Üçüncü cemre düştü mü toprağa ne zaman düşecek?

Her yıl kışın şubat ayının son günlerinde sırayla düşen cemreler, baharın gelişini haber veriyor. Geçtiğimiz günlerde ikincisi düşen cemrelerin sonuncusunun bu hafta toprağa düşmesi öngörülüyor. Bu noktada 3. cemre ne zaman düşecek sorusu cevap arıyor.

ÜÇÜNCÜ CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

Yılın ilk cemresi 19-20 Şubat'ta havaya, ikinci cemre ise 26-27 Şubat'ta suya indi. Baharın etkisini daha net şekilde hissettirecek olan üçüncü ve son cemre 5-6 Mart tarihlerinde toprağa düşecek. Toprağın ısınmaya başlamasıyla birlikte doğa yeniden canlanmaya başlayacak; kır çiçekleri açacak, ağaçlar tomurcuklanacak ve tarımsal faaliyetlerde canlılık artacak.

CEMRE DÜŞMESİ NE DEMEK?

Cemre düşmesi, halk takvimine göre kışın gücünü kaybetmeye başladığını ve doğanın uyanış sürecine girdiğini ifade eder. Bu inanışa göre cemreler sırasıyla havaya, suya ve toprağa düşer; her aşamada sıcaklıkların aşamalı olarak artması beklenir. Cemre tarihlerinin yaklaşmasıyla birlikte baharın habercisi olarak görülen bu dönem, doğayla birlikte yeni bir başlangıcı simgeler. Özellikle kırsal bölgelerde cemre, baharın gelişini temsil eden geleneksel anlatımlar ve ritüellerle yaşatılmaya devam eder.