Yaşam
Avatar
Editor
 Erdem Avsar

Üçüncü cemre düştü mü toprağa ne zaman düşecek?

Her yıl Şubat ve Mart aylarında sırayla düşen cemreler, doğanın uyanışını simgeliyor. Toprak ve suyun ardından son olarak havaya düşen 3. cemre, baharın kapıda olduğunun en belirgin işareti olarak sıcaklıkları yükseltecek. Peki, üçüncü cemre düştü mü toprağa ne zaman inecek?

Üçüncü cemre düştü mü toprağa ne zaman düşecek?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.03.2026
20:52
|
GÜNCELLEME:
01.03.2026
20:52

Her yıl kışın şubat ayının son günlerinde sırayla düşen cemreler, baharın gelişini haber veriyor. Geçtiğimiz günlerde ikincisi düşen cemrelerin sonuncusunun bu hafta toprağa düşmesi öngörülüyor. Bu noktada 3. ne zaman düşecek sorusu cevap arıyor.

Üçüncü cemre düştü mü toprağa ne zaman düşecek?

ÜÇÜNCÜ CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

Yılın ilk cemresi 19-20 Şubat'ta havaya, ikinci cemre ise 26-27 Şubat'ta suya indi. Baharın etkisini daha net şekilde hissettirecek olan üçüncü ve son cemre 5-6 Mart tarihlerinde toprağa düşecek. Toprağın ısınmaya başlamasıyla birlikte doğa yeniden canlanmaya başlayacak; kır çiçekleri açacak, ağaçlar tomurcuklanacak ve tarımsal faaliyetlerde canlılık artacak.

Üçüncü cemre düştü mü toprağa ne zaman düşecek?

CEMRE DÜŞMESİ NE DEMEK?

Cemre düşmesi, halk takvimine göre kışın gücünü kaybetmeye başladığını ve doğanın uyanış sürecine girdiğini ifade eder. Bu inanışa göre cemreler sırasıyla havaya, suya ve toprağa düşer; her aşamada sıcaklıkların aşamalı olarak artması beklenir. Cemre tarihlerinin yaklaşmasıyla birlikte baharın habercisi olarak görülen bu dönem, doğayla birlikte yeni bir başlangıcı simgeler. Özellikle kırsal bölgelerde cemre, baharın gelişini temsil eden geleneksel anlatımlar ve ritüellerle yaşatılmaya devam eder.

