Uçan tekmeyle birbirine girmişlerdi! Bedelini ağır ödeyecekler

Bursa-İzmir yolu üzerinde iki sürücünün yol verme tartışması saniyeler içinde kavgaya dönüştü. Araçlarından inen sürücüler birbirlerine uçan tekmeyle saldırdı. Yaşananlar kameralar tarafından kaydedilirken, kavga yoldan geçen kurye ve çevredeki sürücüler tarafından ayrıldı.

Görüntüler üzerine harekete geçen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kavga eden sürücülerin Serkan K. ile Emirhan A. olduğunu tespit etti. İki sürücü gözaltına alındı. Polis ekiplerince sürücülere toplamda 13 bin lira idari ceza uygulandı. Öte yandan aday sürücü olduğu öğrenilen Emirhan A.’nın ehliyetine süresiz el konulurken, diğer sürücünün de ehliyetine el konulup psikotekniğe sevk edildi.

