerin medyada yer almasının ardından harekete geçen polis iki sürücüyü de gözaltına aldı. İki sürücünün ehliyetine el konulurken, idari ceza uygulanıp, psikotekniğe sevk edildiği öğrenildi.

- yolu üzerinde iki sürücünün tartışması saniyeler içinde kavgaya dönüştü. Araçlarından inen sürücüler birbirlerine uçan tekmeyle saldırdı. Yaşananlar kameralar tarafından kaydedilirken, yoldan geçen kurye ve çevredeki sürücüler tarafından ayrıldı.

Uçan tekmeyle birbirine girmişlerdi! Bedelini ağır ödeyecekler

Görüntüler üzerine harekete geçen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kavga eden sürücülerin Serkan K. ile Emirhan A. olduğunu tespit etti. İki gözaltına alındı. Polis ekiplerince sürücülere toplamda 13 bin lira idari ceza uygulandı. Öte yandan aday sürücü olduğu öğrenilen Emirhan A.’nın ehliyetine süresiz el konulurken, diğer sürücünün de ehliyetine el konulup psikotekniğe sevk edildi.

